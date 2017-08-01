«Студенческий спорт – мост к профессиональному»

Президент Международной студенческой баскетбольной лиги, старший вице-президент банка ВТБ, руководитель «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов – об истории турнира, итогах пяти лет МСБЛ и о том, как развивать студенческий баскетбол в будущем.

«ПЯТЬ ЛЕТ – ЭТО ЭПОХА»

– Пять лет – серьезный срок?

– Для МСБЛ – это целая эпоха! Причем мы точно можем сказать: наша лига – не опытный экземпляр, не простой эксперимент, а действительно важный и нужный турнир. Когда пять лет назад руководитель Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ) Александр Коновалов обратился ко мне с идеей проведения международного турнира для студенческих команд, я прекрасно понял, что он имеет в виду. Сам ведь играл за баскетбольную сборную МГУ – вместе с Виктором Кравченко (исполнительный директор МСБЛ, - Прим.ред.). Мы часто ездили за рубеж – разумеется, в социалистические страны. И хотя МГУ с «Бауманкой» стабильно поочередно побеждали на первенстве Москвы, матчи с иностранными командами давались нам куда тяжелее. Помню, насколько это было интересно! Кроме того, я прекрасно видел, как важен мостик от детского спорта к профессиональному. И этот мостик должен лежать через студенческие сборные.

– Почему?

– Так система работает лучше. Сейчас клубы вынуждены искать молодежь прямиком в детских спортивных школах. Подбирать талантливых ребят, приглашать их к себе, растить и надеяться получить на выходе профессиональных спортсменов высокого уровня. Но это – грубый фильтр. Кто-то из подростков может раскрыться позже – в 17-18 лет, когда он уже учится в ВУЗе. Наоборот – кто-то, подавая большие надежды ребенком, в старшем возрасте перестает серьезно прогрессировать. Не хочется постоянно приводить в пример NCAA, но там в этом плане все отлажено лучше – настоящий талант точно мимо не пройдет.

Андрей Кириленко, Светлана Абросимова и Андрей Перегудов

– Верите в то, что в перспективе наши профессиональные клубы могут кого-то «драфтовать» из студенческих сборных?

– По крайней мере, к этой модели надо стремиться. Идеальная схема – чтобы каждый клуб брал «шефство» над командами ВУЗов в своем регионе. Следил за студентами, самых талантливых приглашал в «молодежки», ставил в дубли, растил до высшего уровня. Конечно, тут много проблем. Во-первых, у нас не так много самих клубов. Во-вторых, игрокам тяжело совмещать учебу с профессиональным спортом. Поток ребят разбивается на две части – тебя либо зовут в клуб, и ты становишься профи, либо остаешься студентом – и теряешь шанс попасть в спорт высших достижений.

– Что в этом случае делать?

– Повышать уровень студенческого спорта. Чем выше будет конкуренция, чем больше будет сильных университетских команд, тем чаще станут появляться талантливые ребята, попадающие в поле зрения клубов. Задача сложная, но осуществимая.

«АМЕРИКАНЦАМ ПРОИГРАЛИ В БОРЬБЕ»

– Как развивалась и к чему в итоге пришла МСБЛ?

– Я очень благодарен той команде, которая работала с нами на протяжении этих пяти лет. Имею в виду и штатных сотрудников, и волонтеров, которые очень помогали на местах. Признателен всем членам Попечительского совета, в который входят вице-премьер Аркадий Дворкович, министр юстиции Александр Коновалов, министр энергетики Александр Новак, министр спорта Павел Колобков, первый заместитель президента-председателя правления Банка ВТБ Василий Титов, президент группы «Астерос» Юрий Бяков, президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко, олимпийский чемпион Сергей Тараканов. Все они оказывали всевозможную поддержку нашим инициативам на государственном уровне. Солидные расходы на развитие МСБЛ берут на себя наши партнеры. В частности, компания «Астерос», представители менеджмента которой сами являются преданными поклонниками баскетбола, и с самого начала, все пять лет, оказывают спонсорскую поддержку и студенческих, и профессиональных лиг. Кстати, руководство «Астерос» не раз выходило на баскетбольный паркет в рамках благотворительных инициатив, которые мы тоже поддерживаем вместе. Что касается МСБЛ – не менее 50% финансирования обеспечены за счет «Астерос».

– Денег хватало?

– Мы старались обеспечить команды подходящими площадками, качественным судейством – привлекали арбитров высшей категории с аккредитацией ФИБА. Организовывали трансляции, предоставляли питание, проживание… Но, скажем, расходы на переезды, как правило, ложились на самих участников. И количество команд в каждом сезоне часто определялось тем, как их обеспечивали в своих ВУЗах. В большинстве из них ведь нет разделения финансирования по видам спорта. Где-то весь спорт в целом не отделяют от других культурно-массовых мероприятий. Часто деньги до баскетбольной команды доходят по остаточному принципу.

– Но даже так уже во втором сезоне МСБЛ приняло участие 35 команд.

– Потому что Лига сразу показала, насколько успешной и интересной для участников и их болельщиков она может быть! При том, что мы тщательно следили за уровнем самих команд, чтобы обеспечить высокую конкуренцию. Этим занимались генеральный директор МСБЛ Светлана Абросимова (хотелось бы отдельно отметить роль Светланы, с ее приходом работа Лиги поднялась на принципиально иной профессиональный уровень. Будучи титулованной, выдающейся баскетболисткой, мировой звездой, Светлана Абросимова смогла с блеском применить лучшее из международного опыта студенческого баскетбола в контексте МСБЛ. Кстати, от всех друзей и кто знает Светлану, хотим поздравить ее с рождением двух замечательных дочек!) и исполнительный директор Виктор Кравченко. Уже со второго сезона от желающих приходилось «отбиваться». Показательны несколько моментов. Например, матч в столице Грузии между Тбилисским техническим университетом и МГУ, который собрал 8000 зрителей – что совсем не плохо, например, для большинства матчей футбольных клубов премьер-лиги. Или этап в Белграде, в котором приняло участие три команды из Хорватии, Черногории и Сербии. Мы были, мягко говоря, удивлены, увидев там полтора десятка телекамер и министров спорта всех трех стран! Оказалось, их студенческие команды не играли друг с другом со времен войны в Югославии. Они просто соскучились по подобной борьбе! В итоге вскоре появилась Балканская студенческая лига. В прошлом году мы провели мини-турнир с участием команд из всех стран БРИКС. Наконец, летом 2016-го сборная МСБЛ встретилась со сборной университета Алабамы, попавшей в «Мартовское безумие» в NCAA. Очень плотный был матч в Барселоне – американцы выиграли 12 очков, да и то – лишь за счет мощи своих центровых. Так что уровень нашего студенческого баскетбола действительно высокий!

– Но что его ждет дальше?

– На данном этапе мы передаем свое «дитя» на дальнейшее воспитание в АСБ. Можно сказать – возвращаем Александру Коновалову, который планирует развивать его дальше в форме Международного кубка. По крайней мере, такой формат мы с ним обсуждали. Заниматься студенческим спортом необходимо. А когда болельщики, простые обыватели, поймут, насколько это на самом деле интересно, какие страсти, азарт и эмоции кипят на площадке, то кто знает – может, мы увидим на подобных матчах и несколько десятков тысяч зрителей, как в Америке? Была бы арена, способная их всех вместить.