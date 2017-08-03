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Александр Самедов: «Спартак» всегда под давлением

Артем Терентьев, Николай Роганов, Константин Кринский, Александр Августин, Алексей Андронов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Самедов
Александр СамедовФото: «Советский спорт». Татьяна Дорогутина

Полузащитник «Спартака» приехал в гости к «Советскому спорту». Мы обсудили с Александром Самедовым старт сезона, выступление сборной России на Кубке конфедераций, а также вспомнили проведенное в «Локомотиве» время. Первая часть беседы опубликована во вчерашнем номере, а сегодня – окончание интервью.

«НАС ЖДЕТ ОЧЕНЬ ТРУДНЫЙ СЕЗОН»

- Многие считают «Зенит» главным претендентом на чемпионство. Как в «Спартаке» на это реагируют?
- Абсолютно нормально. Три тура сыграно, многие уже считают «Зенит» фаворитом – пожалуйста! Разве для нас это что-то меняет? Мы чемпионы, а впереди слишком большой турнирный путь. За эти три тура мы поняли, что нас ждет очень трудный сезон. Могу сказать, что «Спартак» на каждый матч будет выходить с большим желанием победить.

- Почти все футболисты «Спартака» впервые стали чемпионами. Получается, для вас сейчас первое в жизни испытание медными трубами?
- Такой клуб, как «Спартак», всегда под давление, на нас постоянно смотрят через особую призму. Сколько сейчас мнений, что «Спартак» уже не тот. Ни один клуб в России столько не обсуждают. Я думаю так: «Окей, мы стали чемпионами, это здорово! Теперь давайте двигаться дальше».

- Ваш одноклубник Промес – штучный товар, его можно представить практически в любом клубе Европы. Хочет ли он уехать?
- Конечно, он понимает, что сейчас происходит на рынке. В любом случае, читает о суммах, которыми апеллируют топ-клубы, о разговорах вокруг своей персоны. Но, насколько я вижу, на данный момент он видит себя в «Спартаке».

- На каком языке с ним общаетесь?
- На английском. Фернандо и Адриано говорят неплохо по-русски со времен донецкого «Шахтера». Зе Луиш тоже общается по-английски. Проблем с коммуникацией у нас нет.

- Вы болельщик «Милана», у Адриано про него расспрашивали?
- Да там такой «Милан» был (смеется)… Было интересно расспросить про Винценцо Монтеллу. Говорят, очень талантливый тренер. Надежда на светлое будущее с таким специалистом есть. Правда, есть еще и «Ювентус».

- Фернандо в матче с «Краснодаром» (2:0) удивил своими точными дальними передачи. Как думаете, он может на тренировке с центра поля в перекладину попасть?
- Может, и не только он… Лукас – мозг нашей команды. Качество и культура паса у него на высочайшем уровне!

- А Самедов попадет в перекладину?
- (Смеется) Приезжайте в Тарасовку, я поставлю десять мячей и буду пробовать!

- Сколько новичков нужно «Спартаку» для усиления?
- Я не знаю, какие нужны и какие будут. Петкович? Раз решили подписать этого игрока, значит, он нужен.

- По матчу с «Уфой» (0:0) непонятно, чем он сильнее Ещенко или Тигиева.
- Наверное, в «Црвене Звезде» он доказал, что способен усилить «Спартак». Дайте ему время на адаптацию. Он хорош в атаке, неплохо подает в штрафную…

- У вас кросс явно не хуже.
- Так я же не крайний защитник. В сборной? Там я латераль, позиция все-таки иная.

- Лигу чемпионов ждете с придыханием?
- Честно? Да. Ждем жеребьевку, но мыслей и пожеланий на этот счет никаких. В группе обязательно будет два топ-клуба, ну а третий – как получится.

