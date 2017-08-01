Кокорин, Фернандеш или Фернандо? Выбери лучший гол 3-го тура РФПЛ
Сайт «Советского спорта» предлагает своим посетителям выбрать лучший гол 3-го тура российской премьер-лиги. Голосование продлится до 23:59 мск среды, 2 августа.
ЦСКА – «СКА-Хабаровск» – 2:0
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #ЦСКАСКА 1:0 4' Александр Головин pic.twitter.com/bM565n1nSH— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 июля 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_cska#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #ЦСКАСКА 2:0 37' Бибарс Натхо @BibarsNatcho (пенальти) pic.twitter.com/7HhAnhdzLd— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 июля 2017 г.
«Урал» – «Уфа» – 1:1
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @UfaFc#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #УралУфа 0:1 17' Сильвестр Игбун pic.twitter.com/aZFY6RkboN— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 июля 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @FCURAL#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #УралУфа 1:1 88' Джемал Табидзе (автогол) pic.twitter.com/QSzWip6Rwt— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 июля 2017 г.
«Рубин» – «Арсенал» – 2:1
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @pfc_arsenal#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #РубинАрсенал 0:1 34' Игорь Шевченко pic.twitter.com/GGHtayxkz5— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 июля 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk #НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #РубинАрсенал 1:1 60' Алекс Сонг pic.twitter.com/Jrc3O5lYcN— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 июля 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk #НашФутбол b#РФПЛ. 3-й тур. #РубинАрсенал 2:1 74' Мийо Цакташ (пенальти) pic.twitter.com/KhZJj6MjnH— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 июля 2017 г.
«Ахмат» – «Динамо» – 2:0
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #АхматДинамо 1:0 80' Магомед Митришев pic.twitter.com/8BqmQbs7Lt— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 июля 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #АхматДинамо 2:0 83' Родолфо (пенальти) @rdbispo pic.twitter.com/NaQ9AeWKFr— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 29 июля 2017 г.
«Амкар» – «Ростов» – 0:1
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @rostovfc#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #АмкарРостов 0:1 66' Александр Зуев pic.twitter.com/bbKReGSgDl— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 июля 2017 г.
«Локомотив» – «Анжи» – 1:0
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #ЛокоАнжи 1:0 81' Мануэл Фернандеш pic.twitter.com/felo8IKqHK— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 июля 2017 г.
«Тосно» – «Зенит» – 0:1
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @zenit_spb#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #ТосноЗенит 0:1 10' Александр Кокорин @kokorink9 pic.twitter.com/IijKZjdrr6— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 30 июля 2017 г.
«Спартак» – «Краснодар» – 2:0
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #СпартакКраснодар 1:0 38' Куинси Промес @QPromes (пенальти) pic.twitter.com/9owvNCAqz4— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 31 июля 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcsm_official - ШИКАРНЫЙ ГОЛ#НашФутбол #РФПЛ. 3-й тур. #СпартакКраснодар 2:0 45+1' Лукас Фернандо pic.twitter.com/DvXYdcNXHn— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 31 июля 2017 г.