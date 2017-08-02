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Сезар, но не Навас. За кем охотятся «Спартак», ЦСКА и «Краснодар»

Константин Кринский
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Бруно Сезар
Бруно СезарФото: Gettyimages.ru

Накануне издание A Bola сообщило об интересе «Краснодара» к полузащитнику лиссабонского спортинга Бруно Сезару. «Советский спорт» - о футболисте, который еще и на карандаше у «Спартака» и ЦСКА.

Примерно с прошлой зимы «Спартак» и ЦСКА взяли на заметку ультрауниверсального работягу из лиссабонского «Спортинга» - бразильца Бруно Сезара. Потом страсти поутихли, о трансферных слухах все забыли, но очередной поворот, спустя полгода, вписал в графу интересующихся еще и «Краснодар».

УНИВЕРСАЛИЗМ НАШЕ ВСЕ

Я не знаю наиболее универсальных футболистов, чем Серджи Роберто из «Барселоны», Томас Мюллер из «Баварии», и наш сегодняшний герой, Бруно Сезар. Хавбеку на данный момент 28 лет, а он уже успел поиграть на восьми из полевых позициях. Разве что, в центре обороны не играл, а так – абсолютно везде.

Успешнее всего Сезар смотрится слева в атаке. Он парень работящий, сыграть на команду для него много важнее личных рекордов и локальных побед. Так, в 44 играх на позиции левого вингера он забил 10 голов и сделал 11 ассистов. Для разнопланового футболиста это замечательные цифры.

В принципе, успешен он и на позиции восьмого номера, а также на месте правого инсайда. В близи чужих ворот он одинаково успешен на любой из ключевых позиций на финальной трети поля: каждый второй матч он либо забивает, либо ассистирует партнеру. Коэффициент полезности зашкаливает.


ЦЕПНОЙ ПЕС И ПУШКА СТРАШНАЯ

Сезар силен во многих аспектах игры. Да, он мало что может сделать на втором этаже (рост 178 см), и в целом, не слишком хорошо обороняется, зато отрабатывает сзади будь здоров. Отбор мяча, розыгрыши со стандартов, умение сделать умный разрезающий пас – это все про бразильца.

Бруно Сезар – парень коренастый, центр тяжести у него находится ниже, чем у большинства футболистов. Его не только трактором с места не сдвинуть, но и не завалить даже при самом большом желании. Бруно способен удержать мяч, пробить издали, вырвать снаряд с ногами соперника. Функционал почти безграничный.

«Краснодару» зачастую не хватает дальних ударов. Сезар в этом отношении может здорово помочь: в среднем за игру он наносит 2,7 удара, два из которых железно начинают свой полет из-за пределов штрафной площади с зубодробительной левой.

Кроме того, работящий Сезар делает как минимум один ключевой пас за игру, выполняет 1,3 лонгболла при успешности передач в 83,6%! Кстати, в чемпионате Португалии у него показатель даже ниже, чем в матчах Лиги чемпионов.

ОПЫТ, КОТОРОГО ТАК НЕ ХВАТАЛО

Если «быки» действительно купят Сезара, это будет большой успех. При всем уважении к Классону, Рамиресу и Вандерсону номер два, Сезар провел больше 20 матчей в Лиге чемпионов, немного поиграл в Лиге Европы, а также прочувствовал на себе специфику многих национальных турниров: от чемпионатов Португалии и Бразилии до первенства Саудовской Аравии (это было уже давно).

Сезар – это по-настоящему стоящее усиление. Пока российский чемпионат только набирает обороты, пригласить такого опытного игрока в расцвете сил, да еще и за 4-6 миллионов евро (стоимость согласно transfermarkt – 4,5 млн), это восторг.

Фактически, последний иностранный хавбек достаточно высокого уровня, пришедший в «Краснодар», - Шарль Каборе. После серьезных легионеров можете не искать. Если конечно в ближайшее время к Каборе не присоединится Сезар. 

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