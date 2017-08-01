«Куда ушел Андриано после замены? Он в ссоре с Каррерой?» Обзор гостевых

«Советский спорт» подводит итоги 3-го тура чемпионата России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.

В долгожданном армейском дерби ЦСКА дома без особого труда разобралось с дебютантами премьер-лиги из Хабаровского СКА.

ЦСКА

ХБ: У СКА, скажем прямо, не много шансов в вышке задержаться... Кроме акклиматизации и длинного перелёта гостей – особо рассчитывать не на что...

Парти3ан: Впервые в жизни заснул на стадионе. По игре все.

А_Джем: ...А вообще, конечно, матч совершенно проходной. Небось, на тренировках и то более выматываются. Очевидный аутсайдер, по-моему, уже определен. Жаль, конечно, что это родственный клуб, но...

«СКА-Хабаровск»

Кимарчук: Пенальти не просто левый, а левейший!!! Еще и желтую за него дали. Безжалостный российский футбол.

Крэйг: Да, лига не для нас... Мы в ней смотрится гостями, белыми воронами.

МХабар: Ну и спасибо ЦСКА. «Пожалели» младших братьев.

«Рубин» с Курбаном Бердыевым с трудом, проигрывая по ходу встречи, благодаря пенальти, все же одолел аутсайдеров прошлого сезона – тульский «Арсенал».

«Рубин»

adik: Как-то надеялся, что наши не поддержат заряд «Русские вперёд». А нет, поддержали. Кричать такое в Казани, как минимум, глупо, хотя чего ожидать от детей.

serg: Всех с победой... С конями будет непросто... Надеюсь, что греки их подсушат и у рубиновых будет шанс не проиграть...

Яхонт: Вот как нужно работать с судьями! Он пришёл (не будем называть известную фамилию) и мяч на точке. В прошлом сезоне даже мечтать о таком было невозможно. Кстати, с судьями работают все команды, просто одни более, другие менее успешно. Всё видимо зависит от толщины мошны.

«Арсенал»

2040: Левый пенальти. Сунзу не в чем упрекнуть.

ВВК: Увы, но пенальти не оспорить. Обнял Сунзу Азмуна и слегка потянул на себя. Это нарушение. Надо сказать, что Азмун оживил игру «Рубина». Странно, что он не играл с первых минут.

Andrey010577: Да фиг с этим пенальти. Свое нужно забивать, а не в молоко лупить с четырех метров головой.

«Ахмат» добился третьей подряд победы. На этот раз было повержено московское «Динамо», набравшее пока лишь одно очко в трех встречах.

«Ахмат»

URAGAN: Ваалейкум Ассалам! Всех с хорошей победой! Сегодня день Магомеда!

Buvaysar: Кононов молодец, слышит болельщиков. Выпустил Магу во втором тайме и результат на лицо. Думаю тренер движется в правильном направлении, по ходу сезона внося корректировки, перестановки, доборы, - выстроит игру, которая будет приносить победы и в дальнейшем.

«Динамо»

40%: Да ладно, вылетать это в первый раз страшно, потом привыкаешь.

Кузьмич: Стоило ли так стремиться в РФПЛ?

СерГ: Короче, ясно одно – мясо отстой, а не мы хорошо сыграли.

Крепкий пермский «Амкар» вновь проиграл. На этот раз дома обескровленному «Ростову».

«Амкар»

Змий: «Амкар»! Прошу тебя, моля: Ударь хоть раз в ворота! …ля!

E-not: Говорят, в ФНЛ тоже неплохо.

Serg13: Гаджиев, будь мужчиной! Уходи!

«Ростов»

rnd!!: Чем мне нравится Кучук - ставит игру от себя, на владение мячом, на пас. Почти «Барселона», только исполнители хромают конечно, в этом и косяк.

Whip: Даже не вспомню, когда мы так «Амкар» в Перми возили. Исторически сложный выезд. Хочется покритиковать Юсупова, но, блин, статистика в его пользу.

У «Локомотива» на старте чемпионата тоже три победы в трех матчах. В третьем туре дома подопечные Семина переиграли махачкалинский «Анжи», благодаря голу в концовке матча.

«Локомотив»

MAXUS: Делать скриншот таблицы или подождать следующего тура?

fallen_up: Похоже, клуб окончательно решил распрощаться со вторым ярусом. Ноль людей на боковых трибунах. Студенческий тоже переместили в вниз? зачем?

nick: Дзюба на поле, значит в «Локо» его не будет. Зенитчики - усиливать прямого конкурента – никогда. Так что и с Новосельцевым тоже блуд...

«Анжи»

урдан: Григорян – красавчик, признал что замены не принесли результата, Базелюка назвал трусом. Красавчик. Гнать таких игроков из клуба.

ibn75: Это та самая ситуация, когда проигрыш идет в зачет.

Шамиль@К: По-моему, мы после каждой игры больше Григоряна обсуждаем, чем команду.

В северном дерби питерский «Зенит» на некогда своем домашнем стадионе «Петровский» с минимальным счетом переиграл еще одного дебютанта премьер-лиги – «Тосно».

«Зенит»

Прихожанин: На выезде? Скоро второй тайм на другой половине поля будем считать выездом.

metawor: Выгоняли, выгоняли... Покупали, покупали... А выйти и решить некому, когда схема не работает. Верните Халка!

Supahero: Кокоша-то, как в задницу укушенный. Так и до сборной доиграется.

PaNek: Манчини в отставку! Такой футбол нам не нужен!

Чемпионы страны наконец-то добились победы – «Спартак» дома обыграл «Краснодар» со счетом 2:0.

«Спартак»

gelom « ...А куда ушел (грубо) Андриано после замены? Он в ссоре с Каррерой?

KarmaMira: Отдайте все стандарты Фернандо, если есть, кто прихожий в главную команду, сообщите им. Отберите у узурпатора Промеса угловые и штрафные, пускай только пенальти бьет, будем в два раза больше голов забивать, если Фернандо будет подавать и бить.

Smn: По поводу Феди. Читал в Твиттере переписку Юры Cuggxa с Фандукяном. Так он прямо заявил, что Галицкий не против продажи Смолова в «Спартак», а окружение, включая Фандукяна, категорически против. Итог - забудьте про Федю. Легче Зе научить по воротам бить.

