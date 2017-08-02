«Ни разу не было, чтобы пришел дядя и спросил: «Сколько вам дать денег?»

Соучредитель Efimova Team Андрей Митьков рассказывает о том, трудно ли было создать первую профессиональную команду в российском плавании.

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– Как вы договорились с мировой звездой Рональдом Шуманом из ЮАР, чтобы он приехал на сборы вашей команды?

– Мы находились во Франции и узнали, что Шуман будет в Европе. Быстро вступили в переписку, согласовали даты, подписали договор. Договорились очень легко. Всем понравилась шестидневная работа с Рональдом. Он оставил много видео, заданий, во время чемпионата мира был на связи, давал советы.

У нас главная подготовка идет к Олимпиаде в Токио. Есть еще три года, когда можно искать, пробовать что-то новое. Вот начался новый сезон с этапов Кубка мира, один из них пройдет поздней осенью в Токио. Мы попробуем один вариант акклиматизации через двухнедельный сбор в Японии.

– Сезон завершен. Подведите первые итоги для Efimova Team, появившейся полгода назад.

– Мы очень переживали во время чемпионата мира. И представляете, что чувствует спортсмен, когда стоит на старте? Но думаю, подготовка у Юли к Будапешту получилась хорошей. Результат лучше и медалей больше, чем в Казани-2015.

Никто не знает, но во время тренировок в Америке у Дэвида Сало, ко всем главным стартам с 2011 года Юлю подводил, настраивал ее папа – Андрей Ефимов. Потому что Сало за месяц до турниров уезжал в сборную США и уже не работал в клубе. Как говорят профи, «нагрузить – много ума не надо, главное – правильно разгрузить».

Андрей Михайлович – скромный, немногословный, оставался в тени. Но посмотрите результат в том же Рио – две серебряные медали. Проблемы были и перед Будапештом – операция Юли, она три месяца не плавала в бассейне. И за девять недель папа подготовил Ефимову к чемпионату России. Судя по результатам за последние 20 лет, я считаю Андрея Михайловича лучшим тренером страны.

«Не будем говорить о шпионах, которые следят за Юлей». Андрей Ефимов – о дочке

– Критики говорят, что Юля напрасно разменивается на поиск бюджетов и привлечение пловцов в свою команду. Мол, это ей только мешает. Согласитесь?

– Но ведь Юля не занимается никакими оргвопросами. Да, деньги дают под ее имя. Но ни разу не было, чтобы пришел дядя и спросил: «Сколько вам нужно?» Это всегда переговоры, контракты, условия. Этим сем занимаемся я и наш директор Анна Митькова Вот после чемпионата мира мы были должны провести в Будапеште мастер-класс и автограф-сессию для детей. Нужно это делать по контракту, хотя и нам было приятно.

На подготовку Юли идет не так много денег, как на других спортсменов. Ефимову финансирует государство – перелеты, проживание, питание. Остальные из нашей команды этого не имеют. Но даже самому великому спортсмену нужны спаринг-партнеры. Юля пошла на создание команды осознанно.

– Свои команды есть уже у многих топ-спортсменов России – Сергей Карякин, Юлия Ефимова, Евгений Малкин… Но вот в плавании вы – первопроходцы. Тяжело пробиваться?

– Очень. Иногда сталкиваемся с неверием или с позицией, что мы ломаем какую-то устоявшуюся систему. Но спасибо главному тренеру сборной России Сергею Колмогорову, что он нам дал полную свободу. Не было вмешательств, ни одна наша идея не была зарублена. Вообще посмотрите, три золота России в Будапеште были завоеваны по-разному. Кто-то тренировался на международных сборах, у кого-то был свой маленький коллектив. Но если мы кого-то вдохновили на создание своей команды, то только этому рады. Лишь бы это давало результат.

Спасибо нашим спонсорам и партнерам – конечно, «Советскому спорту», всегда объективно и честно освещавшему все, что происходит с Юлей и Efimova Team. Мы это очень ценим. И ждем нового сезона. Мы к нему готовы и все уже распланировали.