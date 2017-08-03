Владимир Морозов: Ле Кло хочет выиграть Кубок мира? Я тоже хочу!

Через три дня после окончания чемпионата мира в Будапеште звезды плавания приехали на «гастроли» в Москву — на первый этап Кубка мира.

ДУШКА ЧАД И РЕКОРДСМЕНКА САРА

Звезды чемпионата мира приземлились в России, конечно, не в полном, но в весьма представительном составе: итальянка Федерика Пеллегрини, южноафриканец Чад Ле Кло, венгерка Катинка Хоссу, шведка Сара Сьестрем, испанская красавица Мирея Бельмонте — все олимпийские чемпионы. К сожалению, снялась российская красавица Юлия Ефимова — приболела. Лечится и еще один наш чемпион мира Евгений Рылов. Зато плыл в среду Антон Чупков, первенствовавший в Будапеште на дистанции 200 м брассом.

Слово «гастроли» нельзя взято в кавычки: те, кто выступал в Москве, отплывать номер не собирался. В Кубке мира — хорошие призовые: за общую победу у мужчин и женщин положено по $100 000, за первое место в кластере (девять этапов разбито на три кластера. – Прим. Ред.) - $50 000, за победу на каждой дистанции - $1500 и т. д. Неудивительно, что Сьострем так радовалась, когда установили мировой рекорд — за него положено десять тысяч зеленых, а Хоссу сильно расстроилась, когда уступила в одном из заплывов. Удивило другое: как тренер и по совместительству муж венгерки нахамил журналистам в ответ на просьбу об интервью.

Вообще, Кубок мира — хороший шанс, чтобы узнать плавательных кумиров получше. Совсем другой пример по сравнению с Хоссу - Чад Ле Кло, который целый час с удовольствием отвечал на вопросы - нет не журналистов! - а детей на автограф-сессии. Почувствуйте разницу.

ЧУПКОВ: ЗНАЛ, ЧТО БУДЕТ ТЯЖЕЛО

В центре внимания в среду, конечно, были российские пловцы. На золотой дистанции 200 м брассом Антон Чупков стал лишь третьим, а первенствовал еще один герой Будапешта — Кирилл Пригода.

– Ничего страшного, – не расстроился Антон. – Считаю, что проплыл нормально. Время не лучшее, но хорошее, учитывая, что я два дня не тренировался. Выложился полностью, хотя и знал, что будет тяжело. Но осознанно пошел на это: хотел почувствовать эти ощущения.

– Как живете с осознанием того, что вы — чемпион мира?

– Так же как и после бронзы Олимпийских игр. Ничего кардинально не изменилось. Приятно, что многие подходят поздравляют. Надеюсь, что это не предел. Работаем дальше.

– Что планируете делать дальше?

– Предстоят еще два этапа Кубка мира, а потом — отдыхать.

– На воду, наверное, уже смотреть не хочется. В горы пойдете?

– Нет, отдых будет не настолько экстремальным. Поеду на океан, но плавать буду без фанатизма.

В прошлом году Владимир Морозов выиграл общий зачет Кубка мира. Впервые в истории отечественного спорта. После дистанции 50 м на спине говорить отказался — попросил перенести общение после эстафеты. Стоит ли добавлять, что на «полтиннике» Владимир занял роковое для себя четвертое место? Эстафета, как и ожидалось, добавила пловцу положительных эмоций — в комбинированной комплексной эстафете российская команда едва не побила мировой рекорд.

– На личной дистанции опять четвертый, – вздыхает Морозов, - но проплыл по личному результату и тут не стоит расстраиваться. Эстафета же вообще прошла близко к мировому рекорду, так что все складывается неплохо.

– После прошлогодней победы в Кубке мира, в этом году вы должны ставить только одну задачу — выиграть опять.

– Конечно! Посмотрю после первого кластера, как пойдет. Если буду вторым-третьим в общем зачете, можно будет поднажать. Но лучше уходить в отрыв с самого начала, нужно бить мировые рекорды. Чад ле Кло хочет выиграть общий зачет? И я тоже хочу. Посмотрим, кто хочет больше.