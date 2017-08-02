В «Спартаке» зреет конфликт, а «Зенит» готовит очередной супертрансфер
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных
событиях в российском футболе.
В «Спартаке» все не так хорошо, как кажется?
Журналисты на это даже не обратили внимание, но от
болельщика ничего не утаишь… На возможный конфликт в «Спартаке» первыми начали
намекать фанаты красно-белого клуба в своей гостевой книге.
- А куда ушел (грубо) Андриано после замены? Он в ссоре с
Каррерой? – вопрошает на страницах легендарной гостевой ВВ пользователь под
ником gelom.
И правда, на 90-й минуте, когда Массимо Каррера снял своего
самого высокооплачиваемого футболиста, Луиса Адриано, с игры, он направился не
на скамейку запасных, не тренеру руку жать, а прямиком в раздевалку, даже не
посмотрев в сторону партнеров по команде или итальянца. То ли бразилец был так
недоволен собой, то ли решением наставника.
«Куда ушел Андриано после замены? Он в ссоре с Каррерой?» Обзор гостевых
Тем временем, несмотря на победу и первые три очка в этом
сезоне, в «Спартаке» продолжают искать крайних. Знаменитый поклонник народной
команды Евгений Кафельников, например, считает слабым звеном команды одного из
ее лидеров – Дмитрия Комбарова. Мы попытались разобраться, так ли это на самом
деле.
Комбаров – слабейшее звено «Спартака», или почему не прав Кафельников?
Пока главная команда выигрывает, второй клуб красно-белых в
первой лиге играет не так успешно. В очередном туре «Спартак-2» ждало
неожиданное домашнее поражение от «Балтики», которую возглавляет Игорь
Черевченко.
«Балтика» – пятерка. Как Черевченко опять обыграл «Спартак-2»
В игре с «Зенитом» все против «Спартака»
Но главная новость не в поражении «Спартака-2». Страна уже
начала готовиться к противостоянию двух итальянских тренеров - Массимо Карреры
и Роберто Манчини, к битве клубов из двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга.
Да, в следующем туре между собой сыграют «Спартак» и «Зенит».
И, если верить статистике, в этой встрече против красно-белых будут не только стены стадиона на Крестовском острове, но и судья. Во вторник стало известно, что обслуживать встречу будет Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Если этот арбитр продолжает обслуживать матчи «Зенита», значит формального повода для его отстранения нет. Значит изумительный крен в пользу сине-бело-голубых в играх на которых он работает – это обычное совпадение, а не говорящая статистика…
Трансферы
Против «Спартака» в матче будет и тот факт, что новичок «Зенита» аргентинский защитник Эмануэль Маммана, купленный у «Лиона» за 16 миллионов евро, едва успев пройти в команде медосмотр, уже рвется в бой и надеется появиться на поле в принципиальном матче.
Маммана стал третьим именитым аргентинцем, купленным «Зенитом» в этом межсезонье. Но и это еще не все. Речь даже не о Ригони, за которого клуб с берегов Невы борется не на жизнь. В ближайшее время «Зенит» может объявить о подписании еще одного молодого и талантливого игрока из этой южноамериканской страны – полузащитника Сантьяго Аскасибара из «Эстудиантеса».
Наконец-то готов удивить и московский «Спартак». Уже вылетел в Рим для прохождения медицинского осмотра хорватский полузащитник «Челси» Марио Пашалич. Предполагается, что он присоединится к «Спартаку» в ближайшее время. Правда, в Москву он приедет не надолго – лишь в аренду.
Готовит трансферные новости и московское «Динамо», пока барахтающееся в нижней части турнирной таблицы. Бело-голубые скоро должны объявить о подписании контакта с изгоем питерского «Зенита» полузащитником из Бразилии Маурисио. Игрок достанется команде бесплатно – не так давно он расторг контракт с сине-бело-голубыми.
ЦСКА идет на взлет
Зато из стана московского ЦСКА, которому по традиции едва
хватает игроков на заявку, о новых трансферах ничего не слышно.
Армейский клуб уже вступил в еврокубковую борьбу. В первом матче третьего квалификационного раунда в гостях был обыгран греческий АЕК. Сегодня команды проведут ответную встречу – в Москве. Букмекеры, мягко говоря, не верят в гостей. Не пропустите текстовую трансляцию игры на нашем сайте. Старт в 20:00 по Москве.
ЦСКА, кстати, на подъеме не только в Лиге чемпионов. Вице-чемпионы выпустили ряд роликов со своими звездами, снявшимися в рекламе авиакомпании «Аэрофлот».