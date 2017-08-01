Марков вернулся – и зря: он у Билялетдинова задохнется

Очень уважаю Андрея Маркова как игрока, но не разделяю оптимизма относительно его перспектив в «Ак Барсе» и в сборной России.

Когда крупнокалиберный игрок-ветеран возвращается в Россию, всегда задаешься вопросами – зачем и почему? И сразу вспоминаешь защитников-олимпиоников Алексея Житника, Дарюса Каспарайтиса и Сергея Зубова. Двое последних свои жирные контракты со СКА дорабатывали в лазарете. Перед олимпийским Ванкувером-2010 мы всем миром сватали последнего из них, двукратного обладателя Кубка Стэнли в сборную Вячеслава Быкова. Тренер ветерана проигнорировал. Посмотрел в паспорт защитника, и наверняка вспомнил, как в Вильнюсе (там как-то встретились СКА и «Ак Барс») от него убежал не самый резвый нападающий Алексей Терещенко, выступавший тогда в Казани у Зинэтулы Билялетдинова.

- Почему вы не пригласили Маркова? – поинтересовался автор этих строк у Билла сразу после громкой и яркой победы сборной на Кубке Первого канала-2012, где был презентован эскиз олимпийской сочинской команды. В ней зажигали Павел Дацюк, Евгений Малкин, Александр Радулов, Александр Овечкин…

- Он же ветеран, ему уже трудно, - моментально ответил главный тренер, едва не покрутив пальцем у виска. Я был публично посрамлен. Билл словно забыл два замечательных совместных сезона с Марковым в «Динамо», чемпионство 2000-го, его титул хоккеиста года.

Минуло полтора года. Летом 2013-го штаб сборной объявил расширенный список сочинских кандидатов, в котором фигурировала фамилия того самого «ветерана, которому уже трудно». Моложе Марков не стал, но на домашних Играх-2014 сыграл достойно.

Спустя три с половиной года дороги Билялетдинова и Маркова пересеклись вновь. Теперь в «Ак Барсе», который Марков с «Динамо» разгромил в финале плей-офф-2000 (счет в серии 4-1).

Так зачем Биллу Марков? Как дядька-наставник молодых? Альберта Яруллина, Дамира Мусина, Михаила Сидорова, Романа Абросимова? Или для решения глобальных задач?

Сразу скажу: игра защитников в командах Билялетдинова энергозатратная. Им волей-неволей приходится много двигаться, что на широких европейских «аэродромах» для ветерана-энхаэловца может стать камнем преткновения. Он попросту задохнется. Марков же в первую очередь привык играть не ногами, а головой.

И второй вопрос – кого поставит Билл к Маркову в пару? Кто будет страховать защитника-созидателя, подчищать его помарки? Свежий дежурный ответ Андрея «Я солдат, готов выходить, где скажут» - больше для галочки. На деле же Маркову нужен очень надежный партнер. Потому что на первых порах ошибок не избежать. И чем их будет больше, чем меньше Билл станет улыбаться и шутить.

В тумане и олимпийские перспективы Маркова. Кубок мира в Торонто, где защитник «Монреаля» худшим точно не был, - одно. А олимпийский турнир без права на ошибку – совсем другое. Как же четверть века назад мечтал завоевать олимпийское золото Альбервиля знаменитый шведский защитник Берье Сальминг, которому шел пятый десяток. Однако его богатейшая родословная (Сальминга включили в список «100 легенд НХЛ»), мастерство и авторитет не помогли «Тре Крунур» победить «детский сад» Виктора Тихонова. Олимпийский Эверест так и остался для легенды непокоренным. За плечами Маркова уже три Олимпиады и деревянная медаль Турина-2006. Он, конечно, постарается поехать на четвертую и вернуться с золотом.