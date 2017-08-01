Французский прорыв. Неймар и еще шесть игроков с сумасшедшими отступными

Звезда «Барселоны» Неймар переходит в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. «Советский спорт» рассказывает, какие игроки стоят еще дороже.

Неймар, «Барселона»

Отступные: 222 млн евро

Куда: «ПСЖ»

На днях «ПСЖ» должен представить Неймара в качестве игрока команды — о договоренности с бразильцем сообщают все испанские и французские СМИ. «ПСЖ» активирует пункт о выкупе, прописанный в контракте нападающего с «Барселоной», и заплатит 222 миллиона евро. Руководство каталонского клуба до сих пор пребывает в шоке и угрожает французам расследованием УЕФА, а болельщики «Барсы» уже называют Неймара предателем и продажным игроком.

Согласно испанским законам, в контракте каждого футболиста должен быть пункт об отступных. Это делается для того, чтобы игроки могли сами выкупать свой трансфер в случае необходимости. 222 миллиона – пока самый безумный трансфер за всю историю футбола. И вероятно единственный реалистичный на данный момент. У остальных звезд суммы выкупа прописаны на недосягаемом уровне. И в ближайшее время их вряд ли смогут активировать даже самые богатые клубы вроде «ПСЖ» или «Манчестер Сити».

Криштиану Роналду, «Реал»

Отступные: миллиард евро

Куда мог уйти: «ПСЖ»

В самый разгар Кубка конфедераций Криштиану задумался о смене клуба. Португалец был недоволен тем, что в Испании его обвиняют в налоговом мошенничестве. Первым в очереди на подписание игрока был все тот же «ПСЖ». Клуб даже сделал конкретное предложение Криштиану, которое тот должен был лично передать в «Реал». Сообщалось, что испанцы были готовы расстаться со звездой за 200 миллионов евро. В итоге Роналду передумал перебираться в Париж и решил побороться за свое честное имя с испанским судом.

Лионель Месси, «Барселона»

Отступные: 300 млн евро

Куда мог уйти: «Манчестер Сити»

У лидера и легенды «Барселоны» самые высокие отступные в команде. И ближе всего к уходу из клуба Месси был прошлым летом, когда тайком встретился с тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой. Месси переживал непростой год: он был обвинен в неуплате налогов, неудачно выступил вместе с «Барселоной» и проиграл очередной финал со сборной Аргентины. «Сити» уже готовил предложение на 150 миллионов, когда одноклубник Месси Луис Суарес каким-то чудом отговорил игрока от переезда в Англию.

Гарет Бэйл, «Реал»

Отступные: 500 млн евро

Куда может уйти: «Манчестер Юнайтед»

Шансов на трансфер немного, Жозе Моуринью уже не раз признавал, что Бэйл слишком дорого стоит, да и не выказывает интереса к возвращению в Англию. Тем не менее «Манчестер Юнайтед» держит наготове 100 миллионов евро. Но для того, чтобы стоимость валлийца снизилась до этой отметки, Бэйл должен сам объявить «Реалу» о желании покинуть клуб.

Карим Бензема, «Реал»

Отступные: миллиард евро

Куда может уйти: «Ливерпуль»

Трансфер нападающего — почти фантастический сценарий. Бензема вряд ли покинет «Реал» по собственному желанию. Да и клуб, по последним новостям, готовит игроку предложение о продлении контракта. Если трансфер все же станет возможным, основным претендентом на Бензема будет «Ливерпуль». Но сможет ли клуб выложить больше 100 миллионов евро за 29-летнего форварда?

Килиан Мбаппе, «Монако»

Отступные: –

Куда может уйти: «Реал», «Манчестер Сити», «Арсенал»

Руководители «Монако» до сих пор не раскрыли тайну, какие же цифры прописаны в пункте об отступных Мбаппе. Французы просто устроили торги за 18-летнего вундеркинда. По последним новостям, ценник на Мбаппе поднялся до 200 миллионов евро.