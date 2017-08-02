Алексей Швед: Финал четырех» в Единой лиге? «Химки» уже его выигрывали!

Алексей Швед Фото: ТАСС

Самый ценный игрок минувшего сезона Единой лиги ВТБ Алексей Швед – о том, почему решил остаться в «Химках», шансах на возвращение в НБА и предстоящем чемпионате Европы.

«ДВЕРЬ В НБА НЕ ЗАКРЫВАЮ»

- Как прошел отпуск? Успели отдохнуть? – начинаем беседу со Шведом после очередной тренировки сборной России в Новогорске, где наша национальная команда уже вовсю готовится к предстоящему Евробаскету (стартует 31 августа).

- Если бы! – грустно улыбается Алексей. – Последние три недели тренировался с папой в Белгороде. Так что на площадке сейчас чувствую себя нормально. Ничего не болит, физическая форма хорошая, готов работать. А насчет отпуска – он продлился недолго. Сначала провел время в Германии, потом поехал в Испанию.

- С Испанией понятно – там море. А в Германии что? Хорошее пиво?

- Хорошие клиники! Я там, в Мюнхене, год назад ногу оперировал. Сейчас проводил плановое обследование, ведь по ходу сезона боль периодически меня беспокоила. Из-за этого пропустил матчи с ЦСКА в регулярном чемпионате Единой лиге ВТБ, да и в плей-офф пришлось непросто.

- Снова ложиться под нож хирурга не понадобилось?

- Такой вариант рассматривали, но решили обойтись без него. Попробуем залечить все так. Сейчас чувствую себя нормально.

- Недавно вы продлили контракт с «Химками» - до 2020 года. За океан не звали?

- Звали. И конкретные предложения из клубов НБА были. Но не такие, чтобы резко встать, собрать чемоданы – и улететь. Ехать просто так в Америку я не хочу. НБА – больше не мечта. Я там уже был, знаю, как все устроено в этой лиге. В настоящий момент предпочел остаться здесь – в клубе, который хорошо знаю.

- Долго обсуждали условия нового соглашения?

- Вовсе нет. И я, и «Химки» были заинтересованы в том, чтобы я продолжил играть за команду. Так что договорились быстро. Обсудили кое-какие детали, поставили подписи – точка. Теперь постараюсь сделать все, чтобы помочь «Химкам» добиться максимального результата. Тем более, мы пробились в Евролигу, где можем «пошуметь».

- Правда, что в нынешнем контракте больше нет опции, позволяющей вам его расторгнуть, если будет достойное предложение из НБА?

- Вот вам все секреты расскажи! – смеется Швед. – Пусть такие детали останутся между мной и клубом.

- Выходит, вы с НБА окончательно распрощались? Когда закончится соглашение с «Химками», вам уже будет за 30.

- А что, за 30 люди в баскетбол не играют? Да в этом возрасте все только начинается! И примеров достаточно – вон, МилошТеодосич в свои 30 лет вообще впервые в НБА отправился. Дверь туда я для себя не закрываю. Если появится возможность, будет хорошее предложение – возможно, вернусь за океан.

«БАРЦОКАС ЗНАЕТ, КАК ПОБЕЖДАТЬ В ЕВРОЛИГЕ»

- Следите за изменениями в составе «Химок» в это межсезонье?

- У клуба было несколько хороших подписаний. Нам ведь не только в Единой лиге ВТБ бороться предстоит – мы снова вышли в Евролигу. Так что собирается крепкий состав. Многих ребят я отлично знаю. Стефана Марковича – вообще с детства. С Малькольмом Томасом играли вместе в «Филадельфии». Плюс в «Химки» вернулся Тайлер Ханикатт, ушедший перед началом прошлого сезона. И, конечно, пришел новый главный тренер – Георгиос Барцокас, который знает, как побеждать в Евролиге (грек выиграл турнир с пирейским «Олимпиакосом» в 2013 году и выводил в «Финал четырех» краснодарский «Локомотив-Кубань» в 2016-м, - Прим. ред.).

- В прошлом сезоне вы стали MVP сезона в Лиге ВТБ и в Еврокубке. Готовы побороться за приз самого ценного игрока опять?

- В баскетболе важен командный результат. Я о личных призах особо никогда не задумывался. Мне просто нравится хорошо играть и стараться приносить пользу на площадке. Вот и все.

- Введение «Финала четырех» в Единой лиге – хорошо или плохо? «Химки» голосовали против такого решения.

