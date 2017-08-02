Роберто Манчини: Хотели взять Неймара в «Зенит», но он переходит в «ПСЖ»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини – о «Бней Иегуде», «Спартаке» и аргентинских новичках команды.

«Наши покупки – инвестиции в будущее»

– Будет ли скорректирован состав на матч против «Бней Иегуды», с учетом победы в первой встрече, и с учетом того, что скоро игра со «Спартаком»?

– Составы будут значительно отличаться друг от друга, с учетом того, что у нас две сложных игры.

– На что способен «Зенит» в нынешнем сезоне с новыми футболистами?

– За последний год из «Зенита» ушли сильные игроки, многие покупки нацелены на перспективу. Мы потратили больше всех в РФПЛ, но это инвестиции в будущее команды.

– Наверняка все мысли игроков о матче со «Спартаком». Как сделать так, чтобы не было проблем в матче с «Бней Иегудой»?

– В футболе нельзя держать сразу несколько матчей в голове. Буду требовать, чтобы в ближайшем матче они выложились на полную.

«Попрошу, чтобы закрыли крышу. Зачем же ее тогда строили?»

– С чем связан перекос в сторону аргентинского рынка футболистов?

– Это нормально, многие клубы покупают оттуда игроков. У нас появилась возможность купить молодых и талантливых игроков, и мы воспользовались этим. Мы хотели взять Неймара, но он уже перешел в «ПСЖ».

– Готов ли к матчу против «Бней Иегуды» Эмануэль Маммана?

– Он только недавно к нам присоединился. Его нет в заявке на матч против «Бней Иегуды», но к встрече против «Спартака» он будет готов.

– Может ли «Бней Иегуда» создать проблемы вашей команде?

– Каждый матч для нас сложный. Мы готовимся к нему также, как и к любому другому. Надо учитывать плотный график, ведь в воскресенье у нас следующий матч.

– Будете ли вы просить о том, чтобы в дождь закрыли крышу стадиона «Санкт-Петербург»?

– Конечно. Зачем же ее тогда построили?

Новый пресс-центр на базе Зенита Публикация от Советский спорт в СПб (@spbsovsport) Авг 2 2017 в 4:47 PDT

– Как вам новый пресс-центр? – впервые пресс-конференция проходит на базе «Зенита» в Удельном парке.

– Да, и не только пресс-центр, но и вся база в целом.

Виктор Жулиано: Я стал жертвой перестановок Манчини

– Два игрока соперника потерялись в аэропорту Стамбула.

– Не думаю, что это как-то повлияет на наш матч, – улыбнулся бразилец.

– В прошлом году вы играли в стартовом составе и были лидером. В начале нового сезона вы чаще остаетесь в запасе. Что делать?

– Прошлый сезон получился очень удачный, я много забивал. С новым тренером неизбежны перестановки в составе. Я стал одной из жертв этих перестановок, но это нормально. Я просто должен работать лучше, чтобы вернуть свое место в составе.

– Сейчас в команде очень много аргентинцев. Как они адаптируются в команде?

– Я прекрасно понимаю, что они пришли помочь «Зениту». У нас было много бразильцев, никаких проблем в связи с этим не было. Надо понимать, что национальность не имеет никакой роли. На поле мы один слаженный коллектив.

– В какой позиции видит вас Роберто Манчини?

– Это тот вопрос, который надо было задать тренеру. Я играю на той же позиции, что я действовал и в прошлом сезоне. Он не просил ничего менять в моей игре.