Компания Garmin выступит партнером IRONSTAR-2017

29 июля 2017 года в рамках проекта IRONSTAR стартовали соревнования по триатлону. Партнером и спонсором события выступила компания Garmin — мировой лидер на рынке носимых смарт-устройств и спортивных часов.



- Garmin широко известен среди спортсменов в России. Согласно данным опроса, проведенного агентством Newman Business Consulting, 64% участников наших соревнований пользуются устройствами бренда, — комментирует Владимир Волошин, управляющий партнер Newman Business Consulting и основатель IRONSTAR.

Проект создан в конце 2013 года. В 2014 году соревнования стали проводиться в закрытых помещениях в сотрудничестве с одной из ведущих фитнес-сетей в России. В 2015 году IRONSTAR впервые вышел в формат «аутдор» на площадке города Сочи в Олимпийском парке.

Цель проекта — продвижение активного и здорового образа жизни в нашей стране и популяризация триатлона. Сейчас в соревнованиях могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Кроме того, предполагается проведение индивидуальных и командных гонок, стартов для детей и людей с ограниченными возможностями. Соревнования проводятся по трем дисциплинам — плавание, бег и велогонка.

— Мы рады поддержать этот передовой, новаторский проект, — отметил директор по развитию ЗАО «Навиком», официального дистрибьютора Garmin в России, Сергей Плотницкий. — Здоровый образ жизни — это залог хорошего будущего нашей страны. Устройства Garmin идеально подходят для активной жизни и для спорта, что неоднократно подтверждали профессиональные спортсмены и любители, не первый год пользующиеся продукцией компании.

Участники соревнований IRONSTAR пользуются устройствами Garmin не только во время спортивных состязаний или подготовки к ним, но и в повседневной жизни. Наибольшую популярность завоевали смарт-часы и фитнес-треккеры. Эти «умные» приборы детально измеряют и анализируют показатели каждой тренировки спортсмена, что увеличивает его шансы на победу в будущем состязании. Кроме того, устройства оснащены функцией записи треков, скорости, пройденного расстояния и имеют массу других интересных и полезных опций.

В рамках поддержки IRONSTAR-2017 создан специальный виджет – брендированный циферблат, который можно закачать на устройство на Connect IQ: http://qoo.by/2nIX. Виджет доступен для моделей Forerunner 735, Forerunner 935 и fēnix 5.

Следующие туры соревнований, спонсором которых также выступит компания Garmin, пройдут в Казани и в Сочи.