Важный вопрос. Кто такие пейсмейкеры в беге?

Все наболевшие вопросы начинающих ЗОЖников в рубрике «Важный вопрос». Вопрос этой недели: кто такие пейсмейекеры в беге и для чего они нужны новичкам?

Отвечает Максим Силаев, участник бегового клуба Wake&Run:

Максим Силаев, участник бегового клуба Wake&Run

– Pacemaker – слово, которое имеет две производных: pace – «темп» и maker – «делатель». То есть, дословно этот термин переводится как «производитель темпа»: бегун, задающий темп другим.

Под темпом в беге обычно понимают время, которое нужно бегуну на преодоление определенного расстояния. Если вы знаете свой темп, вы можете примерно знать и время, нужное вам для прохождения дистанции. Пейсмейкер нужен новичкам для того, чтобы они не сбивались с темпа и держали его постоянным.

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Пейсмейкеры появились практически одновременно с развитием легкой атлетики. Изначально бегуны одной команды договаривались между собой, кто будет вести остальных. А в 1980-х появилась уже отдельная специальность – пейсмейкер. Как правило, это опытный бегун, способный удерживать один темп (вплоть до секунд) на всей или продолжительном участке дистанции. Использование пейсмейкера позволяет не отвлекаться на контроль собственного темпа.

Выделяют обычно два типа пейсмейкеров: личные и массовые. Личный пейсмейкер работает только на результат одного единственного спортсмена,. В то же время, массовый становится ориентиром для целой группы бегунов.

С первым типом пейсмейкеров, как правило, имеют дело профессиональные спортсмены, бегущие на результат. Пейсмейкеры быстрых профессиональных атлетов зачастую бегут только начальную часть дистанции, тем самым разгоняя спортсмена. Далее в случае необходимости вступают уже другие пейсмейкеры и атлет равняется уже на них.

Например, всемирно известный марафонец Элиуд Кипчоге, который в начале года поставил рекорд на марафонской дистанции, пробежав семнадцать с половиной кругов по трассе Формулы-1 в Монце за 2 часа 25 секунд, пользовался услугами сразу 6 сменяющихся пейсмейкеров. Каждые 2 круга тройки менялись, образовывая новый лидирующий треугольник. Их задачей было не только маркировать темп для Элиуда, но и принимать на себя силу сопротивления ветра. Своеобразный драфтинг, только в беге! К слову, одержав победу на Олимпийских играх в Рио-2016, Кипчоге тоже пользовался услугами пейсмейкеров.

Массовые пейсмейкеры больше встречаются на любительских соревнованиях. Организаторы массовых забегов в которых участвует множество людей с разным уровнем подготовки, нередко пользуются их услугами. В этом случае пейсмейкеры не равняются на кого-то определенного, а помогают потоку людей, ориентироваться на свое целевое время, за которое группа прибежит на финиш.

В илюбительских забегах итоговое время пейсмейкера или его темп часто написаны на флаге или шаре, чтобы, во-первых, спортсмены видели с каким темпом он бежит, а во-вторых, могли легко идентифицировать его в толпе. Вокруг них, зачастую, образуется плотная группа бегунов, ожидающая показать на финише заявленное пейсмейкером время. Кроме того, пейсмейкеров нередко приглашают поучаствовать в тренировочном процессе: когда новички готовятся к определенной дистанции, «ведущий» помогает им научиться таймингу и постоянному темпу. В отличие от личных пейсмейкеров, массовые бегут всю дистанцию от начала до конца.

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Любопытно, но иногда пейсмейкеры выигрывали целые соревнования. Это происходит, когда темп, заказанный спортсменом у личного пейсмейкера, в итоге ему «не по зубам». Или же если, речь идет о забегах на длинные дистанции (от полумарафона и выше) – то пейсмейкер просто решает идти до конца, как было, например, в 2014 году на полумарафоне в чешском городе Оломоунц, где победу одержал Джоффри Роно – пейсмейкер Уилсона Кипсанга и Денниса Киметто. Он выиграл у них 8 секунд, обновив при этом рекорд трассы.

Быть пейсмейкером – это еще и почетно. Это признание возможностей, заслуг и опыта задающего темп спортсмена. Лично мне также доводилось принимать участие в массовых любительских забегах в качестве пейсмейкера, и скажу, что это еще и очень ответственно. Ведь от того, как ты бежишь, зависят результаты, ожидания и надежды многих десятков людей.