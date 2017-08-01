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Картинки для болельщика. «Зенит» рисует инструкции, как проникнуть на стадион

Михаил Антонов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Разбираем, как «Зенит» объясняет навигацию на стадион для своих болельщиков.

Мы всегда, известное дело, любим покритиковать питерский «Зенит». Особенно когда есть за что. Хватает и известной доли питерского снобизма, и избыточной лояльности со стороны начальственных структур, и много чего еще. Но мы как люди объективные (а других в «Советский спорт» работать не берут) всегда рады, когда люди делают что-то хорошее.

Ведь для болельщика хорошее делаем, как выясняется, не только мы. Но даже и «Зенит».

Накануне игры со «Спартаком» питерцы выпустили довольно достойные карточки, которые можно увидеть на самых разных ресурсах. И на наш взгляд, это хорошо, и правильно.

Ниже – как попасть на стадион и сколько времени заложить на досмотр:

Ясно, что для того чтобы быстро и комфортно попасть на трибуны арены на Крестовском, нужно приходить пораньше.


Хотя публика тоже откликнулась забавной инфографикой, иронизируя над дороговизной билетов на предстоящий матч со «Спартаком»:

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