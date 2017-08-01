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Владимир Крикунов: Меня в Нижнем уже третий раз обворовывают. 30 клюшек украли

Сергей Расторгуев, Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Крикунов: Меня в Нижнем уже третий раз обворовывают. 30 клюшек украли
Фото: «Советский спорт»

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал, как его команду обокрали в Нижнем Новгороде.

На Кубке губернатора нижегородской области – ЧП. Приехавший в гости «Автомобилист» ночью обокрали, вынеся из раздевалки чуть ли не половину амуниции игроков. И как выяснилось – происходит это далеко не в первый раз.

– У нас украли тридцать клюшек, четыре пары коньков, ˜ возмущенно перечисляет главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов. – Или вот мне помощники подсказывают – даже пять. Оставили команду без амуниции

– Как обнаружилась столь массовая пропажа?
– Мы вечером выгрузили обмундирование в раздевалку во дворце. Закрыли ее, вроде все под охраной. Матч у нас с «Ак Барсом» начинался в двенадцать дня. И вот, когда мы утром пришли в раздевалку, все и обнаружилось. Естественно, мы к такому повороту событий не были готовы. Весь состав пришлось перетасовать прямо перед игрой – заявлять на нее игроков, у которых хотя бы коньки остались. С трудом на игру набрали. Но выйти на лед не все смогли. Особенно тяжело обеспечить формой крупных хоккеистов – Михнова, Чайковски… У них 45-46 размер. Босиком же играть не будешь? Пришлось все четыре звена перетасовать.

– Что еще пропало?
– Украли спортивное питание. Причем, самое дорогое. Видно, что воры – люди знающие, знали, что брать. Еще забрали шлемы, перчатки…

– Так воры позарились конкретно на хоккейную экипировку?
– Не только. Один парень – Артем Гареев – оставил в раздевалке свой спортивный костюм, рубашку… У него и это все украли.

– Как отреагировали на наглую кражу в «Торпедо»?
– Нам говорят, что клуб не при чем. Что дверь опечатана и мол все нормально… Но я то знаю, что это далеко не первый случай. Только мои команды обворовывают в Нижнем Новгороде уже в третий раз! У меня и у «Нефтехимика» клюшки пропадали. И в том году, когда нижнекамцы сюда на турнир приезжали, были проблемы. Только не в таких глобальных масштабах…

Я сам пошел смотреть – хорошо ли помещение заперто. И оказалось, что там можно под трибуной спокойненько пролезть и оказаться в раздевалке. Вот вам и «опечатали».

– Расследование уже началось?
– Вызвали полицию, она работает. Но по горячим следам никого не задержали. Да я думаю, что и время уже ушло. Похоже, что нас ночью обворовали. Мы полицейским показали дыру – они сами через нее в раздевалку пролезли. Самое интересное, что я еще вчера охрану дворца предупреждал – украдут! Помню же про прошлые разы. Так и сказал им: «Вы клейте, не клейте – все равно украдут». И вот вам пожалуйста! Каждый год одно и тоже…

– Как «Автомобилист» будет выходить из сложной ситуации?
– Уже позвонили в Екатеринбург. Коньки нам оттуда привезут. Остальное докупим. Будем выступать на турнире дальше. Играем-то неплохо! Может, и победили бы сегодня «Ак Барс» (Матч закончился со счетом 3:4 в пользу казанцев. – Прим. Ред.), если бы не это происшествие. Но все равно – боролись до конца, с 1:3 отыгрались. И в овертайме могли сами забить. Там у казанцев как раз удаление было. Туда бы Чайковски на большинство с сильным броском… А у него украли обе пары коньков. Вот такие у нас тут «веселые» дела!

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