В «Спартаке» зреет конфликт, а «Зенит» готовит очередной супертрансфер

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

В «Спартаке» все не так хорошо, как кажется?

Журналисты на это даже не обратили внимание, но от болельщика ничего не утаишь… На возможный конфликт в «Спартаке» первыми начали намекать фанаты красно-белого клуба в своей гостевой книге.

- А куда ушел (грубо) Андриано после замены? Он в ссоре с Каррерой? – вопрошает на страницах легендарной гостевой ВВ пользователь под ником gelom.

И правда, на 90-й минуте, когда Массимо Каррера снял своего самого высокооплачиваемого футболиста, Луиса Адриано, с игры, он направился не на скамейку запасных, не тренеру руку жать, а прямиком в раздевалку, даже не посмотрев в сторону партнеров по команде или итальянца. То ли бразилец был так недоволен собой, то ли решением наставника.

Тем временем, несмотря на победу и первые три очка в этом сезоне, в «Спартаке» продолжают искать крайних. Знаменитый поклонник народной команды Евгений Кафельников, например, считает слабым звеном команды одного из ее лидеров – Дмитрия Комбарова. Мы попытались разобраться, так ли это на самом деле.

Пока главная команда выигрывает, второй клуб красно-белых в первой лиге играет не так успешно. В очередном туре «Спартак-2» ждало неожиданное домашнее поражение от «Балтики», которую возглавляет Игорь Черевченко.

В игре с «Зенитом» все против «Спартака»

Но главная новость не в поражении «Спартака-2». Страна уже начала готовиться к противостоянию двух итальянских тренеров - Массимо Карреры и Роберто Манчини, к битве клубов из двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. Да, в следующем туре между собой сыграют «Спартак» и «Зенит».

И, если верить статистике, в этой встрече против красно-белых будут не только стены стадиона на Крестовском острове, но и судья. Во вторник стало известно, что обслуживать встречу будет Михаил Вилков из Нижнего Новгорода. Если этот арбитр продолжает обслуживать матчи «Зенита», значит формального повода для его отстранения нет. Значит изумительный крен в пользу сине-бело-голубых в играх на которых он работает – это обычное совпадение, а не говорящая статистика…

Трансферы

Против «Спартака» в матче будет и тот факт, что новичок «Зенита» аргентинский защитник Эмануэль Маммана, купленный у «Лиона» за 16 миллионов евро, едва успев пройти в команде медосмотр, уже рвется в бой и надеется появиться на поле в принципиальном матче.

Маммана стал третьим именитым аргентинцем, купленным «Зенитом» в этом межсезонье. Но и это еще не все. Речь даже не о Ригони, за которого клуб с берегов Невы борется не на жизнь. В ближайшее время «Зенит» может объявить о подписании еще одного молодого и талантливого игрока из этой южноамериканской страны – полузащитника Сантьяго Аскасибара из «Эстудиантеса».

Наконец-то готов удивить и московский «Спартак». Уже вылетел в Рим для прохождения медицинского осмотра хорватский полузащитник «Челси» Марио Пашалич. Предполагается, что он присоединится к «Спартаку» в ближайшее время. Правда, в Москву он приедет не надолго – лишь в аренду.

Готовит трансферные новости и московское «Динамо», пока барахтающееся в нижней части турнирной таблицы. Бело-голубые скоро должны объявить о подписании контакта с изгоем питерского «Зенита» полузащитником из Бразилии Маурисио. Игрок достанется команде бесплатно – не так давно он расторг контракт с сине-бело-голубыми.

ЦСКА идет на взлет

Зато из стана московского ЦСКА, которому по традиции едва хватает игроков на заявку, о новых трансферах ничего не слышно.

Армейский клуб уже вступил в еврокубковую борьбу. В первом матче третьего квалификационного раунда в гостях был обыгран греческий АЕК. Сегодня команды проведут ответную встречу – в Москве. Букмекеры, мягко говоря, не верят в гостей. Не пропустите текстовую трансляцию игры на нашем сайте. Старт в 20:00 по Москве.

ЦСКА, кстати, на подъеме не только в Лиге чемпионов. Вице-чемпионы выпустили ряд роликов со своими звездами, снявшимися в рекламе авиакомпании «Аэрофлот».