«Балтика» – пятерка. Как Черевченко опять обыграл «Спартак-2»

ФНЛ дарит неожиданности одну за другой. Калининградская «Балтика», которая еще в прошлом сезоне стояла на вылет, под руководством Игоря Черевченко, теперь, кажется, готова побороться за выход в РФПЛ. Корреспондент «Советского спорта» отправился в Сокольники, чтобы посмотреть, как новая команда экс-тренера московского «Локомотива» подтверждала свои претензии на лидерство в игре со «Спартаком-2».

ВОДОЛАЗ ЧЕРЕВЧЕНКО

Сезон ФНЛ только разгорается и каждый тур дарит массу неожиданностей. В предстартовых раскладах вряд ли кто-то мог спрогнозировать мощный старт астраханского «Волгаря», который возглавил таблицу после пяти туров с 13 очками, или то, что один из главных претендентов на повышение – «Енисей» Дмитрия Аленичева попадет в зону турбулентности, в которой его будет швырять от уверенных побед над главными конкурентами, вроде 2:0 с «Оренбургом», к чудовищным фиаско, вроде 0:5 от «Тамбова».

На этом фоне совершенно не удивляет промежуточное второе место калининградской «Балтики», которую Игорь Черевченко, как опытный водолаз-спасатель, вытащил со дна в прошлом сезоне. На сей раз руководство калининградцев сделало все, чтобы подобная история больше не повторилась. Тренерский штаб сохранили, а состав удалось прилично прокачать за счет приглашения игроков с опытом премьер-лиги: Иван Черенчиков, Александр Шешуков, Арсений Логашов и Кирилл Погребняк – просто отличные исполнители для ФНЛ.

При этом в Калининграде задачу бороться за повышение в классе никто не ставит. Там и стадион к чемпионату мира выше первого яруса пока возвести не могут из-за проблем с фундаментом, да и финансовый климат для решения серьезных турнирных квестов не самый благополучный. Впрочем, зная характер и амбиции Черевченко, нет сомнений в том, что несмотря на все оговорки, балтийцы продолжат давить на газ.

ТИГИЕВ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ

Подтверждать свои притязания на лидерство «Балтика» приехала на залитый солнцем и водой из кранов поливочной системы стадион имени Федора Черенкова, на котором играет вторая команда «Спартака». В межсезонье состав москвичей слегка обновился – пара человек разъехалась по арендам, а заменили их ребята из молодежного состава красно-белых.

Тем не менее, «Спартак-2» начал сезон достаточно уверенно, одержав в двух стартовых турах победы над «Сибирью» и «Оренбургом». Да, следом были осечки в матчах с «Тамбовом» и курским «Авангардом», но игра команды Дмитрия Гунько оставляет весьма приятное впечатление. В ней, конечно, нет мелкой вязи из покрытых нафталином стеночек и забеганий, но зато есть вполне современные тенденции в виде ярко выраженного акцента на фланговую игру и быстрой доставки мяча на чужую треть поля.

Под встречу с «Балтикой» тренерский штаб москвичей выпросил у Массимо Карреры Георгия Тигиева, который никак не может побороть Андрея Ещенко в сражении за место на правом фланге в основе главной команды. Гунько чувствовал, что если не добавить составу мощи, то калининградцы просто сомнут красно-белых. Тем более, что на левом фланге атаки команды Черевченко быстрее ветра носится Дмитрий Скопинцев, который регулярно снабжает передачами в штрафную мощного форварда Сенина Себаи.

ПОБЕДА ДЛЯ ПОГРЕБНЯКА

Московская жара не стала большой проблемой для команд. Несмотря на палящее солнце и неприятные испарения от спартаковской синтетики, объем движения у «Балтики» и «Спартака-2» был хороший. Для калининградцев дисциплинированность и исполнительность вообще являются отличительными чертами, начиная с первого матча под руководством Черевченко. Кроме того, у команды отличная центральная ось – Черенчиков обеспечивает спокойствие в обороне, а Шешуков и Свежов распределяют мячи в начальной стадии атаки. Поэтому проблем с билд-апом у «Балтики» не наблюдается в принципе.

Не смогла их создать даже мобильная группа атаки красно-белых во главе с Денисом Давыдовым. Москвичи вчетвером пытались идти в прессинг, начиная со старта поединка, но его легко разбивали грамотные действия опорных полузащитников гостей. «Балтика» же, в свою очередь, играла размеренно и вдумчиво, налаживая контроль сначала на своей половине, а потом плавно перебираясь на чужую. При этом мяч в чужую штрафную подопечные Черевченко чаще всего доставляли за счет передач верхом, за которые отлично цеплялся Себаи.

Он же стал автором самого опасного момента в первом тайме – Алишер Джалилов конфетным пасом вывел его один на один с Владиславом Терешкиным, но голкипер красно-белых в ближнем бою был чрезвычайно хорош. Не сплоховал он и в эпизоде, когда дружественный огонь по своим воротам открыл Тигиев – его неудачная скидка вратарю головой заставила схватиться за головы немногочисленных зрителей на трибунах.

Под конец первого отрезка встречи тяжелую травму получил Кирилл Погребняк. Форвард «Балтики» помчался в чужую штрафную, откликнувшись на верховую передачу Скопинцева, засмотрелся на мяч и столкнулся с голкипером красно-белых, выдвинувшимся на перехват. Столкновение выглядело страшно, поэтому супруга Кирилла с обеспокоенным взглядом моментально побежала с трибуны в сторону поля. Врачи оказывали помощь Погребняку больше пяти минут, было понятно, что повреждение серьезное.

На второй тайм «Балтика» вышла обозленной и с твердым намерением добыть победу для партнера. Александр Касьян, заменивший Кирилла, сразу начал разрезать оборону красно-белых кинжальными открываниями и на 60-й минуте открыл счет, головой отправив мяч в сетку практически из вратарской, чем вызвал негодование Дмитрия Гунько, который был в ярости из-за невнимательности центральных защитников.

В тот момент, когда «Спартаку-2» нужно было прибавить, сказалось превосходство калининградцев в мощи. Они выиграли всю борьбу в центре поля и не дали развернуться подвижной атакующей бригаде красно-белых. Самбу и Сакала ни разу не смогли пройти своих оппонентов за счет дриблинга, а усилия одного Александра Руденко не привели к сколь либо опасным моментам возле ворот Помазана.

Все попытки отыграться в исполнении хозяев привели к тому, что Скопинцев воспользовался очередным разрывом в центральной зоне обороны «Спартака-2» и отправил в сетку Терешкина второй мяч, зафиксировав окончательный счет – 2:0 в пользу «Балтики». В турнирной таблице команда Черевченко догнала лидирующий «Волгарь» по очкам, но потеряла одного из лидеров атаки.