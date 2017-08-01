Юлия Ефимова: Кто победит в матче «Спартак» – «Зенит»? Пусть будет Питер (видео)

Юлия Ефимова дала эксклюзивное интервью обозревателю «Советского спорта» после чемпионата мира в Будапеште.

МАСТЕР-КЛАСС В БУДАПЕШТЕ

Еще один штрих, который многое скажет о популярности Юлии Ефимовой. На следующее утро после того, как чемпионат мира в Будапеште был завершен, обладательница золота, двух серебряных и одной бронзовой медали отправилась… в один из местных бассейнов, чтобы провести мастер-класс для венгерских детей. Мероприятие прошло в рамках отношений с партнерами Efimova Team.

Скажу я вам, что интерес к Юле был сногсшибательный. Она нырнула в бассейн и плавала туда-сюда, показывая разные упражнения. Одно из них выглядело так: берешь партнершу за ноги и толкаешь перед собой, отрабатывая плавучесть.



К Ефимовой отрядили одну десятилетнюю девочку, и она после упражнения буквально разрыдалась от нахлынувших чувств. Не ожидала, что ее будет трогать за пятки пятикратная чемпионка мира.





На следующий день мы уже сидим в отеле в Москве, после пресс-конференции. Юля раздала кучу интервью, дело катилось к вечеру. Ефимова признавалась, что ничего не ела с самого утра, а через час ей надо идти на тренировку в «Олимпийский». Ведь уже в среду стартует московский этап Кубка мира.

– Если не будет мирового рекорда в брассе, валите все на нас, на журналистов! – советую я.

Юля грустно кивает. Но от интервью не отказывается. Вот настоящий профи!

«ШОКОЛАДКА ЗА КРОВЬ»





– Правда, что вам после каждой допинг-пробы в Будапеште дарили плюшевый смайлик?

– Да. Я никогда такого не видела! Было очень приятно, и это не делало процедуру такой печальной. А за пробу крови давали сухой паек – шоколадки, глюкозу, сок. Мне очень понравилась эта традиция. И у спортсменов сразу другое настроение. Особенно когда к тебе приходят в пять утра. Ты злая, а тебе раз – и смайлик.

– Сколько таких собралось по итогам чемпионата мира?

– Шесть или семь.

– А вы слышали историю Даниса Зарипова?

– Нет, не в курсе.

– Человеку в 36 лет влепили два года за допинг. Это что же, конец карьеры? Я посоветовал его агентам обратиться в к адвокатам Юлии Ефимовой, которые пробили вам допуск на Олимпиаду.

– Да, мы после Рио создали ассоциацию, чтобы помогать атлетам отстаивать свои права. Не все ведь знают подводные камни. Мы прошли большой путь перед Играми, многое пережили. И знаем, что за себя надо бороться. У нас есть адвокаты, своя команда, которая знает все нюансы. Так что мы готовы помочь всем спортсменам, а не только Данису Зарипову.

«ЛЕДЕКИ И УШАНКА»

– Что за девушка в розовой ушанке болела за вас в Будапеште?

– Она приехала из Америки. Мы давно дружим, в очень хороших отношениях. Замечательный человек. И вот впервые она болела за меня на турнире.

Там была смешная история. Фрэнсис одела шапку-ушанку, футболку с моим изображением. Кричала «Ефимова!», стоя рядом с сектором американских болельщиков. Но эстафету выиграла сборная США, заиграл гимн – Фрэнсис поворачивается и начинает его петь. На нее лидер американской команды Кэти Ледеки такими круглыми глазами смотрела! Это кто вообще такая?!

– А куда вы впервые поведете американку в Москве? Что покажете?

– Бассейн «Олимпийский». У меня же тренировки, я тут 2-3 августа выступаю на этапе Кубка мира. Вообще она в Лос-Анджелесе пробовала русскую кухню, теперь хочу познакомить с грузинской.

А так я ведь не жила в Москве, особо ничего не знаю. Переехала меньше года назад, много времени на сборах провожу. Так что сама еще путаюсь. В дорожных развязках вообще не ориентируюсь! Ехала на интервью – очень тяжело. Я ведь четыре месяца не сидела за рулем. Но надо, да еще по Москве. Я ехала очень медленно!

– Другие водители вас узнавали?

– У меня стекла тонированные.

5 золотая медаль Чемпионатов Мира🙌🏼Спасибо! Спасибо! И ещё раз Спасибо за невероятное количество поздравлений и Вашу сумасшедшую поддержку 🙏🏼❤️ Заключительный рывок завтра💪🏽🇷🇺 #finabudapest2017 Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) Июл 29 2017 в 12:29 PDT

«КИНГ ПЛЫВЕТ ВО ВСЮ ДУРЬ»

– Раскручивают вашу дуэль с Лилли Кинг. Но я поймал себя на мысли, что у вас совсем другое общение. О чем вы тепло разговаривали после финала на 50 м брассом?

– Не так уж тепло. Просто поздравили друг друга. И сказали, что мы очень любим соревноваться. Ефимова против Кинг – это интересно, потому что делает нас быстрее.

