«Болельщики ушли вслед за Медведевым»

Молотобоец Сергей Литвинов-младший – о пустых трибунах Жуковского на чемпионате России, ожиданиях от мирового первенства и запрете российской символике в Лондоне.

«ПЕРЕД ЧЕМПИОНАТОМ БЕРЕГУ ЭМОЦИИ»

- Вы изначально не планировали выступать в Жуковском? – начинаем беседу с Литвиновым-младшим, который за соревнованиями наблюдал со стороны.

- Именно так. Слишком короткий перерыв между чемпионатами России и мира. Решил поберечь себя перед главным стартом сезона.

- Чтобы физические силы остались?

- Скорее – чтобы эмоционально не перегореть. Я себя знаю – крупные турниры всегда забирают много эмоций. Там, где азарт и борьба – всегда нервы и сильное волнение. Это выхолащивает – чувствуешь себя потом, как выжатый лимон. В таком состоянии ехать на чемпионат мира не стоит. А в Лондоне выступать уже через неделю.

- В Жуковском победил Валерий Пронкин, метнув молот на 79,32 м – это третий результат сезона в мире. Такие цифры не пугают?

- У нас вообще плотная конкуренция в сборной России. Пронкин личный рекорд обновил, но и Алексей Сокирский с Денисом Лукьяновым несильно от него отстали, при этом серебро Дениса от бронзы Алексея отделили всего 4 см! А ведь в Лондоне будут еще поляки, побеждающие на всех крупных турнирах в этом году… Честно говоря, не знаю, насколько я готов к борьбе за золото. Но, выходя в сектор, всегда стремишься показать максимум.

- Ладно, на чемпионате России вы не выступили, но тренироваться ведь не прекращали. Далеко метаете сейчас?

- Не скажу. Не секрет, нет – просто не знаю, - смеется Сергей. – Сейчас немного другой этап подготовки – без проверочных попыток. Я бы назвал его «мелконастроечным» - шлифуем какие-то детали в технике, уделяем много внимания психологии. Как далеко готов послать молот, узнаю уже на тренировках в Лондоне. Я туда улетаю 7 августа.

- Но результаты Пронкина удивляют?

- Я рад за Валеру. Мне этот сезон давался очень тяжело – неопределенность со своим будущим, непонимание того, допустят тебя до крупных стартов или нет – все это сильно отвлекало и мешало нормально работать. Когда получил допуск, словно гора с плеч свалилась. Я освободил голову от ненужных мыслей и смог, наконец, полностью сосредоточиться на тренировках. Пронкин же – молодой спортсмен, а в юном возрасте такие вещи проще переносишь. Неудивительно, что он так здорово выглядит в этом году.

«ЛАСИЦКЕНЕ ВЫСТУПАЛА ПРИ ПУСТЫХ ТРИБУНАХ»

- Верно понимаю, что в Жуковском были пустые трибуны?

- Полные были… Но только на выступлении Дмитрия Медведева – он побывал на открытии. Как только Медведев уехал, все дружно отправились к выходу. Вскоре в сектор вышла Мария Ласицкене – чемпионка мира, лучшая в этом в сезоне… Казалось бы, если на кого и смотреть, то как раз на нее! Но нет – Маша выступала в полной тишине и при пустых трибунах.

- Не обидно, что так сработали организаторы?

- Я понимаю, для чего все устроили – создать видимость, будто легкая атлетика у нас популярна. Но Медведев ведь не на каждый турнир приезжает. А пустые трибуны – везде. Почему? Просто соревнования в России проводят для спортсменов. Не для зрителей. Хотя предполагаю – те же зрители хотят на них прийти. Болеют же за нас по ТВ, читают в интернете…

- Отчего не приходят?

- Так нет нормальной рекламы, пиара. Я помню чемпионаты Германии – там всегда стадион был битком! И жители каждого города, в котором проводился турнир, знали о нем за год до начала. У нас за месяц случайно вспомнят – и то не везде. А там болельщики сознательно весь этот год готовятся, планируют, покупают заранее билеты…

- Ситуация в России не меняется?

- Раньше задача привлечь болельщиков на стадионы не ставилась в принципе. Сейчас начали этим заниматься, но пока не хватает опыта.

- Может, желания?

- Желание есть. По крайней мере, у той команды, которая сейчас этим занимается в нашей федерации. Надолго ли его хватит – вопрос. Но кое-что делается. На тот же мемориал Знаменских активно старались привлечь болельщиков. Просто нужно учитывать много факторов – рекламу, работу со спортсменами-любителями… Этот кубик Рубика так просто не сложится – потребуется усилия и время, чтобы трибуны заполнялись не только под крупного политика.

