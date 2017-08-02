Акинфеев идет на новый рекорд? Чем ЦСКА Гончаренко лучше ЦСКА Слуцкого

Футболисты ЦСКА перед матчем с АЕК Фото: «Советский спорт»

ЦСКА уверенно выбил греческий АЕК в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, а Игорь Акинфеев сыграл второй «сухой» матч подряд.

КУДА УЕХАЛИ ФАНАТЫ ЦСКА?

На матч третьего тура РФПЛ со СКА (2:0) на «ВЭБ Арену» пришло чуть больше 8 500 зрителей. Явно не такого ожидало руководство ЦСКА, когда открывало стадион вместимостью 30 000.

- Слукавлю, если скажу, что не переживаем по этому поводу. Но мы делаем все возможное, - говорил после той игры генеральный директор клуба Роман Бабаев. - Появилась очень хорошая фан-зона рядом с юго-западной башней, организовываем развлекательную программу, анимацию, фуд-корты. Наверное, все на дачу поехали – купаться, жара все-таки.

Вряд ли дело только в жаре. На предыдущий домашний матч ЦСКА в чемпионате России – между прочим, на дерби против «Локомотива» - пришло только 14 500 человек. Погода тогда в Москве стояла менее знойная.

Удивляет и ситуация с абонементами. По идее, прочувствовав атмосферу домашнего стадиона, болельщик должен охотнее их покупать. Но…

- Пока продано около восьми тысяч абонементов, - продолжал тогда Бабаев. - Это меньше, чем в прошлом сезоне, но, думаю, это не финальные цифры. Только на второй круг прошлого сезона было дополнительно продано две тысячи абонементов.

Первый домашний матч цска в этой лч. Народа могло быть и больше, конечно pic.twitter.com/JAnvIXeM4f — Артем Терентьев (@TemaNegr) 2 августа 2017 г.

Ситуация странная. Непонятно, чего еще нужно болельщикам? В Химки ездить не нужно. Уют? На «ВЭБ Арену» именно в качестве болельщика хочется вернуться даже мне, человеку, далекому от ора и крика стадионов. Воспитанников в составе? Пожалуйста, сразу трое игроков, прошедших школу ЦСКА, вышли в старте против АЕКа: Акинфеев, Головин и Чалов. А на замену теоретически могли появиться еще двое – вратарь Илья Помазун и полузащитник Константин Кучаев. Итого: пять человек. Много вы знаете подобных клубов?

Видимо, много. Потому что на первый домашний матч ЦСКА в новом розыгрыше Лиги чемпионов пришло примерно столько же людей, как и на игру с «Локомотивом» - чуть больше половины стадиона. Зато матч посетил Массимо Каррера, его «Спартаку» через десять дней играть против армейцев в чемпионате.

ЖЕСТКИЙ АЕК

По сравнению с матчем против СКА Гончаренко сделал две замены – вместо Игнашевича на поле вышел Алексей Березуцкий, а Натхозаменил Витинью, естественно, не по позиции. В опорную зону отошел Дзагоев, а бразилец выдвинулся вперед – к Чалову. Какая никакая, но ротация.

АЕК играл жестко. Особенно часто доставалось Витинью, будто именно он виноват в долгах греческого правительства. Бразилец вел себя максимально верно в этой ситуации – не нервничал, а отвечал игрой. Раз за разом шел в обводку, бил издали. Моментами выделялся Чалов, особенно, когда, прокинув между ног защитнику, вывел Витинью один на один. Но тот замешкался, позволив себя накрыть.

Но в остальном ЦСКА выглядел так, словно задача усыпить Карреру, тем самым лишив его возможности посмотреть матч, была основной. Или, возможно, АЕК своим прессингом не давал армейцам создавать моменты. Одно из двух. Давайте верить в лучшее, то есть в первый вариант.

ЦСКА явно играл не на полных оборотах. И если у греков имелось желание подержать мяч, позволял им это делать – на допустимом расстоянии от ворот. Некоторые сложности были только на первых минутах, когда Манталос чуть не прорвался по центру – в последний момент его накрыли. Затем все тот же Манталос бил из-за пределов штрафной, но Акинфеев спокойно перевел мяч в сторону. Пожалуй, все.

Другое дело, что и ЦСКА за первый тайм создал не так уж много. Пара прорывов Витинью, по-хорошему злая нацеленность Чалова, который мощно зарубался с защитниками АЕКа – не очень много для домашнего матча против четвертой команды Греции. Команды, в которой играют такие ребята, как Огнен Враньеш (в прошлом сезоне был среди тех, кто начал погружение «Томи» в ФНЛ), Марко Ливайя, провалившийся в «Рубине», Дмитрий Чигринский, чудовищно сдавший после поездки в «Барселону».

В общем, кого не возьми – либо сбитый летчик, либо то, кому только предстоит набирать высоту. Это касается и тренера Маноло Хименеса, тренировавшему свою самую большую команду в карьере – «Севилью» - семь лет назад.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Это не критика ради критики. Тем более, все то, что делает пока в ЦСКА Гончаренко, выглядит симпатично, точнее, осмысленно. ЦСКА нынешней сборки радует фундаментальностью. При явной нехватке исполнителей организация, структурность командной игры отчетливо прослеживается. Например, при Слуцком так было не всегда. Там много опиралось на индивидуальные качества лидеров. Шла у них игра – был результат. Нет – случались серии по пять-шесть матчей без побед.

Поэтому, кстати, абсолютно неслучайно, что серия Акинфеева без «сухих» матчей в Лиге чемпионов прервалась в первой же игре при Гончаренко. В первой же. Этот ЦСКА более организован, надежен. Возможно, в ущерб атакующим действиям. Но зато Акинфеев вновь провел очень спокойный матч – минимум ударов, моментов. И как итог – второй «сухарь». Открывай новую серию. Тем более, что до антирекордной серии у Игоря была рекордная – 413 минут без пропущенных голов в ЛЧ. И да, это лучший результат для российских вратарей.

Это не укор Слуцкому. Вообще глупо что-то предъявлять тренеру, выигравшему три чемпионата из последних четырех. Но при нем ЦСКА даже от условно «Спарты» в Лиге чемпионов пропускал четыре мяча в двух матчах. Он требовал играть защитников высоко, просил организовывать тот самый искусственный офсайд. В чем-то это все шло в плюс команде, а в чем-то - в минус. Например, в серии Акинфеева.

Но и комплименты ЦСКА Гончаренко – лишь аванс. Всерьез его сравнивать ни со Слуцким, ни с кем-то другим пока нельзя. В следующем раунде у ЦСКА будет более серьезный соперник, который наглядно покажет, что стоит за кажущейся фундаментальностью армейцев.

Во втором тайме с АЕК ЦСКА выглядел уже мощнее. Будто, размявшись в первом тайме, решил окончательно сделать результат. И вышедший на замену Натхо после стандарта занес мяч в ленточки ворот. Счет мог быть и более крупным - очень уверенная победа армейцев.