Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ0 : 0Славия Прага
Футбол  Янг Бойз- : -Динамо Киев
Футбол  Олимпиакос- : -Партизан
Футбол  ЦСКА0 : 0АЕК Афины
Футбол  Аякс- : -Ницца
Футбол  Русенборг- : -Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Они пошли в Duty Free». Что случилось с пропавшими соперниками «Зенита»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии
«Они пошли в Duty Free». Что случилось с пропавшими соперниками «Зенита»
Фото: ФК «Зенит»

Главный тренер «Бней Иегуды» Йосси Абуксис – о матче с «Зенитом», потерявшихся игроках и Лучано Спаллетти.

«Сомневаемся, что можем пройти «Зенит»

– Станет ли для вас преимуществом, что «Зенит» в ближайшие дни сыграет важнейший матч против «Спартак»?
– Думаю, «Зенит» – замечательная команда, ее состав позволяет сыграть так же хорошо в предстоящем матче, как они сыграли с нами в первой встрече.

– Какие у вас цели на ближайшую игру?
– «Зенит» сильнее нас, но мы хотим показать то, что мы можем. Для нас важно сыграть хорошо домашнем чемпионате.

– На сколько процентов оцениваете возможность прохода «Зенита»?
– «Зенит» победил нас в первом матче со счетом 2:0, поэтому скорее всего «Зенит» пройдет дальше. мы сомневаемся в том, что у нас получится пройти дальше. 

– Команды решили поменяться кругами. Не стало ли это ошибкой?
– Из уважения к «Зениту» мы поменялись кругами. Думаю, нет разницы, где лучше играть.

«Разберемся с потерявшимися игроками уже в Израиле» 

– Вы были в России последний раз в 2003-м году, когда играли против сборной России. Какие у вас воспоминания о нашем футболе. 
– У меня много воспоминаний, связанных с российским футболом. Мне нравятся ваши клубы и ваш футбол, у вас очень много хороших игроков. Мне очень нравилась игра «Зенита» при Лучано Спаллетти.

Что случилось с вашими игроками на пересадке в Стамбуле?
– Они не успели на самолет, мы исследуем, что произошло. Попытаемся не допускать этого. Они приехали и уже работают с нами. 

– Выйдут ли они в стартовом составе на игру с «Зенитом» и понесут ли какое-то наказание?
– Они сыграют против «Зенита», а когда мы вернемся в Израиль, мы разберемся с этим, – дипломатично ответил тренер.

Вратарь израильтян Эмилиус Зубас был чуть разговорчивее. В беседе с корреспондентом «Советского спорта» он рассказал, что случилось с игроками.

– Я бы не говорил, что они потерялись. Если бы так и было – мы бы с ними могли и не связаться. У нас было всего 40 минут между рейсами, и ребята, скорее всего, пошли осматривать Duty Free. Когда они пошли на посадку, ворота уже были закрыты. Ребята опоздали на две-три минуты. Они попытались пройти, но их не пустили. Главное, что сейчас с ними все в порядке. Это не такое большое происшествие, а просто маленькая ошибка. Все ошибаются.

***

– Кого бы выделили из «Зенита» по первой встрече? – вопрос к капитану «Бней Иегуды» Ицику Азузу. 
– В «Зените» все игроки очень хорошие и опасные, не могу выделить кого-то конкретно.

– Какие у вас ожидания от ответной встречи?
– Большое удовольствие играть с командами такого уровня как «Зенит». Мы знаем, что уступили в первой встрече, но игра все равно будет интересной. Мы бы хотели показать хороший футбол. Нам очень приятно сыграть на таком огромном стадионе. 

«Пресса раздула, что я интересен «Ливерпулю». Главный игрок соперника «Зенита»

Матч

Зенит - Бней Иегуда

Место и дата

03 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» – «Бней Иегуда». Израильская команда готовится к матчу в полном составеВсе футболисты «Бней Иегуды» принимают участие в открытой тренировке перед ответным матчем 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита».Защитник «Бней Иегуды» Азуз: Большое удовольствие играть с командами такого уровня как «Зенит»Защитник «Бней Иегуды» Ицик Азуз поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита».Главный тренер «Бней Иегуды»: Мне очень нравилась игра «Зенита» при СпаллеттиГлавный тренер «Бней Иегуды» Йозеф Абукакис поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против «Зенита».«Пресса раздула, что я интересен «Ливерпулю». Главный игрок соперника «Зенита»«Пресса раздула, что я интересен «Ливерпулю». Главный игрок соперника «Зенита»Вратарь «Бней Иегуды» Эмилиус Зубас верит, что команда может пройти «Зенит», и не видит ничего странного в поведении Станислава Черчесова.«Зенит» – «Бней Иегуда». Шатов тренируется по индивидуальной программе«Зенит» проводит тренировку перед ответным матчем второго квалификационного раунда Лиги Европы против «Бней Иегуды».
Главные новости
Футбол
ЦСКА – АЕК. Онлайн
Плавание
Задай вопрос Юлии Ефимовой!
Футбол
«Наполи» обыграл «Баварию» в матче за третье место на Audi Cup
Футбол
ЦСКА – АЕК. Каррера присутствует на матче
Футбол
Луческу возглавил сборную Турции
Футбол
Зинченко продолжит карьеру в «Наполи»
Футбол
Официально: Московское «Динамо» арендовало Цаллагова
Футбол
Защитник «Бней Иегуды» Азуз: Большое удовольствие играть с командами такого уровня как «Зенит»
Футбол
Главный тренер «Бней Иегуды»: Мне очень нравилась игра «Зенита» при Спаллетти
Футбол
«Челси» пожелал Пашаличу удачи в «Спартаке» (фото)
все новости
Бней Иегуда
Бней Иегудакалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости