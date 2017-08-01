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Кокорин, Фернандеш или Фернандо? Выбери лучший гол 3-го тура РФПЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Кокорин, Фернандеш или Фернандо? Выбери лучший гол 3-го тура РФПЛ
Фото: «Советский спорт»

Сайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 3-го тура российской премьер-лиги. Голосование продлится до 23:59 мск среды, 2 августа.

Голосование: Выбери лучший гол 3-го тура РФПЛ! (3 варианта)

ЦСКА – «СКА-Хабаровск» – 2:0


«Урал» – «Уфа» – 1:1


«Рубин» – «Арсенал» – 2:1


«Ахмат» – «Динамо» – 2:0


«Амкар» – «Ростов» – 0:1


«Локомотив» – «Анжи» – 1:0


«Тосно» – «Зенит» – 0:1


«Спартак» – «Краснодар» – 2:0

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