- Вы же болельщик «Милана». Вам бы хотелось сыграть с итальянцами? «Ювентус», «Рома», «Наполи»…
- С этими клубами – нет. Был бы «Милан» - другое дело, но пока его в ЛЧ нет. Сейчас клуб массово усиливается. Может, это не совсем правильно, но то, что творилось в «Милане» до этого – недопустимо для такого клуба. Сейчас мне не до конца понятен вектор развития «Милана». То в течение 10 лет покупались футболисты, не соответствующие уровню клуба, то массовая закупка в течение лета.

- А Неймар за 222 миллиона евро – это нормально?
- Да сейчас такая ситуация на трансферном рынке сложилась… Даже если не о Неймаре говорить, хороший футболист оценивается в 60-70 миллионов. Порядок цен на игроков сейчас ненормальный.

«ПОРАЖЕНИЕ ОТ МЕКСИКИ – ОБИДНОЕ»

- Давайте вспомним Кубок конфедераций. Поражение от мексиканцев было самым тяжелым в вашей карьере?
- Было действительно обидно, потому что и ментально, и физически я был подготовлен очень хорошо.

- Вы согласны с тем, что первый тайм с Мексикой – лучшее, что было при Черчесове?
- Я бы сказал так: были хорошие матчи, были не очень хорошие, где мы показывали слабый футбол. Но с Мексикой в самом деле была неплохая игра. Просто эти глупые голы предрешили исход игры.

Как вы относитесь к крайне негативному фону, который висит вокруг сборной?
- Я не знаю, как к этому относиться. Все, что я могу делать - это выходить на поле и играть.

- Вы же слышали, наверняка, высказывание Газзаева на этот счет?
- Слышал, человек высказывает свое мнение. У многих была возможность добиться чего-то со сборной России, но не у всех это получалось.

- Как сделать так, чтобы через год болельщик поверил в сборную?
- Показывать результаты, других рецептов нет.

- Что было обидней: вылететь от Мексики или не сыграть с Германией?
- Вылететь. Потом уже, наверное, смотреть, какой попадется соперник. Изначально хотели выйти из группы.

- Как Черчесов отреагировал на ошибки Акинфеева после игры с Мексикой?
- Никто не имел права как-то косо смотреть на Игоря, он не раз выручал. К сожалению, получилось так, что залетели эти нелепые голы. Но он наш капитан, много раз спасал.

- Не боитесь, что армееец Фернандес в сборной может отправить вас на скамейку?
- Мне 33 года, я слишком много видел в футболе, чтобы чего-то бояться. Если от игры Марио сборная станет сильнее, я буду только рад.

- Карпин как-то говорил, что во время матча возраст особо не проявляется. Главное, требуется больше времени для восстановления...
- Да, это так, после матча тяжелее. Если взять Кубок Конфедераций: мы провели тяжелую игру со сборной Португалии, на третий день играли с Мексикой. Интенсивность такого турнира гораздо выше, если сравнивать с чемпионатом России.

Фото: ФК «Спартак»

«В 2014-м МОГ ВЫИГРАТЬ ЗОЛОТО»

- Вы поиграли во всех московских клубах, кроме двух…
- Почему двух? Я не играл в «Торпедо».

- Так еще и в «Арарате» не играли. Пока!
- (Смеется) Спасибо, ребят!

- Так вот ваше чемпионство со «Спартаком» - это совокупность прежних заслуг? Как вишенка на торте, которой так не хватало.
- Возможность стать чемпионом была в 2005 году с «Локомотивом», еще и в 2014-м. Во втором случае нам некого винить, кроме себя. Я до сих пор считаю, что мы были обязаны становиться чемпионами… Мы обыграли «Краснодар» (3:1), сыграли с «Зенитом» (1:1), оставались матчи с «Ростовом» и ЦСКА.

- Что произошло тогда в Ростове?
- Как сейчас помню, в день игры, она была вечером, внизу в отеле мы всей командой смотрели, как «Динамо» обыгрывало «Зенит» (4:2). И мы такие радостные, такие счастливые забыли, что у самих матч на носу. За три дня до этой встречи «Ростов» выиграл Кубок России – мы думали, что уж эту команду мы точно обыграем, все в наших руках. Этот сыграло с нами злую шутку. Мы вышли, 0:2 попали и уехали домой. До сих пор тот вечер забыть не могу.

