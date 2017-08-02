Олимпийский педофил. В Киеве задержали звезду мирового спорта

Дзюдоист Петер Зайзенбахер, дважды выигрывавший олимпиады, задержан накануне в Киеве в связи с обвинением в педофилии. «Советский спорт» напоминает о спортивной и тренерской судьбе Зайзенбахера и о сути обвинений.

Строго говоря, ордер на арест знаменитого австрийского спортсмена был выдан еще в декабре 2016 года. Вчера в столице Украины, где он теперь проживает, прошло задержание.

«В связи с ордером на задержание, выданным Земельным уголовным судом Вены, и поисковыми мероприятиями компетентных органов по розыску в Грузии и на Украине обвиняемый Петер Зайзенбахер был задержан 1 августа в полдень в своем доме в Киеве», — сообщила представитель Земельного уголовного суда Вены судья Кристина Зальцборн. Запрос о выдаче обвиняемого в Австрию, как заявила г-жа Зальцборн, уже представлен украинским властям.

Легенде дзюдо сейчас 56 лет, и ему вменяется совершение преступлений сексуального характера в отношении сразу двух или трех несовершеннолетних девочек. Относится это к периоду конца 90-х – начало 2000-х. Каждая из девушек была моложе 14 лет. Он изнасиловал одну из девочек, когда ей было только 11 лет, а затем на протяжении трех лет неоднократно совершал развратные действия в ее отношении.

Кроме того, он изнасиловал 13-летнюю девочку, а также был обвинен в попытке сексуального насилия по отношению к 16-летней ученице во время тренировочного лагеря в Хорватии в 2001 году.

Если обвинения будут доказаны, то светит дзюдоистку «десяточка».

Петер Зайзенбахер выиграл две золотые олимпийские медали на Олимпиадах в Лос-Анджелесе и Сеуле, в 1984 и 1988 годах. При этом в Сеуле в финале он одолел представителя Советского Союза Владимира Шестакова, став первым дзюдоистом, первенствовавшим на двух Олимпиадах подряд.

Австриец трижды признавался в Австрии спортсменом года. По окончании карьеры дзюдоиста стал тренером. Он начал карьеру на родине, но успехов смог добиться, работая уже со сборными стран бывших союзных республик.

С 2010 по 2012 год он тренировал сборную Грузии. На Олимпиаде-2012 в Лондоне подопечный Зайзенбахера Лаша Шавдатуашвили стал олимпийским чемпионом. Затем он возглавил мужскую сборную Азербайджана по дзюдо. В 2013 году его подопечные стали чемпионами мира в двух весовых категориях. Два серебра его подопечные завоевали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году.