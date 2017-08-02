222 «Гелика» Кокорина. Что можно купить на деньги, которые заплатят за Неймара?

Александр Кокорин

Катарские владельцы «ПСЖ» в шаге от того, чтобы провернуть самую безбашенную сделку в истории футбола. Совсем скоро на счетах «Барселоны» окажутся 222 миллиона евро, а на сборах «ПСЖ» появится бразилец Неймар. «Советский спорт» представил, в каких величинах может выражаться эта невероятная сумма.

74 годовых зарплаты Тины Канделаки на «Матч ТВ»

Зарплата одного из главных спортивных медиа-менеджеров страны наряду с общим бюджетом «Матч ТВ» обсуждается гораздо активнее и чаще, чем новые проекты холдинга. Три миллиона евро в год за работу, которая практически не имеет качественных критериев оценки, выглядят дико даже для России. Но катарские шейхи живут другими категориями. На фоне 222 миллионов за Неймара меркнет даже домик для уточки.

2,3 стоимости Криштиану Роналду

Футбольный мир сходит с ума на наших глазах. 94 миллиона евро, заплаченные мадридским «Реалом» за Роналду, в 2009 году считались трансферным рекордом, который вряд ли будет побит в ближайшие 10 лет. Но уже спустя четыре года одержимый бесами Флорентино Перес выложил «сотку» за Гарета Бэйла и, кажется, заразил своим вирусом целый ряд футбольных функционеров. Сначала «Манчестер Юнайтед» выкатил 105 миллионов за Поля Погба, а следом «Ювентус» 90% этой суммы вложил в покупку Гонсало Игуаина. Теперь же, платить за игроков меньше 50 миллионов для суперклубов считается моветоном. Ребята из Катара посмотрели на все это и решили сыграть по крупному. Криштиану должно быть обидно.

2,6 восьмилетнего контракта Коннора Макдэвида

Наследник Гретцки и один из самых крутых хоккеистов мира разжился восьмилетним контрактом на 100 миллионов долларов уже в 20 лет. Только три игрока в НХЛ получают больше и среди них, как вы понимаете, Александр Овечкин, у которого 123 миллиона от «Вашингтона» расписаны на 13 лет. Вряд ли можно говорить, что Макдэвид взорвал зарплатный рынок, но громыхнул знатно. Впрочем, шейхи даже не вздрогнули. За Неймара они заплатят деньги, которые Коннор вряд ли заработает, даже если будет пахать на льду до 40 лет.

0,3 стоимости «Санкт-Петербург Арены»

О стоимости стадиона на Крестовском острове написан не один десяток разоблачающих статей и докладов, но точную сумму денег, которая была угрохана в этот проект, никто никогда не узнает. Опираясь на официальные данные, можно сделать вывод, что на деньги, которые «ПСЖ» платит за Неймара, подрядчики не смогли бы возвести даже первый ярус «Санкт-Петербург Арены».

9 стадионов «А. Ле Кок Арена»

Уютная арена в Таллине на 10,5 тысяч зрителей была построена в 2001 году за 25 миллионов евро. В настоящий момент здесь играют местный клуб «Флора» и сборная Эстонии по футболу, а 14 августа за Суперкубок УЕФА сразятся мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Просто знайте, что теперь один Неймар теперь стоит, как 9 таких стадионов.

28 годовых бюджетов РУСАДА

События последних лет привели к тому, что большая часть наших спортивных федераций всеми силами пытается отстирать свое имя после допинговых скандалов, а чиновники всячески пытаются этому помочь. Для эффективной борьбы с запрещенными субстанциями в министерстве спорта РФ приняли решение сделать Российскому антидопинговому агентству денежную инъекцию объемом 24 миллиона евро, которая будет постепенно вводиться на протяжении трех лет. Стоимости одного Неймара хватит, чтобы воевать с допингом в России очень-очень долго.

1,85 годовых бюджетов московского «Спартака»

Интересно, что на это скажет Леонид Федун? И скольких игроков на эти деньги смог бы купить Валерий Карпин?

222 «Гелендвагена» Александра Кокорина

Три года назад Александр Кокорин сделал один из первых шагов к тому, чтобы стать самым ненавидимым футболистом России. «Мерседес Гелендваген» в комплектации «Мэнсори» почти за 1 миллион евро в отечественном футболе стал чем-то каноническим, вроде автогола Юрия Ковтуна или матча «Терек» - «Крылья Советов». Теперь это кажется детской шалостью на фоне экстравагантной выходки владельцев «ПСЖ».

1,3 пятилетних контракта Стефена Карри

Сумасшедшее лето. Менеджеры НБА начали творить беспредел в июле. Впрочем, на то есть хотя бы адекватные причины. Во-первых, там основательно «лифтанули» потолок зарплат с 70 до 94 миллионов, ну а во-вторых, с сезона-2016/17 вступил в силу 9-летний контракт с телевизионными корпорациями – согласно его условиям, НБА за этот срок заработает 24 миллиарда долларов. На этом фоне 201 миллион за пять лет для Стефа Карри, который взломал код баскетбола и полностью перевернул игру, не кажется откровенной дичью. Чего не скажешь о сумме, которую заплатят за далеко не лучшего футболиста на этой планете.

2775 выступлений группировки «Ленинград»

Даже с учетом того, что группировка «Ленинград» - одна из самых востребованных музыкальных команд России, Сергею Шнурову вряд ли удастся заработать даже половину той суммы, с которой так легко готовы расстаться катарские шейхи ради Неймара. На фоне Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова корпоративный ценник у команды Шнурова не самый высокий. Если вы захотите вживую услышать хиты «В Питере – пить» или «Экспонат», например, у себя на свадьбе, это можно устроить всего за 80 000 евро.