Виктор Гончаренко: Если ЦСКА - машина, то какой марки? Главное, что едет

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко - после победы на АЕКом (1:0) в третье квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«НЕ МОЖЕМ КАЖДЫЙ МАТЧ ИГРАТЬ ТОЛЬКО В АТАКУ»

- Рад, что мы прошли в следующий раунд. Думаю, вы могли убедиться, что в Лиге чемпионов нет слабых соперников. Да, счет выездного матча был достаточно комфортный. Но мы знали, что соперник не будет бросать играть. И попробует с первых минут что-то изменить. В итоге они вышли играть более агрессивно, особенно, в первые минуты. Мы были к этому готовы. Считаю, правильно выстроили план на игру. Конечно, могли бы более активно атаковать, но в рамках стратегии двухматчевого противостояния так было вернее. И еще: забивать можно по-разному, но три гола с угловых ударов – редкий случай. Надо отметить, что и с игры было достаточно моментов, но мы их не реализовали, сказал Гончаренко.

- Вас не беспокоит, что ЦСКА забивал только с угловых?

- Как мы знаем, 30 процентов голов приходит после стандартов. Это важная часть игры. Если бы не было моментов с игры, то было бы беспокойство. Но в этот раз нас подвела реализация. Плюс главное было не пропустить, не дав сопернику создать много моментов у наших ворот.

- Акинфеев в одном моменте держался за колено. С ним все в порядке?

- Пока Игоря не видел. Не могу дать вам эту информацию.

- Остались довольны действиями Оланаре, вышедшего на замену?

- Он много пропустил, почти весь подготовительный период. Естественно, ему надо время, чтобы набрать форму. С АЕКом он навязывал борьбу защитникам, этим я удовлетворен.

- Почему Натхо начал матч в запасе?

- Он в хорошей форме. Но мы не можем 12 человек включить в состав. Видите, говорят, у нас ограничения по составу, но мы можем даже не всех важных игроков включить в состав. Плюс нужно было иметь усиление по ходу игры.

- Чалов много забивал весной. Но в этом сезоне ему никак не удается забить.

- Молодому нападающему свойственна нестабильность. Надо понимать, что весной мы играли один раз в неделю, у команды было другое настроение. Сейчас график сложнее, мы не можем в каждом матче играть только в атаку. Нужно искать разумный баланс, чтобы сохранить силы на все матчи.

- Тренер греческой команды сравнил ЦСКА с машиной. Как думаете, какой марки?

- Главное, что едет, а не стоит на месте, - под смех в зале ответил Гончаренко. – Вопрос интересный. Кому какая нравится машина, пусть такой и назовет.

- Руководство ЦСКА не раз озвучивало, что для финансовой стабильности клубу очень важно пробиться в еврокубки. Клуб сделал это – либо в Лиге Европы, либо в Лиге чемпионов команда играть будет. Чувствуете облегчение?

- Во-первых, не слышал, чтобы руководство делало такие заявления. Во-вторых, мы думаем только о том, как попасть в Лигу чемпионов.

«ЦСКА – ЭТО МАШИНА»

Главный тренер АЕК Маноло Хименес - после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против ЦСКА (0:1).

- Если совсем кратко, то счет по угловым 0:3 (намекнул тренер греков на то, что все свои голы в противостоянии ЦСКА забил после угловых ударов. – Прим. Ред.). В целом, ЦСКА очень серьезный клуб – и играть против него непросто. И действовать на стандартах нужно иначе - мы сыграли плохо. Конечно, мне бы хотелось посмотреть, как изменилась бы игра, если бы забил Юханссон, но поскольку этого не случилось, все это лишь фантазии. Я недоволен результатом, но горжусь своим игроками, - сказал Хименес.

- Отрабатывали ли вы угловые перед ответной игрой?

- Разумеется. Все стандартные положения. Хочу отметить, что с тех пор, как я работаю в АЕК, только ЦСКА удалось забить нам с углового. И это не вопрос нашей работы, это, скорее, вопрос мастерства русских футболистов.

- Кого бы вы выделили в ЦСКА?

- Считаю, несправедливо было бы выделять кого-то. ЦСКА играет как машина, которая работает очень хорошо.

- Что вы можете вынести из этого противостояния?

- На самом деле, я не был рад, когда нам выпал жребий играть с ЦСКА. Но это не оправдание. Кроме того ЦСКА уже отыграл несколько туров в чемпионате России. Это дает им некоторое преимущество в игровом опыте в один месяц. Для такого коллектива это очень много. Тем не менее, удовлетворен тем, что мы достойно боролись против более мастеровитой и более физически подготовленной командой.



