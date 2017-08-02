«Пресса раздула, что я интересен «Ливерпулю». Главный игрок соперника «Зенита»
Вратарь «Бней Иегуды» Эмилиус Зубас верит, что команда может пройти «Зенит», и не видит ничего странного в поведении Станислава Черчесова.
«Приехали в Петербург не обороняться»
– Когда команда
приехала в Петербург, появились новости, что два игрока потерялись в аэропорту
Стамбула при пересадке.
– Я бы не говорил, что они потерялись. Если бы так и было – мы бы с ними могли и не связаться. У нас было всего 40 минут между рейсами, и ребята, скорее всего, пошли осматривать Duty Free. Когда они пошли на посадку, ворота уже были закрыты. Ребята опоздали на две-три минуты. Они попытались пройти, но их не пустили. Главное, что сейчас с ними все в порядке. Это не такое большое происшествие, а просто маленькая ошибка. Все ошибаются.
– Большинство
болельщиков не верят в выход команды в следующий раунд Лиги Европы. Это тяжело
для вас?
– Мы уважаем «Зенит», понимаем, насколько это сильная команда и сколько там хороших игроков. Тем не менее, абсолютно все – игроки, тренеры, персонал – верят, что мы можем пройти в следующий раунд. Если бы не верили в себя – было бы лучше остаться в Тель-Авиве и не приезжать. Иногда футбол делает подарки, и надеюсь, что в ответном матче мы такой получим.
– Ждали от «Зенита»
недооценки?
– Может быть, они об этом думали. В этой команде все игроки, включая запасных, обладают высоким классом. Со своей стороны мы уважаем соперника, и надеюсь, «Зенит» так же к нам относится. Нас ждет хорошая битва.
– Трудно будет отыграться
с 0:2?
– Да, очень. Но мы приехали в Петербург не обороняться. Придется попотеть, выложить все силы и очень много поработать, чтобы выиграть со счетом 3:0. Но и 2:0 будет хорошим результатом, тогда переведем игру в дополнительное время. Все реально. Если каждый поверит в удачу, и желание победить будет выше, чем у соперников – нам по силам сделать необходимый результат.
– Кто-то из игроков
«Зенита» впечатлил вас в первом матче?
– Все игроки хороши, начиная с вратарей и заканчивая нападающими. Не могу сказать, что один конкретный футболист лучше всех. Каждый показывает, что достоин находиться в «Зените».
– Глядя на Кокорина,
можете представить, что еще совсем недавно он мало забивал, и его постоянно
критиковали?
– Он один из лучших игроков в России и очень популярный. Всем хочется знать, что ты делаешь каждый день, а если не забиваешь голы – тебя начинают ругать. Такова жизнь игроков. Кокорин показал, что он хороший футболист. Один сезон может сложиться плохо, но вдруг в этом он забьет много голов?
«Хочу играть в топ-лиге»
– Вряд ли прошлым
летом вы задумывались об участии в еврокубках.
– Мы закончили чемпионат в середине таблицы и выиграли Кубок страны. Этот трофей – большой успех для клуба. Все долго ждали этой победы. Я отлично запомнил тот день: как мы пришли на стадион, как болельщики нас поддерживали. Это очень важный день для «Бней Иегуды». Сейчас рады, что играем с таким сильным соперником, как «Зенит».
– Участие в Лиге
Европы, пусть и в квалификации – уже большой успех?
– Да, это достижение для всех игроков. Когда ты играешь в еврокубках, у футболистов больше эмоций, больше мотивации. Ты встречаешься с такими командами, которые не похожи на те, что играют в чемпионате. Например, с такие топ-клубы, как «Зенит», «Милан». Уверен, каждый игрок рад попаданию в еврокубки.
– Ваш бывший
одноклубник Никита Хайкин рассказывал, что в прошлом году команда играла слабо,
был бардак. Как бы вы это объяснили?
– У нас сменилось много тренеров, сезон был нервным, зато со счастливым концом. Не знаю, почему так часто меняли тренеров, не я же принимал решения. Я делаю все возможное на поле. Конечно, каждая отставка влияет на команду, но мы хорошо выходили из каждой ситуации. Сейчас надо идти вперед.
– Согласны, что
сейчас команда стала слабее, чем в прошлом сезоне?
– Трудно сказать. У нас другой тренер, новые игроки. Сейчас сезон только начинается. Да, та команда была сильной, но не могу сказать, что нынешняя слабее. Пришли молодые ребята, и я думаю, есть шансы показать хорошие результаты в этом сезоне.
– Вас считают лучшим
игроком «Бней Иегуды». Сами считаете прошедший сезон сильным?
– Я не назову его самым лучшим, но он точно был хорошим. У меня еще был отличный сезон в польском «Белхатуве». Там я был признан лучшим вратарем чемпионата.
– После сезона не
думали принять новый вызов в более сильном чемпионате?
– Я хочу выйти на высокий уровень и играть в топ-лиге. Если буду хорошо работать – этот момент обязательно настанет. Нужно всегда думать о лучших чемпионатах – Англии, Испании, Италии – и однажды ты сможешь туда попасть.
«Приезжал скаут «Ливерпуля», но я был далек от перехода»
– Уверены, что останетесь
в Израиле до конца контракта, который истечет в 2020 году?
