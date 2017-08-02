Валерий Кечинов: Канунников и Нойштедтер – не то, что нужно «Спартаку» в ЛЧ

Экс-полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов – о том, почему Канунников и Нойштедтер не то, что нужно «Спартаку», а также, почему «Зенит» - фаворит только по трансферам.

«ГЛУШАКОВ ПРИДЕТ В НОРМУ»

- Суд снял запрет с возможного трансфера Каннуникова из «Рубина», которого все лето отправляли в «Спартак». Сообщают, что теперь его можно выкупить за миллион евро. Это будет усилением под Лигу чемпионов?

- Нет. Он не сильнее тех, кто делает погоду в «Спартаке». Если брать для количества, то можно рассмотреть этот вариант – вдруг что-то случится с кем-то из основных футболистов. И то – в чемпионате России он более-менее пригодится, но в Лиге чемпионов – тяжеловато, - говорит Кечинов.

- А Нойштедтер из «Фенербахче», которого тоже регулярно сватают в «Спартак», пригодится?

- То же самое, что и по Канунникову, могу сказать: он не сильнее тех, кто есть в команде. На мой взгляд, Боккетти сильнее, Джикия – тоже, да и Таски еще никуда не ушел. Думаю, и Кутепов сильнее.

- А если брать Нойштедтера в опорную зону?

- Он вроде бы играл на этой позиции на Евро. Показал себя сугубо разрушителем, игроком, который не помогает атаке. Не как тот же Глушаков, который и обороняться может, и создавать моменты, и забивать. Нойштедтер – ярко выраженный защитный игрок. Не могу назвать его полузащитником.

- Тем более, куда тогда девать Тимофеева?

- Именно. Пусть он менее опытный, но не факт, что слабее Нойштедтера. Считаю, Тимофееву нужно давать шанс. Он очень прилично вышел с «Уфой» - и атаковал, и в обороне неплохо смотрелся, бил издали. Таким ребятам надо только доверие. Как с «Краснодаром»? Нормально, ничего не испортил. Но тогда игру уже сделали. Игра с «Уфой» более показательна.

- Не настораживают подобные трансферные слухи? Или Каррере виднее, как говорят болельщики?

- У Карреры сейчас все карты на руках. Он выиграл долгожданное чемпионство, и, думаю, ему дали полный карт-бланш. Как считает нужным, так и делает. Нам остается только наблюдать и анализировать – прав он был или нет. Если опять возьмут чемпионство, а новички помогут в этом, то все будут говорить: «Какой Каррера молодец». Он отвечает за результат, наверное, он и должен принимать важные решения. Нужно ему доверять.

- «Спартак» отошел от чемпионства?

- Да. Хотя даже если брать те две игры, когда мы сыграли вничью, то в обоих выглядели прилично. С «Динамо» немного не повезло, они в самой концовке забили. Не случись этого, все бы говорили, что все отлично. С «Уфой» владели преимуществом, моментов хватало, но не забили. И игра с «Краснодаром» доказала, что идем в нужном направлении. Впереди «Зенит» - эта игра все покажет.

- Многие отмечают, что Глушаков пока далек от себя образца прошлого сезона.

- Не считаю так. Да, тогда он много выигрывал единоборств, много создавал моментов, забивал. Сейчас он выглядит не так ярко, прежде всего, в атаке. Но объем работы по-прежнему колоссальный. С тем же «Краснодаром» очень много работы сделал. Да, есть брак, но не может же человек за два месяца разучиться играть в футбол. Наверное, накопилась усталость – все-таки был Кубок конфедераций. Считаю, еще пара игра – и он придет в норму. Это дело времени.

«ИГРА КОКОРИНА НЕ УДИВИЛА»

- Главным фаворитом сезона считается «Зенит». Согласны?

- По трансферам и результатам - да. По игре – нет. Смотрел все их матчи, ничего сверхъестественного не увидел. Игра пока не поставлена, в защите более-менее порядок, видна работа Манчини. Но с атакой проблемы. Пусть Кокорин ярко выглядит, но зато потерялся Дзюбы. Дриусси? С «Рубином» проявил себя, но, кстати, большую часть матча был незаметен. Сначала ему Кокорин дал пас на пустые ворота, потом в концовке – выскочил, на опережение сыграл. Не спорю – потенциал высокий. Но, как показала игра с «Тосно», он еще не вписался в игру команды. Если вспомнить игру в Хабаровске, то там «Зениту» несколько повезло – у СКА было два-три момента, вполне могли забить. Поэтому фаворита два – «Зенит» и «Спартак».

- Кокорин своей игрой удивил?

- Нет. Просто стал бороться – это бросается в глаза. Очень много помогает обороне, стелится в подкатах, добегает от чужой штрафной до своей – даже в матче с «Тосно». Плюс стал забивать – для нападающего это очень важно. А то, что он умеет играть, я прекрасно знал.

- Как вам Кузяев – одно из открытий сезона?

- Очень неплохой парень. Признаюсь, в «Тереке» не замечал его. А сейчас посмотрел – это прямо готовый игрок. Все умеет, все понимает, техничный и пробить может. Думаю, и сборной России может помочь. Мало ли что будет с Зобниным – травма у него непростая. Если что, на эту же позицию есть готовый человек. Не надо голову ломать, кем заменить.

- Помимо «Спартака» и «Зенита» кто впечатлил больше остальных?

- «Локомотив». Даже в проигранном матче за Суперкубок они очень прилично играли 90 минут, потом, правда, подсели физически. Но попади, например, Фарфан не в перекладину, а в ворота при счете 0:0, неизвестно, как бы все закончилось. «Локомотив» преобразился. Если сравнивать этот сезон и прошлый – две разные команды. Жаль, что сломался Ари, он незаменимый игрок для «Локомотива». И за мяч и цепляется, и создает моменты, и сам забивает.