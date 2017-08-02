Почему Черчесову стоит присмотреться к вратарю «Краснодара» Синицыну

Вопрос на засыпку: недосчитался ли хоть раз «Краснодар» очков после того как из-за травмы выбыл основной голкипер команды Станислав Крицюк?

БЫТЬ БЫ РАЗГРОМУ, ЕСЛИ НЕ СИНИЦЫН

В центральном матче третьего тура чемпионата России «Спартак» переиграл «Краснодар» - 2:0. Красно-белые играли так ярко, что могли забить гораздо больше. Это во флеш-интервью после игры признал даже наставник «быков» Игорь Шалимов: «Если бы «Спартак» реализовал все моменты, игра могла закончиться 0:4». Разгрома не случилось во многом из-за игры голкипера «Краснодара» Андрея Синицына.

О том, что «Спартак» был зверски опасен, говорит статистика - он стал самой бьющей командой тура, нанеся 20 ударов. Десять из них были выполнены из пределов штрафной площади - это тоже лучший результат тура. Ну и в створ спартаковцы попадали чаще кого бы то ни было - девять раз. Даже ЦСКА в игре с сонным «СКА-Хабаровском» не был столь точен - семь попаданий. Несмотря на это, с игры красно-белые не смогли забить ни одного мяча - Промес отличился с пенальти, а Фернандо со штрафного. Все, что летело в створ с игры, отражал Синицын.

В общей сложности человек-паук в рамке «Краснодара» справился с семью ударами, став лидером тура по этому показателю. Чаще других он расстраивал Промеса - четыре раза. Что важно, Синицын спасал «Краснодар» в эпизодах, не похожих друг на друга, - как в ближнем бою, так и после дальних ударов, мячи вратарь отражал не только руками, но и ногами. «Полет для фотографов «Пионерской правды», - сказал бы Владимир Маслаченко про прыжок Синицына за мячом, пущенным в верхний угол ворот из-за пределов штрафной площади Дмитрием Комбаровым. Чтобы справиться с его ударом, Синицын завис в воздухе и смахнул мяч верхней рукой. «Отстегнул ногу» - так прокомментировал спасение Синицына комментатор «Матч ТВ» Константин Генич, когда Андрей справился с ударом Глушакова.

ТЕНЕВОЙ ГЕРОЙ

Если бы Промес и Фернандо не забили со «стандартов», то быть бы Синицыну героем тура. Но они отличились и стали главными объектами внимания, отодвинув вратаря на второй план. Но его это едва ли смутит - заявлять о себе он умеет, что показал весной.

Когда в середине марта Крицюк был вне игры из-за микроповреждения, а в середине марта надолго выбыл из-за травмы колена, Синицын действовал так, словно давно является первым номером - больших поводов вспоминать Крицюка он не давал. С ним в воротах «Краснодар» даже выдал в премьер-лиге серию из четырех матчей без пропущенных мячей. Правда, в одном Синицын вышел на замену за 15 минут до конца. При Крицюке в прошлом сезоне тоже была серия из четырех матчей без пропущенных мячей, а вот более длительной не было.

Есть статистика, подтверждающая, что Синицын - более чем достойная замена Крицюку. В прошлом сезоне в среднем за 90 минут в премьер-лиге Андрей пропускал 0,56 гола (шесть пропущенных мячей за 968 минут), а Станислав - 0,83 (16 пропущенных голов за 1732 минуты). Многие бы вторые вратари, которым выпал шанс стать первым, мечтали так выступить.

Куда сильнее на «Краснодаре» сказывались травмы атакующих игроков - Мамаева и Смолова. Без них атака потускнела - сразу в восьми весенних матчах чемпионата России «быки» забили меньше двух голов, что для атакующей команды похоже на недоразумение. В отличие от вратаря, достойной замены творцам у команды не нашлось.

Весной в России главными объектами внимания среди вратарей стали Игорь Акинфеев и Никита Медведев. О вратаре ЦСКА будут говорить всегда - таких успешных людей как он либо любят, либо ненавидят. Голкипер «Ростов» заставил говорить о себе везде - в магазинах, на даче, на пляже - после того, как не пропускал в чемпионате России 989 минут, установив рекорд турнира. На их фоне достижение Синицына - достойно заменил Крицюка - ушло в тень. Плюс сыграл фактор команды - «Краснодар» играет так, что хочется говорить об атакующих игроках.

Яркие матчи и стабильность - то, что отличает сильных вратарей. У Синицына сейчас есть и то, и другое. То, что в очередях за мороженым об этом не кричат, в данном случае не должно смущать.

ПАРЕНЬ С БОГАТЫРСКИМИ ДАННЫМИ

Почему бы к Андрею Синицыну не присмотреться наставнику сборной России Станиславу Черчесову? Думается, вратарь не будет против быть вторым или третьим в национальной команде. А если доведется стать основным, то не запаникует. Во-первых, уже доводилось выходить в бой со скамейки. В том числе и после выхода на замену. Осенью прошлого году Синицын вышел на замену на 35-й минуте в сумасшедшей игре «Краснодар» - «Оренбург». К моменту выхода вратаря на поле счет был 2:3! В итоге игра закончилась 3:3, вратарь ничего не испортил. Не испортил ничего Синицын и весной, когда вышел на замену за 15 минут до конца матча с «Рубином» - «Краснодар» выиграл 1:0. Во-вторых, с чего паниковать 29-летнему голкиперу? Он уже не мальчик.

Что еще подкупает в Синицыне, так это физические данные - рост вратаря 196 сантиметров! Он способен дотянуться до тех мячей, что многие не достанут - как на линии, так и на выходах. Отразил ли бы удар Комбарова в матче «Спартак» - «Краснодар» вратарь, чей рост поменьше? Среди кандидатов в сборную России таких рослых голкиперов не так много. Пожалуй, лишь Гилерме и Беленов - рост обоих 197 сантиметров.

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