«Фернандес мог бы заиграть в «Барселоне».Лучшее послематчевое интервью в истории

Защитник АЕК Дмитрий Чигринский, поигравший в «Барселоне», после игры с ЦСКА покорил космос.

Интервью в микст-зоне сразу после матча – это обычно унылое не скажу что. Во-первых, на ходу придумать интересный вопрос не так просто, а, во-вторых, игроки, как правило, не любят разбирать игру по пикселям, отделываясь общими фразами. Чтобы по-быстрее убежать в автобус. Понять их можно – работа футболистов играть, а не говорить.

Но Дмитрий Чигринский вышел из обыденных рамок - отвечал не только развернуто, но и предметно. Если его спрашивали, заслуживает ли ЦСКА попасть в группу Лиги чемпионов, он отвечал так, будто на кону миллион долларов, а у него нет подсказок.

И фактуры в его словах больше, чем мяса в спартаковском борще. Игрок рассказал сразу несколько интересных тактических деталей: как пытались сдержать Фернандеса, зачем перестроили схему перед второй игрой и за счет чего ЦСКА – машина.

Наслаждайтесь – дальше вас ждет самое интересное микст-интервью в истории. Следующее подобное выступление будет не скоро.

- Не сказал бы, что ЦСКА чем-то удивил. Но, думаю, все закономерно – они были лучше готовы физически, выглядели организованнее, - начал Чигринский.

- Второй матч АЕК провел лучше.

- Думаю, да. Первые игры после паузы самые непростые. У ЦСКА в этом плане было определенное преимущество, они начали сезон раньше. Плюс нужно учитывать опыт команд. Для АЕК эта Лига чемпионов стала первой за 12 или 14 лет, естественно, чувствовалось волнение. А во втором матче терять уже было нечего. Но не удалось зацепиться за результат.

- Отрабатывали угловые? Все-таки три гола из трех в противостоянии были забиты именно с них.

- В первом матче при стандартах играли персонально, во втором – была комбинированная оборона. Но все равно пропустили. Наверное, нужно лучше готовиться. ЦСКА же свой козырь использовал.

- Во второй игре АЕК играл очень смело, можно сказать, в три чистых защитника. Понятно, что края опускались, но не было ли в такой схеме излишнего риска?

- Нам в любом случае пришлось бы рисковать. Но авантюрой это не было. Схема с тремя защитниками – новая для нашей команды. Тренеры приняли решение усилить, насытить центр оборонительной линии. Потому что знали, как опасно тот же Фернандес вклинивается между защитниками. В первой игре тренер пытался решить этот вопрос с помощью перевода самого нашего агрессивного защитника с правого фланга на левый – к Фернандесу. Во второй игре решили сыграть с дополнительной подстраховкой. Так что, авантюры не было. Схема в принципе гибкая, но новая для команды, поэтому не все гладко получилось.

- ЦСКА заслуживает места в группе Лиге чемпионов?

- Сложно сказать. Мы разговаривали с ребятами, нам бы было интересно увидеть ЦСКА в группе, чтобы сравнивать по другим командам, с которыми они будут играть. И определить, насколько далеко мы от этого уровня. Но понимаю, что в следующем раунде ЦСКА будет непросто. Желаю успехов.

- Защитник Чосич, с которым вы вместе играли в обороне, когда был в ЦСКА.

- Он не так давно в нашей команде. Конечно, ему было непросто играть первую официальную игру на таком уровне. Плюс, как я уже сказал, команда вышла в новой схеме. Но это сказалось не только на его игре – на каждом футболисте. В целом, мы выглядели достойно. К сожалению, стандарты – это не отдельное соревнование, а часть игры. ЦСКА показал класс, выжав из двух игр максимум возможного. Это уровень.

- Тренер АЕКа назвал ЦСКА машиной. Согласны?

- В каком-то смысле так и есть. Но не машина по добыванию побед, а машина в том плане, что команда действуют как отлаженный механизм. Игроки знают, что делать, есть определенный автоматизм. Риск как таковой отсутствует. Может, показаться, что команда играет очень просто. Но в этой простоте преуспевает. Как пример: они часто играют на Акинфеева, а тот делает длинную передачу на Фернандеса. Все это знают, анализируют, но противостоят этому сложно. В плане организации игры они убедительно смотрятся.

- Знали о серии Акинфеева, что он до первого матча с АЕКом 43 игры подряд не мог уйти без пропущенного гола в Лиге чемпионов?

- Это все не имеет смысла. Мячи не залетают сами по себе. Нужно создавать моменты, оказывать давление. Иначе – рассчитывать на гол не приходится. Что в первой игре, что во второй моменты нам давались с трудом. И в Москве мы даже на один гол не заработали.

- Мог бы кто-то из этого ЦСКА заиграть в «Барселоне» ваших времен, с Гвардиолой?

- Может быть, Фернандес. Очень нравится этот футболист, его и тренер наш отмечал. По большему счету «Барселона» - это, конечно, космос, но с другой стороны – при соответствующем отношении можно достичь очень высокого уровня. Но обязательно надо, чтобы твоя команда стабильно играла. Мне повезло оказаться в том «Шахтере», который выиграл Кубок УЕФА. После этого на меня обратили внимание. Важно на длительном отрезке в Европе показывать себя, а не эпизодически, то есть проходить до далеких стадий в еврокубках. Думаю, если ЦСКА выдаст сильный сезон в Европе, безусловно, предложения будут по многим игрокам. Не про «Барселону» говорю, но очень сильных команд хватает.