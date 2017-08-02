Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ2 : 1Славия Прага
Футбол  Янг Бойз2 : 0Динамо Киев
Футбол  Олимпиакос1 : 1Партизан
Футбол  ЦСКА1 : 0АЕК Афины
Футбол  Аякс1 : 1Ницца
Футбол  Русенборг0 : 0Селтик
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Везение или закономерность: в чем причины русского плавательного чуда?

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Женская сборная по плаванию с серебром ЧМ
Женская сборная по плаванию с серебром ЧМФото: Gettyimages.ru

О причинах преображения сборной наш корреспондент поинтересовался у экспертов.

В 1987 году на экраны вышел фильм «Волшебство Queen в Будапеште». В Советском Союзе его тоже показывали, причем на больших экранах кинотеатров. 30 лет спустя в том же Будапеште случилось еще одно волшебство: российские пловцы показали блестящий результат — один из лучших в истории. О причинах преображения сборной наш корреспондент поинтересовался у экспертов.

САЛЬНИКОВ: СРАБОТАЛА ПРОГРАММА ФЕДЕРАЦИИ

– Вот уже шесть лет как работает программа Всероссийской федерации плавания «Я стану чемпионом, – говорит президент ВФП Владимир Сальников. – Она позволяет нам проводить раннюю селекцию талантливых спортсменов, а затем вовлекать их в тренировочный процесс с применением новых технологий и использованием опыта заслуженных тренеров. Критическая масса росла и мы чувствовали по стартам в последнее время — юношеским чемпионатам мира, Европы, юношеским Олимпийским играм — что вот-вот «плотина», отделяющая нам от больших побед, должна прорваться.

Я надеюсь, что наша программа будет поддержана Высшим наблюдательным советом ВФП, министерством спорта. Если раньше скептики еще сомневались, туда ли мы идем, то теперь все сомнения развеяны. Причем, не только выступлением основного состава на чемпионате мира, но и юных пловцов на юношеском чемпионате Европы, который мы выиграли в шестой раз, Юношеском олимпийском фестивале — где установили рекорд по количеству медалей. Это та смена, которая претендует на попадание в олимпийскую сборную.

КОЛМОГОРОВ: ВОЗРОС ПРОФЕССИНАЛИЗМ ТРЕНЕРОВ

– Я не считаю, что случилось какое-то чудо, – уверен главный тренер сборной Сергей Колмогоров. – Мы просто встали на тот уровень, который давно заслуживали. В Канаде в декабре мы стали третьими (на чемпионате мира на короткой воде. – Прим. ред.), сейчас — снова третьи. Главная причина, с моей точки зрения, в том, что существенно возрос профессионализм наших тренеров. Мы с ними работаем, постоянно проводим исследования, семинары. Вторая причина — это хорошая атмосфера, которую без особых усилий удалось создать в сборной.

ВОЛКОВ: ВЕЗЕНИЕ — НА НАШЕЙ СТОРОНЕ

– По сравнению с тем, что было в Рио год назад выступление — просто отличное, – считает многократный призер Олимпийских игр Дмитрий Волков. – Причин несколько. Во-первых, снижение общего уровня, например, на дистанции 200 м на спине. Несмотря на прорыв в женском брассе в лице Ефимовой и Кинг, многие их соперницы не дотягивают до своих прошлогодних результатов. Во-вторых, свою роль сыграла хорошая подводка спортсменов сборной России к этому турниру. Не было допущено роковых ошибок, которые могли бы сорвать старт той же Ефимовой — она ведь в прошлом сезоне боролась с болезнями, или Чупкову — ему пришлось работать над восстановлением связок. У нас великолепные эстафеты, но и тут звезды сошлись. Все-таки уровень сборной США, несмотря на их 18 золотых, не совсем тот, что был год назад: много молодежи, появились новые имена. Иными словами: история сделала очередной виток и мы успели вписать в нее свои имена.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Девушка дня. Она КарбонельДевушка дня. Она Карбонель«Не будем говорить о шпионах, которые следят за Юлей». Андрей Ефимов – о дочке«Не будем говорить о шпионах, которые следят за Юлей». Андрей Ефимов – о дочкеГлавный тренер Efimova Team Андрей Ефимов подводит итоги чемпионата мира, на котором его дочь завоевала четыре медали.Станислава Комарова: Ефимова могла выиграть и стометровку брассомСеребряный призер Олимпиады-2004 Станислава Комарова оценила выступление сборной России по плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта.Ромашина вернется в сборную России к чемпионату мира 2019 годаПятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина возобновит карьеру. Об этом сообщил президент Федерации синхронного плавания России Алексей Власенко.Александр Жуков: Многие говорили, что русские выигрывают из-за допинга, но это не такПрезидент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что победы отечественных спортсменов доказывают чистоту российского спорта.
Футбол
Главный тренер АЕК: ЦСКА – это машина, которая работает очень хорошо
Футбол
Виктор Панченко покинул пост директора селекционно-аналитического департамента «Локомотива»
Теннис
Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде из-за травмы
Футбол
БАТЭ обыграл «Славию», но вылетел из Лиги чемпионов
все новости