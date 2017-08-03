«Фернандес мог бы заиграть в «Барселоне».Лучшее послематчевое интервью в истории
Защитник
АЕК Дмитрий Чигринский, поигравший в «Барселоне», после игры с ЦСКА покорил
космос.
Интервью в микст-зоне сразу после матча – это обычно
унылое не скажу что. Во-первых, на ходу придумать интересный вопрос не так
просто, а, во-вторых, игроки, как правило, не любят разбирать игру по пикселям,
отделываясь общими фразами. Чтобы по-быстрее убежать в автобус. Понять их можно
– работа футболистов играть, а не говорить.
Но Дмитрий Чигринский вышел из обыденных рамок -
отвечал не только развернуто, но и предметно. Если его спрашивали, заслуживает
ли ЦСКА попасть в группу Лиги чемпионов, он отвечал так, будто на кону миллион
долларов, а у него нет подсказок.
И фактуры в его словах больше, чем мяса в
спартаковском борще. Игрок рассказал сразу несколько интересных тактических
деталей: как пытались сдержать Фернандеса, зачем перестроили схему перед второй
игрой и за счет чего ЦСКА – машина.
Наслаждайтесь – дальше вас ждет самое интересное
микст-интервью в истории. Следующее подобное выступление будет не скоро.
- Не сказал бы, что ЦСКА чем-то удивил. Но, думаю,
все закономерно – они были лучше готовы физически, выглядели организованнее, -
начал Чигринский.
-
Второй матч АЕК провел лучше.
- Думаю, да. Первые игры после паузы самые
непростые. У ЦСКА в этом плане было определенное преимущество, они начали сезон
раньше. Плюс нужно учитывать опыт команд. Для АЕК эта Лига чемпионов стала
первой за 12 или 14 лет, естественно, чувствовалось волнение. А во втором матче
терять уже было нечего. Но не удалось зацепиться за результат.
-
Отрабатывали угловые? Все-таки три гола из трех в противостоянии были забиты
именно с них.
- В первом матче при стандартах играли персонально,
во втором – была комбинированная оборона. Но все равно пропустили. Наверное,
нужно лучше готовиться. ЦСКА же свой козырь использовал.
-
Во второй игре АЕК играл очень смело, можно сказать, в три чистых защитника.
Понятно, что края опускались, но не было ли в такой схеме излишнего риска?
- Нам в любом случае пришлось бы рисковать. Но
авантюрой это не было. Схема с тремя защитниками – новая для нашей команды. Тренеры
приняли решение усилить, насытить центр оборонительной линии. Потому что знали,
как опасно тот же Фернандес вклинивается между защитниками. В первой игре
тренер пытался решить этот вопрос с помощью перевода самого нашего агрессивного
защитника с правого фланга на левый – к Фернандесу. Во второй игре решили
сыграть с дополнительной подстраховкой. Так что, авантюры не было. Схема в
принципе гибкая, но новая для команды, поэтому не все гладко получилось.
-
ЦСКА заслуживает места в группе Лиге чемпионов?
- Сложно сказать. Мы разговаривали с ребятами, нам
бы было интересно увидеть ЦСКА в группе, чтобы сравнивать по другим командам, с
которыми они будут играть. И определить, насколько далеко мы от этого уровня.
Но понимаю, что в следующем раунде ЦСКА будет непросто. Желаю успехов.
-
Защитник Чосич, с которым вы вместе играли в обороне, когда был в ЦСКА.
- Он не так давно в нашей команде. Конечно, ему было
непросто играть первую официальную игру на таком уровне. Плюс, как я уже
сказал, команда вышла в новой схеме. Но это сказалось не только на его игре –
на каждом футболисте. В целом, мы выглядели достойно. К сожалению, стандарты –
это не отдельное соревнование, а часть игры. ЦСКА показал класс, выжав из двух
игр максимум возможного. Это уровень.
-
Тренер АЕКа назвал ЦСКА машиной. Согласны?
- В каком-то смысле так и есть. Но не машина по
добыванию побед, а машина в том плане, что команда действуют как отлаженный
механизм. Игроки знают, что делать, есть определенный автоматизм. Риск как
таковой отсутствует. Может, показаться, что команда играет очень просто. Но в
этой простоте преуспевает. Как пример: они часто играют на Акинфеева, а тот
делает длинную передачу на Фернандеса. Все это знают, анализируют, но
противостоят этому сложно. В плане организации игры они убедительно смотрятся.
-
Знали о серии Акинфеева, что он до первого матча с АЕКом 43 игры подряд не мог
уйти без пропущенного гола в Лиге чемпионов?
- Это все не имеет смысла. Мячи не залетают сами по
себе. Нужно создавать моменты, оказывать давление. Иначе – рассчитывать на гол
не приходится. Что в первой игре, что во второй моменты нам давались с трудом.
И в Москве мы даже на один гол не заработали.
-
Мог бы кто-то из этого ЦСКА заиграть в «Барселоне» ваших времен, с Гвардиолой?
- Может быть, Фернандес. Очень нравится этот футболист, его и тренер наш отмечал. По большему счету «Барселона» - это, конечно, космос, но с другой стороны – при соответствующем отношении можно достичь очень высокого уровня. Но обязательно надо, чтобы твоя команда стабильно играла. Мне повезло оказаться в том «Шахтере», который выиграл Кубок УЕФА. После этого на меня обратили внимание. Важно на длительном отрезке в Европе показывать себя, а не эпизодически, то есть проходить до далеких стадий в еврокубках. Думаю, если ЦСКА выдаст сильный сезон в Европе, безусловно, предложения будут по многим игрокам. Не про «Барселону» говорю, но очень сильных команд хватает.
Матч
Голы
Натхо 74 (1:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Васин, Щенников, Березуцкий А., Вернблум, Дзагоев (Натхо, 72), Головин (Миланов, 81), Чалов (Оланаре, 69), Витиньо
АЕК Афины: Анестис, Враньеш, Бакакис, Чигринский, Чосич, Лопеш, Симоэш (Галанопулос, 77), Манталос, Йоханссон, Клонаридис (Якумакис, 77), Ливайя (Христодулопулос, 71)
Предупреждения:
Головин, 38; Фернандес, 59; Васин, 67 - Враньеш, 20; Манталос, 33; Христодулопулос, 90
Судья:
Бенуа Милльо (Франция)
Место и дата
02 августа 20:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция