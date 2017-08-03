Кундалини йога – чакры, видеоуроки для начинающих

Кундалини – направление в йоге, которое становится популярным в России. Сторонники кундалини-йоги полагают, что она способна пробудить скрытую энергию человека через его энергетические центры (чакры). По их словам, это улучшает здоровье, позволяет сохранять трезвый ум и хорошее самочувствие до глубокой старости. Противники кундалини, считают, что польза от этой практики преувеличена.

Что такое кундалини-йога и чакры, видеоуроки кундалини для начинающих, критика кундалини – в материале «Советского спорта».

Кундалини-йога. Что это такое

Кундалини-йога стала известна в мире, благодаря Йоги Бхаджану – выходцу из Индии, который в 60-х годах 20 века перебрался в США. Учение кундалини говорит, что любой человек может в течение всей своей жизни чувствовать себя здоровым и полным сил. Кундалини-йога предлагает достичь этого с помощью медитации, комплекса позиций-асан и дыхательных упражнений.

Приверженцы этого направления йоги верят, что в человеке есть врожденный запас энергии, который называют «кундалини». Она сосредоточена в основании позвоночника. Специальные упражнения позволяют освободить эту энергию через чакры (энергетические центры). В кундалини-йоге этот процесс называют «поднятием энергии Кундалини»: считается, что когда энергия достигнет верхней чакры сахасрары, человек обретет силы, здоровье и спокойствие.

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Кундалини-йога. Чакры

Mercredi 12 juillet à Yoga Village: 17h Vinyasa / Tatiana Avila Bouru 18h30 Hatha / Maura Taurus 20h Vinyasa / Katia Seddiki (photo) Публикация от Yoga Village Paris (@yoga_village_paris) Июл 12 2017 в 6:27 PDT

В йоге принято выделять семь основных чакр – центров, по которым, как утверждают йоги, протекает жизненная энергия (прана).

Мулдахара – чакра, расположенная в паховой области человека. Отсюда, согласно учению йоги, отходят основные каналы, по которым движется энергия.

Свадхистхана – чакра, расположенная примерно на 4-5 пальцев ниже пупка. Она отвечает за правильное движение энергии по всему телу.

Манипура – чакра в области солнечного сплетения. Йоги верят, что эта чакра отвечает за желания и эмоции человека.

Анахата – чакра в центре груди. По представлениям йогов, правильное управление этой чакрой дает человеку мудрость и контроль над чувствами.

Вишуддха – чакра в области горла. Отвечает за долголетие.

Аджна – или «третий глаз»: чакра на лбу над бровями. Одна из важнейших чакр, нужная для самопознания, управления собой, достижения здоровья и спокойствия.

Сахасрара – чакра на темени. Конечная точка поднятия и раскрытия энергии в кундалини-йоге.

Кундалини-йога. Эффект

Много времени в кундалини-йоге посвящено пению мантр, мудрам (особому символическому складыванию кистей рук), медитации и асанам.

Постоянные занятия кундалини-йогой дают мощный прилив сил и эффект омоложения – считают приверженцы этого направления. Человек начинает чувствовать бодрость, хорошо спит, избавляется от чувства тревоги. Популяризатор кундалини Йоги Бхаджан говорил, что этот вид йоги изначально больше подходит женщинам: кундалини – символ женского начала и энергии. Но он имеет много плюсов и для мужчин: учит их лучше управлять своей жизнью и контролировать себя. Это помогает как в сохранении здоровья, так и в ведении внешних дел – бизнеса, творчества, политической деятельности.

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Кундалини-йога. Критика

Кундалини-йогу критикуют за излишнюю экзотичность. Некоторым людям кажется непонятной и надуманной система мантр и мудр кундалини-йоги. Кроме того, некоторые находят этот тип йоги скучным – в ней меньше динамики, но больше медитации. Таким людям обычно рекомендуют попробовать другой вид йоги вместо кундалини.

Кундалини-йога. Видеоуроки для начинающих

Освоить азы кундалини-йоги можно с помощью видеоуроков для начинающих. Однако для правильного овладения основами кундалини рекомендуется все же обратиться к специалистам.

Ниже мы публикуем несколько видеоуроков кундалини для начинающих:

Урок 1 – Кундалини-йога. Простые начальные упражнения





Урок 2 – Кундалини-йога для похудения





Урок 3 – Кундалини-йога. Утренний комплекс



