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Девушки с полей. Самые привлекательные болельщицы 3-го тура РФПЛ

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Девушки с полей. Самые привлекательные болельщицы 3-го тура РФПЛ
Фото: Instagram

«Советский спорт» собрал для вас фотографии самых красивых любительниц футбола с матчей 3-го тура чемпионата России.

ЦСКА - «СКА-Хабаровск» - 2:0

⚽️⚽️⚽️😄 #football #vebarena #happyangel 😇

Публикация от ANGEL 👼🏼 (@_anzhelika_angel_)

«Урал» - «Уфа» - 1:1

Публикация от N.L. (@en_kotts)

Отдуваюсь за @marepa_k , позабывшую хештэг #маняБолееетЗаУрал

Публикация от Анастасия Старкова (@as_starkova)

«Рубин» - «Арсенал» - 2:1

😏

Публикация от NaLune🌙 (@liliya_khafizovaa)

«Ахмат» - «Динамо» - 2:0

«Амкар» - «Ростов» - 0:1

Мы почти готовы🎷 🎵@valiedollz ⚽️ @fc_amkar 💃🏽@amkar_ladies Ждём всех в 16:00❤️🖤

Публикация от Алёна Любимова (@alena_lyubimova)

«Локомотив» - «Анжи» - 1:0

⚽️❤️⚽️❤️⚽️❤️

Публикация от ΛℕᎶELIᏦⱯ (@ange_likaa)

«Тосно» - «Зенит» - 0:1

«Спартак» - «Краснодар» - 2:0

Мне очень понравилось 👌⚽️ #football #fcsm

Публикация от Alina Yastrebova (@alina_yastrebova)

🔴⚪️🏆 #fcsm#spartak

Публикация от Anna Khalitova (@anakhalitova)

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