Везение или закономерность: в чем причины русского плавательного чуда?

Женская сборная по плаванию с серебром ЧМ Фото: Gettyimages.ru

О причинах преображения сборной наш корреспондент поинтересовался у экспертов.

В 1987 году на экраны вышел фильм «Волшебство Queen в Будапеште». В Советском Союзе его тоже показывали, причем на больших экранах кинотеатров. 30 лет спустя в том же Будапеште случилось еще одно волшебство: российские пловцы показали блестящий результат — один из лучших в истории. О причинах преображения сборной наш корреспондент поинтересовался у экспертов.

САЛЬНИКОВ: СРАБОТАЛА ПРОГРАММА ФЕДЕРАЦИИ

– Вот уже шесть лет как работает программа Всероссийской федерации плавания «Я стану чемпионом, – говорит президент ВФП Владимир Сальников. – Она позволяет нам проводить раннюю селекцию талантливых спортсменов, а затем вовлекать их в тренировочный процесс с применением новых технологий и использованием опыта заслуженных тренеров. Критическая масса росла и мы чувствовали по стартам в последнее время — юношеским чемпионатам мира, Европы, юношеским Олимпийским играм — что вот-вот «плотина», отделяющая нам от больших побед, должна прорваться.

Я надеюсь, что наша программа будет поддержана Высшим наблюдательным советом ВФП, министерством спорта. Если раньше скептики еще сомневались, туда ли мы идем, то теперь все сомнения развеяны. Причем, не только выступлением основного состава на чемпионате мира, но и юных пловцов на юношеском чемпионате Европы, который мы выиграли в шестой раз, Юношеском олимпийском фестивале — где установили рекорд по количеству медалей. Это та смена, которая претендует на попадание в олимпийскую сборную.

КОЛМОГОРОВ: ВОЗРОС ПРОФЕССИНАЛИЗМ ТРЕНЕРОВ

– Я не считаю, что случилось какое-то чудо, – уверен главный тренер сборной Сергей Колмогоров. – Мы просто встали на тот уровень, который давно заслуживали. В Канаде в декабре мы стали третьими (на чемпионате мира на короткой воде. – Прим. ред.), сейчас — снова третьи. Главная причина, с моей точки зрения, в том, что существенно возрос профессионализм наших тренеров. Мы с ними работаем, постоянно проводим исследования, семинары. Вторая причина — это хорошая атмосфера, которую без особых усилий удалось создать в сборной.

ВОЛКОВ: ВЕЗЕНИЕ — НА НАШЕЙ СТОРОНЕ

– По сравнению с тем, что было в Рио год назад выступление — просто отличное, – считает многократный призер Олимпийских игр Дмитрий Волков. – Причин несколько. Во-первых, снижение общего уровня, например, на дистанции 200 м на спине. Несмотря на прорыв в женском брассе в лице Ефимовой и Кинг, многие их соперницы не дотягивают до своих прошлогодних результатов. Во-вторых, свою роль сыграла хорошая подводка спортсменов сборной России к этому турниру. Не было допущено роковых ошибок, которые могли бы сорвать старт той же Ефимовой — она ведь в прошлом сезоне боролась с болезнями, или Чупкову — ему пришлось работать над восстановлением связок. У нас великолепные эстафеты, но и тут звезды сошлись. Все-таки уровень сборной США, несмотря на их 18 золотых, не совсем тот, что был год назад: много молодежи, появились новые имена. Иными словами: история сделала очередной виток и мы успели вписать в нее свои имена.