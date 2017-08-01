Москва лучше всех стреляет, думает, борется и играет в волейбол

За последние семь дней сборные Москвы выиграли соревнования по стрельбе из лука, шахматам, самбо, волейболу (юноши), софтболу и тхэквондо-ВТФ. В общекомандном зачете Спартакиады-2017 столичная команда лидирует с большим отрывом. На втором и третьем местах – Санкт-Петербург и Московская область.

ВОЛЕЙБОЛ (ЮНОШИ)

ЭТО – МОСКОВСКАЯ СЕТКА

В день стыковых матчей в «ВолейГраде» было не менее жарко, чем на улице. Эмоции полыхали на обеих площадках. И статус встреч на них влиял мало. Сборная Московской области заняла девятое место, но игроков едва не задушили в объятиях родители. Со стороны могло показаться, что ребята выиграли как минимум бронзу.

Пятое место оспаривали еще два крупных волейбольных центра – команды Республики Башкортостан и Краснодарского края. Да, не медали, но финишировать сразу после полуфиналистов хотелось всем. Башкортостан повел 2:0, но едва ослабил хватку – и хозяева начали погоню. Наставнику гостей все время казалось, что как-то странно работают арбитры, и он постоянно приглашал к своей площадке главного судью. Тот убеждался в правильности хода матча и возвращался на свое место. В итоге решающий, пятый сет остался за Башкортостаном.

Наставник сборной Ставропольского края (его команда оспаривала 9–12-е места) расхаживал в фирменной футболке казанского «Зенита». Но он был единственным «представителем» Татарстана. Дублеры лучшего клуба Европы до финала Спартакиады так и не добрались.

К началу бронзового матча подтянулась группа поддержки сборной Санкт-Петербурга. Человек 30 юных болельщиц отчаянно визжали: «Только Питер! Только победа!» – и топали по металлическим трибунам. Если вдруг в зале наступала тишина – значит, кто-то из тренеров взял тайм-аут. Битва была отчаянной – запасные сборных Краснодарского края и Башкортостана (они играли на площадке № 2) постоянно узнавали счет и сообщали товарищам на площадке. Неутомимо носился по площадке самый маленький игрок встречи – Михаил Каштанов. Его рост – всего 165 см. Сравните с 207 см питерского капитана Дениса Хромова.

В следующие полчаса команды вновь обменялись уколами. И тут питерская торсида вытащила главный козырь – зенитовскую кричалку «Хей, давай-давай». Вдохновившись, Питер повел 12:5. Но Нижний силен и без такой сумасшедшей поддержки – 13:13 после ошибки Хромова. Простые люди любят спорт за эмоции. В этот момент всем стало ясно: этот матч точно закончится победными танцами.

Питерского капитана никто не упрекал. Более того, команда собралась, взяла необходимые для бронзы два очка и пустилась в зажигательные бронзовые пляски. Их можно посмотреть на официальной страничке сети Вконтакте Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта РФ).

Денис Хромов устало смотрел на корреспондента «Советского спорта» сверху вниз. Он сильно устал и с носа то и дело капали капельки пота.

– Денис, всем очень понравился бронзовый танец. Импровизация?

– Конечно. Никто заранее ничего не придумывал. Настроение отличное! Теперь все ребята станут кандидатами в мастера спорта России. Это – круто!

– Волновались ребята перед этой игрой за третье место? Все-таки был шанс остаться вообще без медалей.

– Не без этого. Действительно, без наград было бы совсем грустно.

– Почему уступили в полуфинале Новосибирской области?

– Наверное, не очень хорошо настроились. Прежде всего эмоционально.

– В решающем сете бронзового матча нижегородцы много проигрывали, но сумели сравнять счет – 13:13. Испугался за исход?

– Да, неприятный был момент. Но мы были уверены в себе и в том, что мы эти два очка наберем.

На сладкое подавали финал Москва – Новосибирская область. Перед матчем шумных питерских болельщиц сменили поклонники финалистов. Оказывается, не только из Москвы приезжают болеть родители. Три супружеские пары вывесили самодельный плакат «Вперед, Новосибирск!» и временами перекрикивали шумный московский десант.

Москва быстро повела 2:0, но сибирский характер позволил новосибирцам одну партию отыграть. Близки были сибиряки к тому, чтобы взять и вторую, но в концовке чуть точнее оказались москвичи. Их золотой танец был не таким ярким, как у Питера, но тоже запоминающимся. Самым полезным игроком турнира был признан москвич Матвей Бубнов.

ФИНАЛ. Москва – Новосибирская область – 3:1. Матч за 3-е место. Санкт-Петербург – Нижегородская область – 3:2.

ОЛЕГ ТЕРЕНТЬЕВ: ПОБЕДУ ОТМЕЧУ АПЕЛЬСИНОВЫМ СОКОМ

Перед получением чемпионского кубка капитан сборной Москвы по волейболу рассказал, о чем говорил тренер в концовке, как будет праздновать победу, и пообещал медали на следующем первенстве Европы.

– Как тебе финал?

– Тяжелый и интересный.

– Часто такие матчи приходится играть?

– Не сказал бы. Все-таки это – финал Спартакиады. Он бывает только раз в жизни. А до решающего матча у нас были достаточно простые игры.

