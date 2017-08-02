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Финансовый фэйр-плей? Не слышали! «Зенит» – в пятерке главных транжир этого лета

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Финансовый фэйр-плей? Не слышали! «Зенит» – в пятерке главных транжир этого лета
Фото: «Советский спорт»

«Зенит» в этом сезоне тратит много. По российским меркам – очень много. Но все познается в сравнении. Вот мы и решили выяснить, насколько много сине-бело-голубые тратят по мировым футбольным меркам.

Минус 64,4 млн евро

Всего в списке приобретений «Зенита» пока значится девять футболистов. Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа и Александр Ерохин, как мы знаем, пришли в клуб бесплатно – на правах свободных агентов. За Дениса Терентьева пришлось заплатить 2 миллиона евро. За Далера Кузяева – еще 4 миллиона евро.

Гораздо дороже обошлись четыре аргентинских игрока, которые по данным портала Transfermarkt уже подписали контракт с российской командой: Эмилио Ригони (9,5 млн евро), Себастьян Дриусси (15 млн евро), Эмануэль Маммана (16 млн евро) и самый дорогой – Леандро Паредес (23 млн евро). В общей сложности пока «Зенит» потратил на покупку футболистов 69,5 млн евро.

Кроме того питерский клуб сумел продать Вукасина Йовановича в «Бордо» за 3 млн евро, Николаса Ломбертса в «Остенде» - за 1,5 млн евро и отдать Роберта Мака в греческий ПАОК в аренду за 0,6 млн евро. В итоге на балансе питерцев этим летом пока минусовая сумма размером в 64,4 млн евро.

При этом «Зенит» свою трансферную программу пока не закончил. До сих пор ходят слухи о возможном приобретении Константиноса Маноласа за 30-35 млн евро, а также еще одного молодого аргентинца Сантьяго Аскасибара за 15-15 млн евро.

Тратят больше «Ювентуса» и «Челси» вместе взятых

Теперь пришло время сравнить баланс этого трансферного окна у «Зенита» и других европейских клубов.

Оказывается, лишь у четырех команд баланс ушел в минус дальше, чем у российского клуба. Сильнее остальных пока обнищал «Манчестер Сити». Англичане купили футболистов на 240,5 миллионов евро, получив от трансферов лишь 41,4 млн евро. В итоге на балансе у них минус 199,1 млн евро. Самой дорогой покупкой стал Бенжамен Менди – 57,5 млн евро.

Вторым пока идет сменивший владельца «Милан». Новые хозяева итальянского гранда готовы пойти на все ради чемпионского титула в этом сезоне, даже на баланс размером в минус 162,8 млн евро: на 189,5 купили и лишь на 26,7 продали. Самая дорогая покупка – защитник Леандро Бонуччи за 42 млн евро.

На третьей строчке – еще один клуб с севера Англии – «Манчестер Юнайтед». Покупки Жозе Моуриньо обошлись клубу в 164,4 млн евро. Продал же «МЮ» игроков лишь на смешные 8,5 млн евро. Самое дорогое приобретение – Ромелу Лукаку за 84,7 млн евро.

Четвертое место – за мюнхенской «Баварией», мечтающей выиграть Лигу чемпионов. Немецкий клуб устроил шоппинг на 100,5 млн евро, продав футболистов на 24,3 млн евро. Самый дорогой игрок был куплен за 41,5 млн евро. Им оказался Корентен Толиссо.

Дальше уже идет российский «Зенит». Команда с берегов Невы оставила позади себя и «Барселону» (-43,5 млн евро), и «Арсенал» (-40,8 млн евро), и «Челси» (-17,2 млн евро) и даже «Ювентус» (-16,4 млн евро).

Вполне возможно, что в ближайшее время «Зенит» обойдет французский «ПСЖ», который собирается приобрести Неймара за рекордные 222 миллиона евро. Но пока все это – лишь домыслы. Да и шестая строчка в мире для российской команды – удивительный показатель, учитывая нашу сложную экономическую ситуацию. Что тут скажешь – Манчини

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