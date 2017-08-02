«Они пошли в Duty Free». Что случилось с пропавшими соперниками «Зенита»

Главный тренер «Бней Иегуды» Йосси Абуксис – о матче с «Зенитом», потерявшихся игроках и Лучано Спаллетти.

«Сомневаемся, что можем пройти «Зенит»

– Станет ли для вас преимуществом, что «Зенит» в ближайшие дни сыграет важнейший матч против «Спартак»?

– Думаю, «Зенит» – замечательная команда, ее состав позволяет сыграть так же хорошо в предстоящем матче, как они сыграли с нами в первой встрече.

– Какие у вас цели на ближайшую игру?

– «Зенит» сильнее нас, но мы хотим показать то, что мы можем. Для нас важно сыграть хорошо домашнем чемпионате.

– На сколько процентов оцениваете возможность прохода «Зенита»?

– «Зенит» победил нас в первом матче со счетом 2:0, поэтому скорее всего «Зенит» пройдет дальше. мы сомневаемся в том, что у нас получится пройти дальше.

– Команды решили поменяться кругами. Не стало ли это ошибкой?

– Из уважения к «Зениту» мы поменялись кругами. Думаю, нет разницы, где лучше играть.

«Разберемся с потерявшимися игроками уже в Израиле»

– Вы были в России последний раз в 2003-м году, когда играли против сборной России. Какие у вас воспоминания о нашем футболе.

– У меня много воспоминаний, связанных с российским футболом. Мне нравятся ваши клубы и ваш футбол, у вас очень много хороших игроков. Мне очень нравилась игра «Зенита» при Лучано Спаллетти.

– Что случилось с вашими игроками на пересадке в Стамбуле?

– Они не успели на самолет, мы исследуем, что произошло. Попытаемся не допускать этого. Они приехали и уже работают с нами.

– Выйдут ли они в стартовом составе на игру с «Зенитом» и понесут ли какое-то наказание?

– Они сыграют против «Зенита», а когда мы вернемся в Израиль, мы разберемся с этим, – дипломатично ответил тренер.

Вратарь израильтян Эмилиус Зубас был чуть разговорчивее. В беседе с корреспондентом «Советского спорта» он рассказал, что случилось с игроками.

– Я бы не говорил, что они потерялись. Если бы так и было – мы бы с ними могли и не связаться. У нас было всего 40 минут между рейсами, и ребята, скорее всего, пошли осматривать Duty Free. Когда они пошли на посадку, ворота уже были закрыты. Ребята опоздали на две-три минуты. Они попытались пройти, но их не пустили. Главное, что сейчас с ними все в порядке. Это не такое большое происшествие, а просто маленькая ошибка. Все ошибаются.

***

– Кого бы выделили из «Зенита» по первой встрече? – вопрос к капитану «Бней Иегуды» Ицику Азузу.

– В «Зените» все игроки очень хорошие и опасные, не могу выделить кого-то конкретно.

– Какие у вас ожидания от ответной встречи?

– Большое удовольствие играть с командами такого уровня как «Зенит». Мы знаем, что уступили в первой встрече, но игра все равно будет интересной. Мы бы хотели показать хороший футбол. Нам очень приятно сыграть на таком огромном стадионе.

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