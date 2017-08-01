Картинки для болельщика. «Зенит» рисует инструкции, как проникнуть на стадион
Разбираем, как «Зенит» объясняет навигацию на стадион для своих болельщиков.
Мы всегда, известное дело, любим покритиковать питерский «Зенит». Особенно когда есть за что. Хватает и известной доли питерского снобизма, и избыточной лояльности со стороны начальственных структур, и много чего еще. Но мы как люди объективные (а других в «Советский спорт» работать не берут) всегда рады, когда люди делают что-то хорошее.
Ведь для болельщика хорошее делаем, как выясняется, не только мы. Но даже и «Зенит».
Накануне игры со «Спартаком» питерцы выпустили довольно достойные карточки, которые можно увидеть на самых разных ресурсах. И на наш взгляд, это хорошо, и правильно.
Ниже – как попасть на стадион и сколько времени заложить на досмотр:
Ясно, что для того чтобы быстро и комфортно попасть на трибуны арены на Крестовском, нужно приходить пораньше.
Хотя публика тоже откликнулась забавной инфографикой, иронизируя над дороговизной билетов на предстоящий матч со «Спартаком»: