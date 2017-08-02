Красная машина кроссфита. Русские подростки впервые едут на Crossfit Games

Два школьника из провинциального Новочебоксарска, 17-летний Никита Николаев и его приятель 15-летний Никита Михайлов, стали первыми русскими подростками, которые прошли отбор на Crossfit Games - самое масштабное соревнование в мире фитнеса.

Игры начнутся 3 августа в США. Накануне их старта, «Советский спорт» поговорил с двумя атлетами-вундеркиндами. А заодно – попытался понять, как небольшой город в российской глубинке стал главным поставщиком кадров для элиты кроссфита.

Начало

Публикация от Nikita Nikolaev (@nekitme) Сен 12 2016 в 5:39 PDT

Никита Николаев впервые пришел на кроссфит в феврале 2014 года. Попробовать свои силы в новом спорте его отправил тренер по борьбе. «Я вообще не хотел туда идти, но тренер настоял: «Тебе надо подкачаться!», - вспоминает он.

На первой тренировке были толчки штанги от груди. «Помню, руки тогда сильно забились, и я тогда подумал: а это интересно! И понемногу стал ходить», - говорит Николаев, который спустя три года занятий выступит на самом престижном кроссфит-мероприятии мира – Играх, куда ежегодно пытаются пробиться сотни тысяч атлетов со всей планеты.

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Похожим образом началась история в кроссфите и его младшего коллеги, Никиты Михайлова. Он пришел на первую тренировку в 11 лет: ему понравились турники, кольца, гимнастические упражнения. В 2017 году он занял 23 место по результатам выполнения отборочных комплексов в категории «подростки 14-15 лет». Это дало ему право на путевку в Америку для участия в финальной части Игр.

Вода, огонь, медные трубы

Когда кочался, кочался к лету, решил выложить фотку без футболки, но все равно выглядишь дрыщем Публикация от Nikita Nikolaev (@nekitme) Май 11 2017 в 10:43 PDT

В свои 17 лет Никита Николаев делает становую тягу с весом 206 кг и приседает с 191 кг на плечах. Он тренируется пять раз в неделю в кроссфит-зале в Чебоксарах, куда приходится ездить на маршрутке 17 км из родного Новочебоксарска. Примерно такой же режим и у Никиты Михайлова, который ходит в тот же зал к тому же тренеру - Сергею Федорову, о котором стали много говорить после успеха его учеников.

Федоров отказался от комментариев «Советскому спорту» из-за нехватки времени. По его словам, все оно уходит на подготовку поездки на Игры. Подросткам не хотели давать американскую визу, на повторную подачу уже не было денег. В итоге проблему решили, собирая средства всем миром. В русских кроссфит-пабликах организовали сбор денег новочебоксарским школьникам и еще одному атлету – Эрасту Палкину из Архангельска, который будет выступать на играх в категории «атлеты 35-39 лет».

«После такой поддержки страшно, если на Играх опозоримся», - говорит Никита Николаев. Он следит за своими соперниками в Инстаграме. Организаторы Crossfit Games до последнего момента держат в тайне испытания, которые предстоит преодолеть участникам. Никита говорит, что больше всего не хочет, чтобы в программе было плавание: «В воде я, по правде сказать, больше похож на полено».

Никита Михайлов, напротив, утверждает, что не боится ничего. «Нет таких упражнений, которых бы я опасался!», - утверждает он.

На вопрос о том, почему именно Новочебоксарск стал по сути главной кузницей кадров российского кроссфита оба подростка пожимают плечами: «Здесь многие занимаются спортом. В кроссфит идут за нами друзья. Может, это просто такое совпадение?»

Games

Публикация от Nikita Nikolaev (@nekitme) Апр 21 2017 в 11:48 PDT

Поездка в Америку на Кроссфит Игры станет вторым выездом за границу для 15-летнего Никиты Михайлова и 3-м для Никиты Николаева, который в этом году закончил школу. Они бывали на курортах в Египте и Турции, и в Америку едут впервые.

«Жду встречи с топовыми атлетами, - говорит Николаев. – Может, и с самим Фронингом удастся пересечься!» Рич Фронинг, многократный победитель Игр, и легенда кроссфита.

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Не считая предстоящего испытания, оба подростка продолжают жить обычной жизнью. Они хотят связать свою жизнь со спортом. Их родители рады за них, но относятся к кроссфиту с некоторым сомнением: для них это новое и пока не совсем понятное направление.

«До уровня звезд нам еще далековато. Автографов не просят, девчонки не пристают», - говорит Никита Николаев. В его Инстаграме сегодня 431 подписчик (для сравнения – у Рича Фронинга 1 миллион фолловеров). Но эта ситуация может измениться, когда два русских школьника выйдут на арену города Мэдисон, штат Висконсин. Американцы хорошо помнят хоккейную «красную машину». Возможно, теперь им придется столкнуться с ее новой версией: молодой и горячей «красной машиной» кроссфита.