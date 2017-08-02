Три игрока за потолком зарплат?! СКА предлагает КХЛ убойную поправку к закону

Обозреватель «Советского спорта» Дмитрий Пономаренко – о тайно готовящейся реформе в законодательстве КХЛ.

Сегодня наткнулся в интернете на сообщение ТАСС. Информационное агентство с ссылкой на сразу два независимых друг от друга источника заявляет, что в лиге готовится поправка, позволяющая вывести сразу трех дорогостоящих игроков из-под потолка зарплат.

В заметке говорится, что якобы это уже обсуждалось на заседании правления ФХР. А затем СКА вышел с этим предложением и на Совет директоров КХЛ. Указана и дата, когда его будут обсуждать в лиге – 8 августа.

О каких же игроках идет речь? Естественно, не о рядовых, а о «кандидатах в сборную России».

И тут сразу возникает вопрос – в кто будет определять статус «кандидата»?

У СКА, понятно, проблем нет. Олег Знарок совмещает посты главного тренера национальной команды и клуба. И наверняка у него кандидатов в сборную среди армейцев много.

Ну а другие команды? Вот, к примеру, «Ак Барс» захочет вывести за потолок Андрея Маркова. Казанцам Знарок должен сейчас дать на это добро, заявив, что именитый защитник – реальный кандидат на участие в Олимпиаде? Но мне представляется, что и самому Знарку раздавать такие авансы перед началом сезона не слишком сподручно.

Опять же я напомню, что в мае КХЛ пообещало ввести железный потолок в 900 миллионов для всех клубов. А через год опустить его еще на 100 миллионов.

Но мы все с вами знаем сколько стоят в лиге топовые игроки. Это сотни миллионов рублей. И если речь идет о целой тройке, то бюджет клуба-олигарха с выведением их за потолок фактически удвоится.

При этом я не сомневаюсь, что появится четкое определение «звезды». Что будут сказаны совершенно правильные слова об интересах страны и сборной. Что, возможно, речь пойдет не просто о кандидатах в сборную, а об игроках непременно вернувшихся из НХЛ. Либо, наоборот, удержанных клубом от отъезда за океан солидным контрактом.

Я то, собственно, даже и не против всего этого. Но я против очковтирательства.

Зачем, нам тогда разговоры о железных финансовых потолках и их планомерном снижении? Зачем речи с трибуны об уравнивании клубов КХЛ?

Ведь мы все понимаем, что позволить себе купить игрока уровня НХЛ могут себе позволить далеко не все. И что льготу в трех хоккеистов, выведенных из под потолка, получат как раз только те, кто может себе такое позволить.

То есть для ряда клубов-олигархов КХЛ введет, по сути, неограниченный бюджет. А середнячкам его будут планомерно снижать под разговоры о равенстве.

Иными словами, хочешь бороться за медали? Покупай звезд из НХЛ. Вот такой фокус-покус на тему «железного» потолка. С потайными дверцами – для особо важных персон.