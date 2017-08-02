Владимир Хрюнов: Кудряшов разнесет всех во Всемирной боксерской суперсерии

Дмитрий Кудряшов (фото: karate.ru)

Известный промоутер Владимир Хрюнов в интервью каналу «События в мире бокса и ММА» поделился мнением о последних событиях в спорте.

– Фактически, я был промоутером вечера на Красной площади. Считаю, что наступило новое время в российском боксе, когда у боксера появится больше возможностей, чтобы реализоваться. Это суть преобразования, которое провело наше правительство, объединив любительский и профессиональный бокс. От этого лучше станет боксерам.

– Станислав Каштанов получил российский паспорт?

– Да. Теперь он получил возможность уезжать за границу. Я надеюсь, что если все получится хорошо, он заменит Криса Юбенка-младшего в бою с Авни Йылдыримом. Юбенк отказывает от предложения провести бой за титул WBC International, которым владеет Йылдырим.

– Как вам Крис Юбенк?

– Это гремучая смесь. У Криса Юбенка-старшего жена – блондинка. Юбенк-младший – мулат или метис. Не знаю, как правильно сказать. В нем кипит все то, что недокипело в папе, а в папе было много кипящего и кипит он до сих пор. Папа – большой мой друг. Юбенк-младший способен побить всех участников турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) вместе взятых за один вечер.

– Вас удивил бой Юбенка против Абрахама?

– Нет. Совершенно. Артур – уважаемый человек, но это не его случай и не его скорость.

– Что ждет Александра Устинова?

– Если все пойдет по плану, 2 октября в Баку он проведет бой за звание чемпиона мира по версии WBA regular с Фресом Окендо.

– А разве у Окендо соперник не Шеннон Бриггс?

– Бриггс уличен в допинге и дисквалифицирован. У него был запредельный уровень тестостерона, который он объяснил тем, что является импотентом. Он принимает виагру и она ему не помогает. Он так и не стал мужчиной и перестал быть претендентом на титул.

– Что ждет Федора Чудинова, который проиграл Джорджу Гроувзу?

– Сказался долгий перерыв. Федору сейчас надо каждый три месяца проводить бой. У него новый тренер – Эдуард Кравцов. Мы ставим задачу, чтобы не позднее чем через год, он вновь стал чемпионом мира.

– Аннулировать результат боя с Феликсом Штурмом не получилось?

– Работаем над этим. Я собираюсь в Колумбию на конгресс WBA. Считаю, что результат должен быть аннулирован, а Чудинову WBA должна еще один чемпионский бой.

– Кто победит в турнире WBSS в первом тяжелом все?

– Дмитрий Кудряшов.

– Почему не Мурат Гассиев?

– Я болею за Кудряшова. Мне тяжело быть объективным. Думаю, он всех разнесет.

– Понравился последний бой Поветкина против Руденко?

– Нет. Мне хотелось бы видеть более легкого Александра. Видимо, сказалась все эта каша, затеянная против него американской стороной. Саша – хороший человек и он не заслужил того, что с ним происходило последний год. Я сколько работал с ним, не разу не видел не то, чтобы он что-то употреблял, даже обсуждал.

– Первый бой Владимира Кличко и Энтони Джошуа сложился, как вы думали?

– Я был на поединке, болел за Владимира. Ужинал с Виталием, обсуждали тактику, переглядывались с ним во время боя. Мы оба надеялись, что Владимир победит. Я считаю, что это был один лучших боев Кличко. Его многолетние критики получили другого Кличко, который не боится, а идет вперед. Обострил насколько мог. В перерыве перед пятым или шестом раундов Джошуа попил воды, которую набрали из Темзы. Эта вода давал силы английским императорам. И вдруг воспарял, когда силы заканчивались.

– Кто победит в реванше?

– Владимир.

– Ваше отношение к поединку Мэйвезера с Макгрегором.

– Мир в своем развитии пришел к логическому завершению. Понт возобладал над разумом. Мне не хочется комментировать это. Этот бой вызывает у меня только глубочайшее разочарование.

Кроме того, я бы хотел поздравить всех болельщиков с новой звездой Магомедом Мадиевым. Считаю, что пройдет пару лет и по популярности он сравняется с Хабибом Нурмагомедовым. Вместе они создадут такой пласт, что Дагестан в единоборствах будет впереди всей России.

– Раз разговор про Дагестан. Где Хабиб Аллахвердиев?

– Он тренируется. Набирает силы.

– Альварес – Головкин. Кто победит?

– Я буду болеть за своего земляка Головкина.

– Ковалев – Уорд. Что думаете о судье?

– Нужно было понимать, с кем ты имеешь дело. Считаю, что Сергей, будучи русским человеком, попал в кашу, которая называется культурное различие. Его захватил разговор перед боем. Его спровоцировали, и эмоции мешали ему построить бой по-другому.

– Результаты боев можно отменять?

– Нет.

– Но недавно отменили результат боя Лебедев – Джонс.

– Результат отменили еще в Болгарии два года назад. Недоработали его сегодняшние менеджеры, чтобы этот результат изменить на Boxrec.

– Что скажете про последний бой Федора Емельяненко?

– Для меня это трагедия. Думаю, что Федор может себя реализовать где-то в другом месте. Если есть возможность, это надо прекратить. Самая большая ошибка Федора – не нужно заниматься организацией боев самому. У него был прекрасный союз с Вадимом Финкельштейном. При Вадиме этого бы не случилось.