– Четвертый сет был очень нервный.

– Да, пришлось понервничать всем. Хотя наш тренер просил играть эпизоды с холодной головой. Как видим, получалось не всегда (смеется).

– Игроки слышат тренерские подсказки?

– Здесь – да. Хотя трибуны прилично шумели.

– Как будете отмечать победу?

– Через четыре часа поедем в аэропорт – и в Москву.

– А дома?

– Мама тортик купит. Наверное.

– И лимонад?

– Есть варианты? Хотя я больше апельсиновый сок люблю.

– Давай отвлечемся на юношескую сборную. Почему заняли пятое место на первенстве Европы?

– Я бы не хотел вдаваться в подробности. Если кратко: соперники играли быстрее нас. Ничего, в следующий раз отыграемся.

– Точно?

– В призах будем!

ПРЫЖКИ НА БАТУТЕ

В КРАСНОДАРЕ – ПРЫГАТЬ!

Краснодарский край – российский флагман развития этого вида спорта. Здесь выросли два первых в истории прыжков на батуте олимпийских чемпиона – Ирина Караваева (она была главным судьей соревнований) и Александр Москаленко. На Спартакиаде-2017 соревнования проходили в четырех дисциплинах: двойной мини-трамп, акробатическая дорожка, индивидуальные прыжки и синхронные прыжки.

Краснодарцы довольствовались лишь тремя серебряными медалями, а побеждали ребята из Хабаровска, Санкт-Петербурга, Татарстана, Ставропольского края, Воронежской, Иркутской, Белгородской областей и Москвы. Правда, это не помешало хозяевам выиграть командный зачет. О мощной конкуренции говорит тот факт, что победительница первенства мира и двукратная чемпионка Спартакиады спортшкол-2016 Дарья Назукова сумела занять лишь второе место в синхронных прыжках в паре с Вероникой Шмелевой.

Командный зачет. 1. Краснодарский край. 2. Ростовская область. 3. Санкт-Петербург.

СТРЕЛЬБА ИЗ ЛУКА

БУРЯТИЯ УСТУПИЛА СТОЛИЦЕ

Лучники соревновались в Таганроге. На берег Азовского моря приехали 126 спортсменов из 30 субъектов Российской Федерации. Соревновались по олимпийской системе – на выбывание. С лучшими результатами к финалу подошли представители Бурятии, где стрельба из лука – национальный вид спорта: Базаржап Цыбенов и Виктория Харитонова.

Однако Цыбенова уже в 1/8 финала выбил Никита Чернов, а золотая медаль досталась Станиславу Черемискину (Республика Башкортостан). У девушек первое место заняла москвичка Лилия Моисеева. Она же вместе с Иваном Кузнецовым первенствовала в миксте. Бурятская пара Цыбенов – Харитонова завоевала бронзу.

Командный зачет. 1. Москва. 2. Республика Башкортостан. 3. Республика Бурятия.

РЕГБИ-7 (ДЕВУШКИ)

ЗОЛОТО УЛЕТЕЛО В ПОДМОСКОВЬЕ

На пути к решающему матчу девушкам из Московской области пришлось преодолеть в полуфинале сопротивление соперниц из Москвы. Вторую путевку в финал сборная Дагестана вырвала у сверстниц из Кемеровской области.

В борьбе за бронзу кемеровчанки переиграли москвичек во многом благодаря быстрым и мощным проходам. А в главном матче Спартакиады-2017 сборная Московской области не оставила шансов девушкам из Дагестана. «Я не могу передать словами свои эмоции! – сказала Елена Гамова, тренер победительниц, смахивая слезу. – Видите: я даже прослезилась от радости. Все эмоции остались там, на поле. Эта победа – самый приятный подарок от них для тренера, для тренерской души».

Медали и кубки победителям и призерам вручал экс-наставник сборной по регби-7 Павел Барановский.

Итоговое положение. 1. Московская область. 2. Дагестан. 3. Кемеровская область.

САМБО

КРОШКА ЭВЕЛИНА ИЗ ЭЛЕКТРОСТАЛИ

Самбо – наш национальный вид спорта. Поэтому он – один из немногоих неолимпийских видов спорта, ежегодно включаемых в различные Спартакиады. В Армавире разыгрывались 20 комплектов медалей – по 10 у юношей и девушек. География победителей впечатляет: чемпионами стали представители 13 (!) субъектов РФ: Москвы (4), Санкт-Петербурга, Московской, Тульской, Владимирской, Тюменской, Астраханской, Ивановской, Ростовской, Орловской областей, Краснодарского и Пермского краев, Чувашской Республики.

Примечательно, что три обладателя золотых медалей Спартакиады-2017 носят фамилию Петров – Эвелина Петрова (Московская область, 38 кг), Глеб Петров (Тульская область, 42 кг) и Владимир Петров (Тульская область, 50 кг). Крошка Эвелина (на фото), к слову, обратила на себя внимание специалистов еще год назад на Спартакиаде спортивных школ. В Раменском она выиграла соревнования по дзюдо. За год девушка из Электростали собрала целую коллекцию побед и в дзюдо, и в самбо.

Командный зачет. 1. Москва. 2. Краснодарский край. 3. Санкт-Петербург.











