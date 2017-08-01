Кокорин, Фернандеш или Фернандо? Выбери лучший гол 3-го тура РФПЛ

«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Локомотив» арендует Дзюбу? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Куда ушел Андриано после замены? Он в ссоре с Каррерой?» Обзор гостевых

«Куда ушел Андриано после замены? Он в ссоре с Каррерой?» Обзор гостевых «Советский спорт» подводит итоги 3-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.