– Сейчас я счастлив в «Бней Иегуде». Люди ко мне дружелюбно относятся, знают мои пожелания. Они хотят меня сохранить в команде. Но одна игра, один звонок – и жизнь может измениться.
– Вы говорили, что не
любите, когда ваш агент звонит по поводу интереса других клубов, и просите
набирать вас, только если есть серьезные предложения. Такие были этим летом?
– Я так сказал, потому что мне не нравится, когда агент говорит, что есть интерес у этой, второй и третьей команды, а потом они тебя не подписывают. Тогда чувствуешь себя не очень приятно. Сейчас мне никто не делал официальных предложений.
– Правда, что был
интерес со стороны «Андерлехта» и «Мидлсбро»?
– Я читал об этом в газетах. Клубы общались с моим агентом. Он еще ездил в Англию и разговаривал со спортивным директором «Мидлсбро». Однако никакого официального предложения не поступило. Не могу сказать, что после матча с «Зенитом» я улечу в Англию.
– Если бы все-таки
было предложение от «Мидлсбро» – поехали бы туда?
– Тяжело сказать. Чемпиошип – хорошая лига, но я не хочу спекулировать на эту тему. Получу предложение – тогда будем обсуждать с агентом и «Бней Иегудой», что делать дальше. А раз его нет, то и не стоит дальше об этом говорить.
– Правда, что
несколько лет назад был интерес со стороны «Ливерпуля»?
– Была такая история. В «Белхатуве» играл 18-летний стоппер, и скаут «Ливерпуля» приезжал на него посмотреть. Тогда я провел очень хороший матч. Клуб просто поинтересовался насчет меня. Потом прочитал, что написали газеты, но я был далек от перехода в «Ливерпуль».
– Этот скаут что-то
вам говорил?
– Я точно не помню, но знаю, что он приходил на нашу игру. Журналисты потом раздули эту историю до таких заголовков, что Зубас интересен «Ливерпулю». Не думаю, что я был близок к переходу.
Эмилиус Зубас провел за сборную Литвы четыре официальных матча
Фото: УЕФА
«Нравились пресс-конференции Черчесова в Польше»
– Литовским
футболистам трудно вырваться в европейские чемпионаты?
– Нелегко, но у нас немало футболистов играет за границей. Помните Арлаускиса из «Рубина»? Он сейчас в Англии играет за «Уотфорд». Вообще в Литве все хорошо с вратарями. Эрнестас Сеткус раньше играл в Голландии за «Ден Хааг», а сейчас тоже переехал в Израиль. Теперь он – в «Хапоэле» из Хайфы. Витаутас Черняускас выступает за софийский ЦСКА. Жидрунас Карчемарскас до сих пор играет в чемпионате Турции. Я его считаю лучшим голкипером в Литве.
– Помните, как сами
уезжали из Литвы?
– Я переехал в Латвию, но знал, что не буду там играть, и меня отдали в аренду «Белхатуву». С тех пор я не возвращался в чемпионат Литвы. Было непросто, но раз сделал такой шаг – надо ловить свой шанс и делать все, что попасть в топ-лигу.
– В Польше вы с
«Подбескидзе» играли против нынешнего главного тренера сборной России
Станислава Черчесова, тогда он тренировал «Легию». Запомнили его?
– Он очень серьезный тренер. Черчесов строго контролировал игру своей команды: весь матч стоял, кричал игрокам, подсказывал, как нужно перемещаться. Я сейчас точно не помню, что он говорил. Мне было трудно его услышать, ведь тренеры находились в другой части поля. Иногда что-то доносилось от него, но я обо всем забыл через пару дней.
– Его «Легия»
впечатлила?
– Когда он пришел, команда шла на третьем или четвертом месте в чемпионате. В итоге он сделал ее чемпионом страны, хотя в Польше изначально в это не верили. Черчесов провел отличную работу.
– Видели его пресс-конференции?
В Польше считали, что он странно себя вел.
– Да, но я бы не назвал это странным. Он просто отвечал на вопросы журналистов не так, как другие тренеры. Таков его стиль. Раз Черчесов так общается – это его решение. Лично мне нравились его пресс-конференции.
«Литве нужно время, чтобы стать топ-сборной»
– Вы нечасто играете
за сборную. Последний сезон укрепил вашу позицию в национальной команде?
– Моя цель – быть первым номером не только в команде, но и в сборной. Я каждый день работаю для этого. Когда приезжаешь в сборную, то всегда чувствуешь себя хорошо вне зависимости от статуса в команде. Самое важное – меня туда приглашают.
– Верите в выход на
чемпионат мира-2018?
– У нас не самая лучшая позиция в группе, но в каждом матче мы хотим побеждать. В том числе и в ближайшей игре против Шотландии. Через несколько месяцев посмотрим, квалифицируемся ли в финальную часть или нет.
– Что поможет сборной
подняться на более высокий уровень?
– Команду возглавил Эдгарас Янкаускас, я считаю его сильным тренером. Нам нужно время, чтобы стать топ-сборной. Шаг за шагом будем становиться лучше. У нас отличные игроки. Федор Черных провел очень хороший сезон в Польше за «Ягеллонию», там же неплохо выступил Арвидас Новиковас. Отмечу еще Нериуса Вальскиса – моего одноклубника. Каждый игрок должен верить в себя, хорошо трудиться и рассчитывать на попадание в лучшие чемпионаты.
Матч
Место и дата
03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция