Девушки с полей. Самые привлекательные болельщицы 3-го тура РФПЛ
«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых красивых любительниц футбола с матчей 3-го тура чемпионата России.
ЦСКА - «СКА-Хабаровск» - 2:0
«Урал» - «Уфа» - 1:1
«Рубин» - «Арсенал» - 2:1
«Ахмат» - «Динамо» - 2:0
Добрый вечер, друзья! Сегодня я узнала, что оказывается я ещё и футбольная болельщица!)) Столько эмоций, столько переживаний, столько нервов и столько счастья от каждого гола⚽️⚽️ Теперь я не на 100, а на 10000000% знаю что АХМАТ-СИЛА!!!💪💪💪 Спасибо за красивую игру и победу! 2️⃣:0️⃣АХМАТ ЧЕМПИОН🎉🎉🎉 #grozny #akhmat #ахмат #ахматсила #футбол #грозный #чечня
«Амкар» - «Ростов» - 0:1
«Локомотив» - «Анжи» - 1:0
«Тосно» - «Зенит» - 0:1
Сходили вчера на футбольный матч #Зенит - #Тосно ⚽️. Впервые смотрела #футбол на стадионе🎪. Думала, что болельщики гораздо агрессивнее, а стадион-больше. Готовилась, как и на хоккее, накричаться от души, но что-то пошло не так и я тихо наблюдала за игрой😂. Болеть за обе команды все таки не просто 😅. Зенит выиграл 1:0. А я уже хочу на следующую игру 🖤💚 #fortgroup #spb #saintpetersburg #спб #2017
«Спартак» - «Краснодар» - 2:0