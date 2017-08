Самый ожидаемый турнир по Dota 2. Превью The International 2017.

Через несколько часов в американском Сиэтле стартует седьмой турнир легендарной серии The International. Восемнадцать лучших команд мира и самый большой призовой фонд в истории киберспорта; к этому событию сейчас приковано внимание каждого дотера. «Советский спорт» — о самом ожидаемом турнир этого лета.



С первой минуты и до надписи GG в последнем матче финальной серии никто не рискнет предсказать, что будет дальше. Произойти может все что угодно — как в игровом плане, так и в противостояниях конкретных команд; тем и прекрасен The International. В сердцах болельщиков еще живы воспоминания о фиаско OG в прошлом году и сокрушительном поражении Secret на TI5 — вместе с этим самая темная лошадка может попасть в финал и даже победить, получив несколько миллионов призовых. В 2014 году турнир после огромных трудностей на групповой стадии выиграли NewBee, в 2015 аутсайдеры CDEC дошли до финального матча, а в прошлом году главное противостояние между Wings и DC стало страшным кошмаром для всех аналитиков. Что будет в этот раз — предсказать довольно трудно. Мы, как обычно, выделяем фаворитов и отстающих, а затем будем следить за тем, как значительная часть турнирных раскладов рушится, как карточный домик.



Букмекеры делают ставку на Team Liquid, Virtus.pro и Evil Geniuses, чуть больше коэффициенты на OG или NewBee. Так, «жидкие» довольно уверенно закончили сезон, одержав две эффектные победы на EPICENTER в Москве и DreamLeague в Атланте. Ведомая участником всех семи The International KuroKy, команда смотрится очень грозно: уникальный керри MATUMBAMAN, лучший мидер мира Miracle, достаточно прочные 3 и 4 позиции. Последняя находка капитана — Марун «GH» Мерхеж — отлично влился в коллектив, и перед стартом TI7 эта пятерка выглядит для многих главным фаворитом.





Впрочем, соперники у «коней» довольно серьезные. Чего стоят только извечные конкуренты Evil Geniuses и Virtus.pro. В очных противостояниях весь сезон увереннее выглядели «злые гении», но финалисту последнего Major-турнира наверняка есть, чем ответить. Тренер российской команды подчеркивает: как обыграть EG, мы поняли — осталось применить знания на практике. Другое дело, что в составе «злых гениев» два чемпиона мира 2015 года, в то время как сразу четыре игрока «мишек» сегодня впервые сыграют в групповой стадии TI.



Есть и другие фавориты — к примеру, упомянутые выше OG. Все-таки чемпионы последнего Major, хотя в заключительной части сезона команда не то что максимум — минимум показать не смогла. Критики в адрес команды Таля Айзика, впрочем, хватало всегда; и несмотря на все это, раз за разом пятерка приезжает на турнир от Valve и забирает трофей. Вот только Major и TI — истории разные, причем для доказательства достаточно напомнить, что в прошлом сезоне после двух побед на мэйджорах OG остались за чертой топ-8 в Сиэтле.



Зная реалии The International, можно с уверенностью утверждать, что любая из оставшихся команд может повторить судьбу Digital Chaos или CDEC. Прежде всего, стоит обратить внимание на Юго-Восточную Азию — в прошлом году коллективы из этого региона неожиданно выстрелили, оставив за спиной фаворитов из Европы. Тем более, что TnC и Fnatic привезли в Сиэтл очень сильные составы. Многие советуют присмотреться к неожиданно ослабевшим китайцам или вечно вторым Cloud 9. За пару дней до начала турнира в число «теневых фаворитов» относили и вторую СНГ-команду Empire.



Драма — то, без чего не обходится, увы, ни один турнир от Valve. Кто-то проигрывает матч из-за глупой ошибки, кто-то весь сезон был впереди, но в решающий момент запутался в турнирной мете. А кто-то на TI или Major может даже не попасть — судьбу молодых талантов иногда решают не именитые соперники, а бюрократы. Керри команды Владимир Кузьменко в американском посольстве не отдают паспорт; начинать турнир придется с заменой.





Шансы Team Empire на выход в верхнюю сетку, несмотря на все уважение к Resolut1on, падают на глазах. Эта потеря не единственная для фанатов Dota 2 — чемпиона мира 2013 года Хенрика Анберга офицер на пограничном контроле отправил домой. Мечта о возвращении на главный турнир года осталась для AdmiralBulldog мечтой — его место в студии аналитики займет кто-то другой.



Однако турнирные расклады и потери — к ним, наверное, можно отнести и отсутствие среди участников самой популярной команды мира Na’Vi или действующих чемпионов Wings — совсем скоро отойдут на другой план. Совсем скоро нам предстоит наблюдать за матчами лучших команд по Dota 2, которые будут освещать лучшие комментаторы и аналитики. Не обойдется TI7 и без шоу: красочная церемония открытия, анонс новых фишек, крутой матч всех звезд, накал страстей. Этим стоит просто наслаждаться, отложив все дела — такой турнир этого достоин.