«Золотой мяч» в кармане у Неймара. Переход в «ПСЖ» в карикатурах

Карикатуры на футбольные темы в России – дело нечастое. В мировой же футбольной прессе нет ни одного мало-мальски значимого события, которое не дало бы почву для иронии художников. «Советский спорт» собрал лишь некоторые публикации, связанные с переходом Неймара из «Барсы» в «ПСЖ».

Вот так меняется время. Так из «ПСЖ» переходил в «Барсу» Роналдиньо в 2003, и таков путь в обратном направлении у Неймара. Впрочем, справедливости ради надо сделать поправку: со слов Неймара, он в «ПСЖ» как раз потому и переходит, что там у него будет больше шансов получить «Золотой мяч», нежели оставаясь в «Барселоне» в тени Месси...





Осталось дело за малым. Если Неймар выиграет с «ПСЖ» Лигу чемпионов, да еще и отлично выступит в России на чемпионате мира – «Золотой мяч» у него в кармане. Приз-то этот опять выдает «Франс Футбол», если кто забыл…

Еще карикатуры:

Серхио Рамос: «Надеюсь, последний раз взял у Неймара футболку «Барселоны»





А вот так все начиналось в июне: «Разыскивается Неймар». «ПСЖ» только приступил к реализации своих попыток заполучить бразильца.



