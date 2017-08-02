Валерий Масалитин: Хотелось бы, чтобы ЦСКА выглядел посолиднее

Экс-игрок московского ЦСКА Валерий Масалитин поделился своим мнением об ответном матче ЦСКА с греческим АЕК (1:0).

«К АТАКЕ И ОБОРОНЕ ЕСТЬ ПРЕТЕНЗИИ»

- Хотелось бы, чтобы ЦСКА выглядел посолиднее. Чтобы футболисты быстрее набрали нужную форму. К их игре есть очень много претензий.

- Вы склоняетесь к тому, что игра была ничейная, или все-таки результат на табло объективный?

- У армейцев было больше хороших моментов, особенно во втором тайме. Поэтому ЦСКА все-таки наиграл на победу, но опять же к атаке и обороне есть претензии.

- Что вас конкретно смущает в атакующих действиях ЦСКА?

- Совершенно очевидно, что у команды нет хорошего центрфорварда, который мог бы поставить точку или просто обострить игру. Грубо говоря, игра флангами, через Фернандеса и Щенникова, их легко накрывали. Хочется, чтобы центр взаимодействовал, активнее играли Дзагоев и Витиньо. Необходимо усиливаться.

- То, что нужно усиление, вам пришло в голову после момента выхода один на один Оланаре?

- Держать на скамейке двух иностранных игроков нецелесообразно. Надо брать других, которые будут действительно помогать клубу, а не наоборот.

- Что вас не устраивает в обороне?

- Соперник легко проходил центральную зону. В том году таких моментов было мало, по крайней мере, в чемпионате. Вообще центр обороны у ЦСКА – это старая проблема. Нужно каким-то образом ее решать.

- Васин не справляется со своими обязанностями?

- Дело не только в нем. В целом в прошлом году в центре у ЦСКА было получше, чем сейчас. Сводить все к одному футболисту я бы не стал.

«ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА – АКИНФЕЕВ»

- Кто, на ваш взгляд, лучший игрок матча у ЦСКА?

- Сложно сказать. Мне кажется, Акинфеев, который потащил сумасшедший удар греческого футболиста. И, если бы АЕК забил, игра пошла бы совершенно по другому сценарию. В общем-то, больше никого не могу выделить.

- Армейцы сложно начали сезон. Чувствовался ли в этой игре не совсем удачный старт в РФПЛ?

- К этому следует готовиться. Все понимают, что сейчас пойдут игры через два дня на третий. И здесь не нужно искать оправданий. Если команда жалуется на подобные вещи, тогда непонятно, зачем нужен тренер.

- Вам нравится то, как работает Виктор Гончаренко с командой?

- Он пока не отходит от своей тактики. Посмотрим, что будет дальше. Нужно усиление. Если нет денег, тогда надо обкатывать молодежь, третьего не дано. Вот есть только два варианта.

Вообще надо меняться. На старом багаже далеко не уедешь. Какие-то игры, может, и будут получаться, но в большинстве своем результат будет плачевным. Понятно, что есть финансовая проблема в клубе, но надо что-нибудь придумать. Опять же, должна наигрываться молодежь.