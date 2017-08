Неужели Яшин играл хуже Нойера? Американцы в этом уверены

Наверняка все знают, что такое серия игр FIFA от компании EA Sports. Для тех, кто не знает – это футбольная игра, симулятор, который стал настолько реалистичным, что картинку можно перепутать с трансляцией настоящего матча, а встречи команд обслуживают известные комментаторы.

Реальнее некуда

Создатели из канадской компании ради этой реалистичности делают все. Чем более реальным будет впечатление от игры – тем больше поклонников у этого симулятора будет по всему свету – тем больше денег заработает компания. У каждого из более или менее известных игреков есть свое лицо, максимально приближенное к оригиналу – не в пример бюсту Криштиану Роналду в одноименном аэропорту на острове Мадейра.

В последних выпусках игры «фишкой» стала команда легенд мирового футбола, в которой играют великие футболисты, такие, как Пеле, Марадона, Роналдо, Зидан и многие другие. Они тоже максимально похожи на себя. Стараются создатели игры как можно точно воссоздать и способности каждого футболиста. Оценивается каждый компонент игры: скорость, техника, выносливость и так далее. Это называется «скиллами».

Пеле и Марадона лучше Роналду

Так, например, в анонсированной на этот год игре FIFA 18 у Пеле будет общий рейтинг скиллов, соответствующий статусу короля футбола – 95. Такой же рейтинг и у легендарного Марадоны.

95 ICON Maradona confirmed. First look at #FIFA18 gameplay plus everything #FUT on Aug 1! Details: https://t.co/Pa2xrdocNf pic.twitter.com/zjBw10IrnT — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 30, 2017

С богами игры никто не сравнится, ведь самым крутым из ныне действующих игроков в предыдущем издании игры, FIFA 17, был Криштиану Роналду, но его скилл равнялся лишь 94-м. 93 – у Месси. 92 – у Неймара. Скиллы реальных футболистов в новой версии симулятора пока не анонсированы.

OMG EVERYBODY I JUST PACKED RONALDO IN FIFA 17. Thank you @EA pic.twitter.com/LT7iDkl6fL — Fearzz (@G_BLAST1) March 25, 2017

Яшин хуже Нойера?

Зато канадцы уже сообщили, что впервые в серии игр появится единственный вратарь, ставший обладателем «Золотого мяча» - советский голкипер, выступавший за сборную СССР и московское «Динамо» - Лев Яшин. Рассекретили разработчики и его скиллы – 91.

Highest rated GK in #FUT18? Maybe. Tune in to FUT LIVE on Aug 1 to see more ICONS + first look at #FIFA18 gameplay. https://t.co/Pa2xrdocNf pic.twitter.com/9umgQuiDX7 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 29, 2017

Ничего страшного в этом нет. Яшин вряд ли претендовал на то, чтобы встать вровень с Марадоной и Пеле. В масштабе воздействия на футбол он также вряд ли сможет сравниться с Роналду или, скажем, Месси. Хотя, по сравнению с Неймаром советского голкипера можно было поставить и повыше, или бразильца – пониже. Но вопрос сейчас не в этом – у полевых игроков и вратарей итоговый рейтинг высчитывается немного по разным показателям. У голкиперов главные показатели – игра руками, рефлексы… Сравнивать было бы корректнее с другими вратарями.

И здесь уже становится обидно. Яшин рискует не стать лучшим вратарем в игре. В предыдущей версии, например, голкипер сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер, мог похвастаться общим скиллом, который был выше, чем у легендарного Яшина – 92. При этом германский вратарь заметно превосходит Яшина в таких показателях, как игра руками и особенно в вводе мяча в игру. Неужели Яшин так часто ошибался при ударах от ворот?

Cuando te toca Neuer en FIFA 17 😀 pero luego te sale Gündogan intransferible 😥 pic.twitter.com/L8JUphEh0f — RS (@RamonSB19) October 3, 2016

Тревогу пока еще бить рано, ведь рейтинги действующих вратарей в новой версии игры пока не объявлены. Вполне возможно, что показатели Нойера чуть срежут. Но факт остается фактом: Мануэль Нойер образца 2017 года по мнению канадских разработчиков играл сильнее, чем Лев Яшин в лучший период своей карьеры.