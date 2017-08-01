«Куда ушел Андриано после замены? Он в ссоре с Каррерой?» Обзор гостевых
«Советский спорт» подводит итоги 3-го тура чемпионата
России, заглядывая в гостевые книги болельщиков сыгравших клубов.
В долгожданном армейском дерби ЦСКА дома без особого труда
разобралось с дебютантами премьер-лиги из Хабаровского СКА.
ЦСКА
ХБ: У СКА, скажем
прямо, не много шансов в вышке задержаться... Кроме акклиматизации и длинного
перелёта гостей – особо рассчитывать не на что...
Парти3ан: Впервые
в жизни заснул на стадионе. По игре все.
А_Джем: ...А
вообще, конечно, матч совершенно проходной. Небось, на тренировках и то более
выматываются. Очевидный аутсайдер, по-моему, уже определен. Жаль, конечно, что
это родственный клуб, но...
«СКА-Хабаровск»
Кимарчук:
Пенальти не просто левый, а левейший!!! Еще и желтую за него дали. Безжалостный российский футбол.
Крэйг: Да, лига
не для нас... Мы в ней смотрится гостями, белыми воронами.
МХабар: Ну и
спасибо ЦСКА. «Пожалели» младших братьев.
«Рубин» с Курбаном Бердыевым с трудом, проигрывая по ходу
встречи, благодаря пенальти, все же одолел аутсайдеров прошлого сезона –
тульский «Арсенал».
«Рубин»
adik: Как-то
надеялся, что наши не поддержат заряд «Русские вперёд». А нет, поддержали.
Кричать такое в Казани, как минимум, глупо, хотя чего ожидать от детей.
serg: Всех с
победой... С конями будет непросто... Надеюсь, что греки их подсушат и у
рубиновых будет шанс не проиграть...
Яхонт: Вот как
нужно работать с судьями! Он пришёл (не будем называть известную фамилию) и мяч
на точке. В прошлом сезоне даже мечтать о таком было невозможно. Кстати, с
судьями работают все команды, просто одни более, другие менее успешно. Всё
видимо зависит от толщины мошны.
«Арсенал»
2040: Левый
пенальти. Сунзу не в чем упрекнуть.
ВВК: Увы, но
пенальти не оспорить. Обнял Сунзу Азмуна и слегка потянул на себя. Это
нарушение. Надо сказать, что Азмун оживил игру «Рубина». Странно, что он не
играл с первых минут.
Andrey010577: Да
фиг с этим пенальти. Свое нужно забивать, а не в молоко лупить с четырех метров
головой.
«Ахмат» добился третьей подряд победы. На этот раз было
повержено московское «Динамо», набравшее пока лишь одно очко в трех встречах.
«Ахмат»
URAGAN: Ваалейкум Ассалам! Всех с хорошей победой! Сегодня
день Магомеда!
Buvaysar: Кононов молодец, слышит болельщиков. Выпустил Магу
во втором тайме и результат на лицо. Думаю тренер движется в правильном
направлении, по ходу сезона внося корректировки, перестановки, доборы, - выстроит
игру, которая будет приносить победы и в дальнейшем.
«Динамо»
40%: Да ладно,
вылетать это в первый раз страшно, потом привыкаешь.
Кузьмич: Стоило
ли так стремиться в РФПЛ?
СерГ: Короче,
ясно одно – мясо отстой, а не мы хорошо сыграли.
Крепкий пермский «Амкар» вновь проиграл. На этот раз дома
обескровленному «Ростову».
«Амкар»
Змий: «Амкар»!
Прошу тебя, моля: Ударь хоть раз в
ворота! …ля!
E-not: Говорят, в
ФНЛ тоже неплохо.
Serg13: Гаджиев,
будь мужчиной! Уходи!
«Ростов»
rnd!!: Чем мне
нравится Кучук - ставит игру от себя, на владение мячом, на пас. Почти «Барселона»,
только исполнители хромают конечно, в этом и косяк.
Whip: Даже не
вспомню, когда мы так «Амкар» в Перми возили. Исторически сложный выезд. Хочется
покритиковать Юсупова, но, блин, статистика в его пользу.
У «Локомотива» на старте чемпионата тоже три победы в трех
матчах. В третьем туре дома подопечные Семина переиграли махачкалинский «Анжи»,
благодаря голу в концовке матча.
«Локомотив»
MAXUS: Делать
скриншот таблицы или подождать следующего тура?
fallen_up: Похоже,
клуб окончательно решил распрощаться со вторым ярусом. Ноль людей на боковых
трибунах. Студенческий тоже переместили в вниз? зачем?
nick: Дзюба на
поле, значит в «Локо» его не будет. Зенитчики - усиливать прямого конкурента –
никогда. Так что и с Новосельцевым тоже блуд...
«Анжи»
урдан: Григорян –
красавчик, признал что замены не принесли результата, Базелюка назвал трусом.
Красавчик. Гнать таких игроков из клуба.
ibn75: Это та
самая ситуация, когда проигрыш идет в зачет.
Шамиль@К: По-моему,
мы после каждой игры больше Григоряна обсуждаем, чем команду.
В северном дерби питерский «Зенит» на некогда своем домашнем
стадионе «Петровский» с минимальным счетом переиграл еще одного дебютанта
премьер-лиги – «Тосно».
«Зенит»
Прихожанин: На
выезде? Скоро второй тайм на другой половине поля будем считать выездом.
metawor: Выгоняли,
выгоняли... Покупали, покупали... А выйти и решить некому, когда схема не
работает. Верните Халка!
Supahero: Кокоша-то,
как в задницу укушенный. Так и до сборной доиграется.
PaNek: Манчини в
отставку! Такой футбол нам не нужен!
Чемпионы страны наконец-то добились победы – «Спартак» дома
обыграл «Краснодар» со счетом 2:0.
«Спартак»
gelom « ...А куда
ушел (грубо) Андриано после замены? Он в ссоре с Каррерой?
KarmaMira: Отдайте
все стандарты Фернандо, если есть, кто прихожий в главную команду, сообщите им.
Отберите у узурпатора Промеса угловые и штрафные, пускай только пенальти бьет,
будем в два раза больше голов забивать, если Фернандо будет подавать и бить.
Smn: По поводу Феди. Читал в Твиттере переписку Юры Cuggxa
с Фандукяном. Так он прямо заявил, что Галицкий не против продажи Смолова в «Спартак»,
а окружение, включая Фандукяна, категорически против. Итог - забудьте про Федю.
Легче Зе научить по воротам бить.