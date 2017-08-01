Дмитрий Юшкевич: Нас в Нижнем вообще обокрали во время первого периода

Помощник главного тренера ЦСКА Дмитрий Юшкевич вспомнил, как год назад также стал жертвой воришек на Кубке губернатора в Нижнем Новгороде.

Во вторник, всю КХЛ встряхнуло событие в Нижнем Новгороде. Приехавшая на Кубок губернатора нижегородской области с Урала команда «Автомобилиста», зайдя в раздевалку перед матчем, обнаружила, что игроков обокрали. Пропала форма, амуниция, спортивный инвентарь, даже питание. Расследование по факту кражи уже идет.

Но самое удивительное, что факт кражи хоккеистов в Нижнем – далеко не первый. Ровно год назад и опять-таки на Кубке губернатора от воришек пострадал «Локомотив». И тогда злоумышленники действовали еще более цинично – обчистили тренерскую ярославской команды прямо во время матча! Когда специалисты, находились в нескольких десятков метров от нее – на скамейке железнодорожников.

- Год назад весь наш тренерский штаб лишился телефонов и компьютеров, – вспоминает Дмитрий Юшкевич, который год назад работал в «Локомотиве», а нынешним летом вошел в тренерский штаб ЦСКА. – Причем, это случилось не ночью, а белым днем. У нас был матч. Мы ушли на игру и не заперли тренерскую, полагая что дворец в служебной зоне охраняется. А когда вернулись после первого периода, выяснилось, что тренерскую уже обчистили, и вся наша персональная техника пропала. Ладно хоть, что мы после этой двадцатиминутки выигрывали – не так обидно было.

– Знаю, что в итоге все для вас закончилось более-менее благополучно и все вещи вам вернули. Как это произошло?

– Скандал был громкий. Информация сразу дошла до руководства области. И оттуда поступила распоряжение – найти воров в кратчайшие сроки. В итоге нам уже через сутки все вернули. Так что материально мы не пострадали.

– В полицию обращались? Или все решили через клуб?

– Нет, полиция приезжала. Все было очень серьезно. Матч был вечерний. И после игры мы еще долго составляли протокол, давали показания. Отпечатки пальцев с нас даже сняли! В итоге нормально так с полицейскими посидели, примерно полночи.

– Наверное, смешно спрашивать – как это происшествие отразилось на исходе матча?

– Мы довели матч до конца. Но проиграли его. Хотя после первого периода вели в счете.

P.S. В заключении отмечу, что и обворованный сегодня «Автомобилист» уступил «Ак Барсу» в овертайме – 3:4.