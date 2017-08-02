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Мария Вадеева о победе над американками: Эмоции до сих пор переполняют

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Мария Вадеева о победе над американками: Эмоции до сих пор переполняют
Фото: FIBA

Лучший игрок молодежной женской сборной России по баскетболу (U-19) Мария Вадеева поделилась с «Советским спортом» впечатлениями от победы в финальном матче против сборной США.

ПОБЕДИЛИ, ПОТОМУ ЧТО ПОНИМАЛИ ЗА КАКУЮ СТРАНУ ИГРАЛИ

- Эмоции от победы еще не ушли?
- Мы выиграли чемпионат мира. Эмоции до сих пор переполняют и осознание того, что мы обыграли такую сильную команду, приходит постепенно.

- Не считая статус матча, в чем ценность победы над Америкой, и в чем их сила?
- Сборная США всегда была очень сильной, и не только в мужском баскетболе. В женской команде, у них на одно место человек 100, то есть большой выбор игроков.

Они все играют за свои колледжи, а там готовят прекрасных баскетболисток. После того как они заканчивают колледж, они могут играть уже за профессиональные клубы. Баскетбол в Америке - национальный спорт №2 после бейсбола. Поэтому что тут еще можно добавить?

- За счет чего вам удалось обыграть американок?
- Прежде всего настрой. Наш тренерский штаб сделал для этого все, и эти напутствующие слова, на мой взгляд, сильно повлияли на нас. Мы понимали, за какую страну мы играли, и какая ответственность на нас лежит. Что касается игры, то у них в начале было неплохое преимущество, но во второй половине встречи нам удалось их догнать и перегнать. Впрочем, об этом матче уже столько написано, и его разобрали по косточкам, не хочется повторятся.

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- Как вас встретили дома, после такого успеха?
- Невероятно. Друзья и родственники не устают меня поздравлять. Телефон по-прежнему разрывается от поздравительных звонков и сообщений. По приезду в аэропорту также было много репортеров. Из моего клуба «Динамо» (Курск) меня тоже поздравляли.

Забавный случай, выхожу в магазин, меня узнают люди на улице, продавщицы и говорят: «О, блин! Это ж вы американок обыграли, молодцы, респект…».

Приятно даже не то, что тебя узнают, а то, что баскетболом народ интересуется, смотрят. Хотя нашу финальную игру со сборной США, не транслировали по телевидению, обидно, если честно.

- Для вас лично, эта победа, вершина в вашей карьере на данный момент?
- Скажем так, это самая значимая победа, не только по статусу турнира, все-таки чемпионат мира, но и соперник, мы обыграли одну из самых сильных команд мира.

Но расслабляться я себе не позволяю, еще впереди много турниров, уже не молодежных, надеюсь себя там проявить. Я думаю, что вершина карьеры для баскетбола – это победа в Олимпийских играх, если так случиться, что я выиграю со сборной России Олимпийские игры, то тогда можно считать, что жизнь удалась.

КИРИЛЕНКО НЕ СТАЛ ЗАХОДИТЬ К НАМ ДО ИГРЫ, ЧТОБЫ НЕ НЕРВИРОВАТЬ НАС ЛИШНИЙ РАЗ

- Немного истории. Вы знаете, что сборная СССР по баскетболу обыграла США в 1972 году?
- Конечно, нам это ставили в пример. И не только я об этом знаю, все наши девчонки знают, что советская сборная выиграла у Америки за 3 секунды. Величайший бросок через всю площадку.

- Вы признаны лучшим игроком команды - это вдвойне приятно? И как вас это стимулирует?
- Это не может не радовать, я очень много работала над своей игрой, и вложила много эмоций не только в эту победу, но и на протяжении всего турнира, и в моей клубной карьере, я также отдаю много сил. Но я хочу сказать, что баскетбол – это командная игра и каждая из девочек, моих партнеров внесли огромный вклад в наш коллектив. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить их.

- Были ли Андрей Кириленко на этом матче и если да, он заходил к вам потом, чтобы поздравить?
- Да, он был на нашей игре. Было неожиданно его видеть, мы ничего не знали о его приезде. Перед матчем он к нам не заходил, наверное, для того, чтобы лишний раз нас не нервировать, чтобы мы спокойно готовились к игре.

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