– Как заявила Лилли, ваши отношения стали более цивилизованными.

– Вот именно.

– Вы не думали пригласить Руту Мейлутите в Efimova Team?

– Не поверите, но мы пересеклись в самолете, когда летели в Москву. Сначала в шутку ей предложили. Однако Рута сказала, что ей это интересно. И она сама не знает, что будет в следующем году.

Мы не собираемся переманивать Руту или навсегда забирать ее у тренера. Но можно сделать совместный сбор. Поплавать вместе, посоревноваться. Работать при таких скоростях на тренировке – это было бы чудесно!

– Вы можете сейчас четко объяснить, что у вас не получилось при старте в финале на 100 м брассом? Что вас отвлекло?

– Просто сирена прозвучала очень быстро. До этого я выходила на старт, и после команды, когда ты должен замереть, обычно дается несколько секунд. Раз-два-три, старт. А в этот раз я даже застыть не успела!

Я даже не поняла ничего. Как же так? Не могу назвать это паникой, но я была на большом взводе. Очень хотела бороться за золото! Но сломала себе технику, взяла больше темп. Мы подсчитали – до этого я делала 16-17 гребков на полтиннике, а тут получился 21. Потом у меня просто мышцы закислились, и не хватило сил на вторую половину.

– В эстафете все было иначе. Там вы выиграли 0,45 секунды у Кинг.

– Да, хотя из-за сильного завода я все равно сделала немного не то. Но уже держала в уме ту ошибку, старалась плыть более равномерно. Но коснулась бортика, потом подсчитала гребки и подумала: «Нет, я опять сделала их слишком много!»

– В чем сила Лилли Кинг, которая побила два мировых рекорда? Ноги сильные? Рост ведь ниже, чем у вас.

– Если честно, мне сказать трудно. Мы смотрели на технику Кинг – там нет чего-то красивого, чтобы я сказала: вот классно плывет! Вот почему она такая быстрая!

Но у Кинг очень много… Как бы сказать, чтобы не обидеть? Много молодой дури, в хорошем смысле слова. Я помню, что тоже была юная. Приезжала на соревнования и просто шарашила все подряд, особо не задумываясь о тактике. У тебя сил – вагон, быстрее проходит восстановление. Вот как-то так и с Лилли.

Thanks Mataro for the beautiful training camp 🙌🏼 off to Budapest ✈️ 🤗 #speedo Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) Июл 21 2017 в 10:08 PDT

«ПУСТЬ ПОБЕДИТ «ЗЕНИТ»

– Вы в 25 лет завоевали уже 14 медалей чемпионатов мира на длинной воде. Это рекорд страны всех времен. А не думали, до какого возраста вы хотите выступать? Вот Яромир Ягр даже в 45 лет играет в хоккей.

– Ну не знаю. Когда я была маленькая, то размышляла, что брошу в 16 лет. Потом – в 18. Затем – в 20. Ну сколько можно плавать? И в конце концов вообще перестала так думать.

Но сейчас я не могу гарантировать, что буду плавать после Олимпиады в Токио. Посмотрим, какие мысли возникнут через три года.

– Вас с четырьмя медалями Будапешта поздравили Владимир Путин и Дмитрий Медведев. А как вы получили эти телеграммы? Не почтой же в Венгрию.

– В основном мне пересылают телеграммы по e-mail.

– В Кремле знают электронную почту Юлии Ефимовой?

– Думаю, лично Владимир Владимирович его не знает, но через несколько рук приходит.

– И как это вдохновляет перед стартом?

– Это всегда здорово, когда тебя так отмечают президент и премьер-министр страны. Конечно, вдохновляет!

– Вы ведь завоевали серебро в гениальной эстафете в День города Волгодонск?

– Да, и это грело душу. Мы даже в интервью об этом сказали. Столько праздников разом! Еще ведь был День военно-морского флота, например. Или день рождения бабушки Вероники Поповой. Вот как мы в такой день могли не взять медали?

– Вы ведь поедете домой с 7 августа до конца лета?

– Да, отдохну в Волгодонске. И у меня уже запланированы три похода на свадьбы.

– Можно сказать, что вы начинаете охоту за букетом невесты?

– Так говорить не надо – мне пока этот букет не нужен, – смеется Юля.

– Вас отпускает в Волгодонске после Москвы, где вы всегда в напряжении?

– Я бы не сказала, что в Москве сильно напрягаюсь. Это только за рулем сидеть тяжело. Но когда возвращаешься в город, где ты выросла, то чувствуешь себя дома. Приходишь в свою комнату, сразу накатывает ностальгия. Я ведь уехала из Волгодонска в Таганрог совсем молодой. И вот ты въезжаешь в свой город – и видишь, что ничего в обстановке не меняется. Словно на машине времени возвращаешься. И сразу накатывает волна облегчения.

– Знаю, что вы абсолютно не интересуетесь футболом. Поэтому скажите, кто победит в матче «Зенит» – «Спартак»?

– Ох какой вопрос...

– У вас рядом с домом в Москве – теперь стадион «Спартака».

– И вроде бы «Динамо».

– Ну, навскидку?

– Пусть будет «Зенит»!