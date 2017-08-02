«Не будем говорить о шпионах, которые следят за Юлей». Андрей Ефимов – о дочке

Главный тренер Efimova Team Андрей Ефимов подводит итоги чемпионата мира, на котором его дочь завоевала четыре медали.





– Золото, два серебра, бронза – до Будапешта вы на это рассчитывали?

– Надо сначала сделать, а потом считать. Но я доволен. Да, не все получилось идеально. Значит, будем работать дальше.

– Что не получилось на сотне?

– Старт. Из-за этого все пошло не так. Юля кинулась догонять, сбила свой темп и мощность. Поэтому не хватило сил правильно закончить дистанцию. Мешало и то, что вокруг было много ажиотажа.

– Может, не читать интернет?

– Не в этом дело. Во всем бассейне обсуждали, как Ефимова поплывет против Лилли Кинг.

– Вы работали шесть дней с бывшей звездой плавания Рональдом Шуманом. Он помог улучшить старт?

– Да, Юля его подтянула. Раньше было хуже. А теперь стартует лучше, чем даже в Барселоне в 2013 году.

– Что было в финале на 200 м?

– Там уже Юля сделала все как надо. Без мандража, более вдумчиво. Никто перед стартом не отвлекал. Жаль, чуть не хватило до мирового рекорда. Мы хотели его побить. Но Юля работает всего полгода после болезни и операции. И вот только сейчас она восстановилась.

– Преимущество Ефимовой над Кинг на 200 м составляет две секунды. Вы делаете акцент на эту дистанцию?

– Акцента нет, мы работаем надо всем. Много внимания уделяем и 50 м, и 100 м. В этом сезоне Юля на стометровке установила два рекорда России. Продвижение по результатам есть. Но повторю, что в финале подвел старт. А в полуфинале не хватило 0,01 секунды до мирового рекорда.

– Полтинник – это лотерея?

– Надо плавать быстро. Лотерея в сотых секунды – кто лучше сделает старт и попадет в касание.

– Как в эстафете Ефимовой удалось вырвать 0,45 секунды у Кинг на сотне?

– Там все было хорошо, продуманно. И старт получился. И было меньше эмоций, чем на личной дистанции. Не надо так много. В эстафете у нас было больше холодного расчета.

– Трудно ли вам как главному тренеру Efimova Team работать и с другими спортсменами?

– Я должен привыкнуть к ним, а они – ко мне. Надо понимать друг друга. Думаю, это удается. Ребята вышли на свои лучшие результаты.

Когда рядом плывут брассом мальчики, к ним подтягивается и Юля. Одному человеку всегда тяжело работать. А в команде получается эффективнее и веселее.

– Юля рассказывала, что раньше проплывала 12 км за тренировку, а теперь – шесть. Важно не перегружать спортсмена?

– Лучше немного недогрузить, чем наоборот. После перегрузки человека надо очень долго реанимировать до нормального состояния. А спортсмен всегда должен готов показать очень высокий результат, близкий к лучшему. В любой день. Встань и проплыви.

– В отношениях «тренер – ученик» неизбежны трения. Доходило до конфликта?

– Юля четко понимает, когда папа говорит, что надо сделать. Значит, надо. Но если Юля сообщает, что устала, то я знаю – она никогда не скажет это просто так. Мы друг друга хорошо понимаем.

– Вашу дочку изучают соперники на тренировках? Шпионы на трибунах сидят?

– Ну, о шпионах не будем. Но каждый тренер должен подмечать что-то интересное у других. Если это подходит к твоему спортсмену, почему бы не перенять? Но не каждая техника подойдет, все люди разные. Есть классический брасс, а есть уходы в сторону. Кто-то вообще ассиметрично плывет.

Например, я все время смотрел за Ребеккой Сони. Как она тренируется, на каких скоростях. У нее интересные упражнения. Но там свой стиль плавания – рубить с первых же секунд. И она первой в мире выплыла из 2.20,00 на 200 м брассом.

– Вы готовы заключить пари с Юлей перед Олимпиадой в Токио? Вот Фелпс заключил с тренером Боумэном, и тот побрился наголо.

– Дочка мне пока не предлагала пари. Но я готов!