- Если станете тренером, позволите своим командам смотреть матчи конкурентов в день вашей игры?
- Да посмотреть можно, вопросов нет. Надо просто на своей игре концентрироваться. Вот и все. Обыграй мы тогда «Ростов», точно стали бы вторыми.

- Чему вас научила та история?
- Да вот зимой, когда в «Спартак» пришел, стало ясно: ребята проделали большую работу, красавцы, и пять очков отрыва есть за 13 туров до конца сезона. Это 39 очков в розыгрыше, а матчи с конкурентами – впереди. История с «Локо» научила, что сиюминутная расслабленность может разрушить все, к чему ты так долго стремился.

- Вернемся к «Локо». Клуб всегда нанимал перспективных тренеров, покупал хороших игроков, а чемпионства все нет и нет. Почему так?
- Не знаю. Я вернулся в «Локомотив» при Славене Биличе и провел там четыре года. Один сезон мы до последнего боролись за чемпионство, в другой – победили в Кубке России. На самом деле, до 2014-го железнодорожники долго не были в медалях.

- Сейчас «Локомотив» в лидерах. Это не удивляет?
- Да нет. Хорошее начало сезона.

- После матча против «Локо» Александр Григорян нелестно высказался о Базелюке.
- Слышал. Не совсем правильно, когда тренер на всю страну высказывает футболисту претензии в такой форме. Меня бы такие слова явно не замотивировали.

- Видели Карреру в гневе?
- Видел. Ничего по раздевалке не летает, бананами никто не кидается. Звучит речь на повышенных тонах. Переводчик старается доносить все так же эмоционально.

- Сколько русских слов знает Каррера?
- Не знаю, если честно. От него ни разу не слышал русских слов. Никаких.

- Как команда восприняла трагедию в семье тренера Романа Пилипчука.
- Это очень сложный момент, о котором тяжело говорить. Все ребята соболезнуют... Невозможно передать словами...

- Что произошло у вас с Семиным? Вы уходили с большим шумом.
- Я как не хотел обсуждать это в момент ухода, так не хочу и сейчас. «Локомотив» пошел своей дорогой, я – своей. Я благодарен этому клубу, но наши отношения с Юрием Павловичем я обсуждать не хочу.

«МОЖЕТ, У О’КОННОРА БЫЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ПРЕМИАЛЬНЫЕ?»

- Болельщики «Локомотива» до сих пор не могут забыть период правления Ольги Смородской. Вы успели немного застать и нового президента Илью Геркуса. При каждом из них выигран Кубок России. Кто более перспективен для клуба?
- Только время покажет, каким путем движется «Локомотив». Если руководители РЖД считают, что нынешний путь – правильный, это их право. Мне сложно рассуждать, что ждет команду.

- Вам комфортно работалось при Смородской?
- Мне комфортно работалось абсолютно во всех клубах, со всеми президентами.

- Экс-защитник «Локомотива» Андрей Иванов рассказывал, что на одной из предсезонных игр Смородская подсказывала Биличу с трибуны: «Шире! Пас!» Это правда?
- Так Иванова не было при Биличе. В любом случае за четыре года, что я выступал за «Локомотив», никогда с трибуны никто не подсказывал.

- Вы же застали в «Локомотиве» и Анатолия Бышовца. Есть разные мнения о методах работы этого специалиста.
- Мне нормально работалось. При нем выиграли кубок. Ничего плохого не могу сказать о Бышовце.

- Гарри О`Коннор вспоминал о фантастических премиальных после завоевания того кубка. Он тогда сразу купил себе «Бентли».
- Может, ему выдали отдельные премиальные? Фантастических не было, «Бентли» на них точно не купишь. Разве что какой-нибудь подержанный (улыбается).

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