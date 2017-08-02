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Погос Галстян: Тарханов уговаривал остаться

Александр Августин
Александр Августин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Погос Галстян
Погос ГалстянФото: ФК «Урал»

Старший тренер московского «Арарата» Погос Галстян дал первое эксклюзивное интервью «Советскому спорту» после своего назначения на новую должность.

- Что послужило основным мотивом для перехода в «Арарат»?
- Я общался с руководством, и меня привлек сам проект, он довольно-таки интересный. Другой мотив — это то, что я в свое время играл за ереванский «Арарат». Любители футбола, наверное, помнят его. У меня он навсегда в сердце. И для меня большая честь тренировать такую команду, как «Арарат» - Москва. Имя послужило большой мотивацией для перехода в этот клуб.

Хотелось бы оправдать доверие руководства и выполнить поставленные задачи. Декларировать я их сейчас не готов, чуть позже все сами узнаете. Скажу только, что они амбициозны и вполне соответствуют клубу.

- Вы пересекались с Романом Павлюченко в «Урале», теперь он будет играть под вашим началом. Успели с ним встретиться?
- Еще не успел. Я не провел ни одной тренировки. Но Рому я знаю хорошо, он большой профессионал и свое дело знает очень хорошо. Помимо него играет еще ряд профессионалов: Лебеденко, Измайлов, да много кто. Вся страна знает этих классных футболистов. Повторюсь, для меня это очень интересный проект.

- Как прошло расставание с «Уралом»?
- Мне поступило предложение от «Арарата». И я не раздумывая согласился. Я благодарен этому клубу. Мне довелось проработать там два года. И президент клуба, и персонал – прекрасные люди. Они относились всегда ко мне по-доброму, за что я им безмерно благодарен. Но мне необходим был новый вызов, вот он и пришел. А с «Уралом» расстались очень дружно.

- Александр Тарханов говорил, что вас даже уговаривали остаться, это правда?
- Да, правда. Но я не мог остаться - перемены были мне необходимы.

- Что вы скажете о последнем вашем матче у руля молодежки «Урала» против «Динамо»? Ходили слухи, что игра носит договорной характер. Как прокомментируете это?
- Я не знаю, кто пускает эти слухи, в интернете много всякой чепухи пишут. Если на каждую ерунду реагировать, себе дороже. Писать поклеп большого труда и ума не требует. Для меня главное – футбол. И все мои мысли сейчас о моей новой команде.

- На сколько рассчитан ваш контракт с «Араратом»?
- Контракт рассчитан на год. А дальше все зависит от результата. Больше деталей никаких раскрыть не могу.

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