- А сам перенос чемпионата России с начала июля на конец месяца не помешал нашим спортсменам отобраться в Лондон? Ведь допуск до международных стартов получило больше 40 человек, а выполнить норматив для ЧМ сумели лишь 19.

- Тут все не так однозначно. По сути, турнир не сдвигали – просто поменяли местами в календаре Кубок России и чемпионат. Да и вообще разные соревнования проводятся каждую неделю. Так что возможностей выполнить норматив у спортсменов хватало.

«ОТ НАС ТРЕБУЮТ ПОВЗРОСЛЕТЬ»

- Какие ощущения перед поездкой на чемпионат мира?

- Просто рад, что смогу там выступить. На международных стартах – совсем другой настрой, другая мотивация. Неважно, где все проходит – в Англии, Италии или любой другой стране. Когда был этого лишен, сильно переживал.

- В Лондон отправитесь один или с личным тренером?

- Один. Я всегда так езжу на международные старты – уже привык.

- Вы же – эмоциональный человек. Неужели вам не нужна лишняя поддержка перед стартом? Чтобы по плечу похлопали, какие-то слова нужные сказали?

- Это лишнее. Больше скажу – это признак слабости. Если ты не уверен в себе, ищешь глазами тренера или кого-то еще, кто тебя должен завести и поддержать – ничего хорошего в этом нет. Плохая привычка. Я от нее избавился еще когда выступал по юниорам. Хочешь бороться за победы – учись быть самодостаточным. Тренер и команда все нужное дадут тебе на тренировках.

- И как тогда настраиваете себя самостоятельно?

- Есть целый набор ритуалов, которые начинаю соблюдать за день до главного старта. Ничего особенного – просто нужно сохранять все в равновесии, особенно – эмоции. Не смотреть напряженных или очень грустных фильмов, не читать страшные книги, не слушать энергичную музыку… Я, кстати, именно такую люблю, поэтому во время турниров вообще почти ничего не слушаю, - смеется Литвинов. – А из фильмов выбираю какие-нибудь простенькие глуповатые сериалы, которые не нагружают голову и их можно выключить в любой момент.

- Как относитесь к решению организаторов запретить на чемпионате мира всю российскую символику?

- Это было довольно ожидаемо. Нам сразу объяснили позицию – мы в Лондоне представляем не Россию, а IAAF, и в отношении нас действуют те же правила, что и в отношении обычных сотрудников Международной федерации. То есть под запретом любая политическая, религиозная и прочая символика. И мы, и простые ребята из IAAF должны сохранять нейтралитет. Правда, нас в чуть более жесткие рамки поставили, но я тоже понимаю, почему.

- Почему же?

- Организаторы не хотят никаких скандалов. Понимают, что любая мелочь с российской символикой спровоцирует серьезный конфликт, вызовет резонанс и отвлечет внимание болельщиков и прессы от главного – от самого турнира. Конечно, этого никто не хочет! В конце концов, они пошли нам на встречу, оказали определенную помощь – а допуск на международные старты это именно помощь, могли ведь и не пускать! – так зачем их подводить?

- Но это официальная символика запрещена. Можно шутки ради выйти в сектор в шапке-ушанке…

- Вот зачем? – смеясь, отвечает Сергей. – К чему эти глупости? Наша легкая атлетика сейчас там, где она есть, именно потому, что во многих вещах мы вели себя, как дети. Теперь от нас требуют повзрослеть. Не надо провоцировать новые конфликты с IAAF – это только ухудшит ситуацию. Надеюсь, никто до подобных провокаций не додумается.

- На что вообще наши атлеты могут рассчитывать в Лондоне?

- Не люблю делать прогнозы. Лишнее это. В наших обстоятельствах радует уже тот факт, что мы можем быть там. А уж какими именно быть… Понятно, в спорте важны медали, и они у нас будут. Не представляю, что должно случиться, чтобы проиграла Ласицкене – настолько уверенно Маша выглядит в этом сезоне! Конечно, поборется за золото Сергей Шубенков, хотя финал у барьеристов – в определенном смысле лотерея. Для остальных ребят очень важен психологический настрой – как они будут чувствовать себя на таком крупном турнире после долгого отсутствия на международной арене. Тем более, для многих этот чемпионат мира – первый в карьере. Но, повторюсь – пока важно то, что мы в принципе едем в Лондон. Что получится выиграть – посмотрим на следующей неделе.