- И так, и так по-своему интересно. Мне нравится полноценный плей-офф – вспомните, какая у нас была серия с «Зенитом» в этом году в полуфинале! А вот на финал сил не осталось совсем… В любом случае, цель не изменится – «Химки» будут бороться за победу. Тем более, «Финал четырех» в Единой лиге уже был (в 2011 году, - Прим. ред.). Именно «Химки» тогда и выиграли титул.

«У РОССИИ – ЛУЧШИЙ СОСТАВ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ»

- Впереди – Евробаскет. Несмотря на то, что Тимофей Мозгов выступает в НБА, именно вас многие болельщики считают самым ярким игроком команды. И ее лидером.

- Ну и отлично, - пожимает плечами Швед.

- Такая ответственность не давит?

- Вовсе нет. Я не первый год в национальной команде. И всегда старался играть красиво. Знаю, чего хочет зритель – точно не простых, скучных бросков из-под кольца. Всем хочется чего-то яркого – и я стараюсь им это дать. Разумеется, при условии, что это не идет во вред команде.

- Сергей Базаревич уже сказал – сборная не будет играть так, как «Химки». И мяч у Шведа будут отбирать.

- Я свой баскетбол менять не буду. Всегда делаю то, что умею. Вижу возможность для броска – бросаю. Вижу открытого партнера – отдаю пас. Как правильно меня использовать – пусть решает тренер.

- Уже понимаете, каким будет баскетбол нынешней сборной?

- Таким, как всегда в командах Базаревича – быстрым. С отрывами, пик-н-ролами… Как я люблю!

- И на что мы сможем рассчитывать на чемпионате Европы? Золото достижимо?

- Обойдемся без конкретных прогнозов. Думать надо о каждом следующем матче, не загадывая на весь турнир в целом. Для начала постараемся хорошо выступить на групповом этапе, потом поставим перед собой следующую цель. Но объективно у нас сегодня – лучший состав за последние пять лет. С тех пор, как взяли бронзу Олимпиады в Лондоне.

- Правда, Сергей Карасев в Турцию не поедет…

- Это обидная потеря, но от травм никто не застрахован. Серега – сильный игрок. С отличным броском, с опытом. Он бы здорово помог. Но придется справляться без него.

- Кто из соперников по группе вызывает больше всего опасений?

- Да там все три команды сильные…

- Их всего шесть – включая Россию.

- Правда? – удивляется Швед. И, услышав полный список сборных группы D, пожимает плечами: - В любом случае, понятно, что сложнее всего придется с Турцией, Сербией, Латвией.

- С ними как раз играть в первых трех турах. Может, лучше было размяться на более слабых соперниках?

- Мне чем сложнее, тем интереснее! Пусть покажут, что могут. Пусть турки соберут на нас полный зал – все 15 000 человек. Полный зал – всегда лучше пустого, даже если болеют против тебя. Будет жарко! Но нас это не пугает.

ЕВРОБАСКЕТ-2017

ГРУППА A

(Хельсинки, Финляндия)

Финляндия

Польша

Греция

Франция

Исландия

Словения

ГРУППА B

(Тель-Авив, Израиль)

Израиль

Украина

Литва

Грузия

Италия

Германия

ГРУППА C

(Клуж-Напока, Румыния)

Румыния

Хорватия

Чехия

Испания

Черногория

Венгрия

ГРУППА D

(Стамбул, Турция)

Турция

Россия

Сербия

Латвия

Бельгия

Великобритания

Примечание. Турнир пройдет 31 августа – 17 сентября 2017 года в четырех странах. Матчи группового этапа состоятся в разных городах, все встречи плей-офф - в Стамбуле. В 1/8 финала выходят по 4 команды из каждой группы.

РОССИЯНЕ В ЛИГЕ ВТБ

Кто из игроков сборной России лучше всего выглядел в последнем сезоне Единой лиги ВТБ.

ОЧКИ

Имя Клуб Очки

1. Алексей Швед Химки 23,2

2. Виталий Фридзон ЦСКА 10,3

3. Андрей Зубков Локомотив-Кубань 8,4

ПОДБОРЫ

Имя Клуб Подборы

1. Никита Курбанов ЦСКА 4,6

2. Андрей Зубков Локомотив-Кубань 4,2

3. Владислав Трушкин Енисей 3,8

ПЕРЕДАЧИ

Имя Клуб Передачи

1. Алексей Швед Химки 5,1

2. Дмитрий Хвостов Локомотив-Кубань 2,8

3. Дмитрий Кулагин ЦСКА 2,5

Примечание. Приведена средняя статистика только тех игроков, которые в настоящий момент входят в предварительный состав команды и участвуют в сборе в Новогорске. Указаны команды, в составе которых баскетболисты провели сезон 2016-2017.