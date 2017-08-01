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Фан-зона в Москве-2018: что смущает в информации о протестах студентов

Николай Яременко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фан-зона в Москве-2018: что смущает в информации о протестах студентов
Фото: «Советский спорт»

Сразу несколько столичных СМИ сообщили накануне о масштабных студенческих протестах против организации фан-зоны на Воробьевых горах во время ЧМ-2018. Главный редактор «Советского спорта» пытается пояснить, что с этой информацией не так.

Первым сообщила об этом Русская служба ВВС, потом подхватили другие каналы и издания. Речь шла со ссылкой на неких неназванных студентов, что болельщики турнира будут мешать сдавать экзамены и захватят, дескать, все пространство вокруг высотки. 

Напомним, что на площадке у главного здания вуза появится фан-зона для болельщиков, рассчитанная на 40 тысяч человек. После отказа столичных властей перенести фан-зону от здания МГУ в другое место студенты якобы даже обратились в ФИФА, к г-ну Инфантино.

В своем заявлении они выражают надежду, что международные структуры смогут «повлиять на катастрофическую ситуацию с фан-зоной, которая будет организована прямо на ступенях главного здания МГУ». «Мнение студентов и работников МГУ [при выборе площадки для фан-зоны], как и местных жителей, не учитывалось», — говорится в обращении к Инфантино.

Также студенты рассказали, что площадка на Воробьевых горах не находится в центре города. Они подчеркнули, что туристам будет непросто добраться до нее на общественном транспорте. Поэтому просят ФИФА перенести фан-зону на ВДНХ.

Сразу поясню, что не так в этом заявлении, что именно меня смущает.

Я много лет преподаю в самых разнообразных вузах. В том же МГУ читал детишкам лекции по журналистике. Мои студенты всегда проходят практику в тех редакциях, что я возглавлял и возглавляю. Это не бахвальство – просто поясняю, почему имею право рассуждать об этом. Я прекрасно знаю настроения у студентов. Да, иногда это юношеский радикализм, иногда это прямо противоположная радикализму апатия. Но найти студента, который за год до события будет гундеть о том, что футбол ему сессию помешает сдавать – я в это точно не верю.

И еще. Сейчас начало августа. Я что-то сомневаюсь, что сейчас в Москве есть какие-то организованные студенты, которые страшно озадачены судьбой своей экзаменационной сессии, которая у них случится почти через год, и футболом, который якобы может этой сессии помешать.

Вывод один: за этими «заявлениями студентов» кто-то стоит. И явно это не сами студенты. Путем несложных манипуляций в интернете обнаружился первоисточник – некая профсоюзная организация «Университетская солидарность». Не имею чести быть знаком с такой организацией, не хочу анализировать ее деятельность. Но хочется ко всем коллегам-журналистам обратиться с просьбой, проверять хотя бы поверхностно подобные поступающие сообщения о неких протестах.

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