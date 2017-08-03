Максим Григорьев: Отношения с Карпиным у меня были мимолетные

Полузащитник екатеринбургского «Урала» Максим Григорьев в интервью «Советскому Спорту» рассказал о старте чемпионата и о том, почему не сложилась карьера в «Локомотиве» и «Спартаке».

В КАКОМ БЫ КЛУБЕ НИ ИГРАЛ, МНЕ БЫЛО КОМФОРТНО…

- Как оцените старт сезона - лично ваш и команды?

- Считаю, что начали мы неплохо: с пятью очками за 3 тура. К каждому матчу мы готовимся серьезно, и каждая игра имеет принципиальное значение.

В том, что мы так удачно себя показали, заслуга не только тренера. Ребята и сами понимают, как важно стараться брать очки в каждом матче. Соответственно, и характер тоже присутствует. Особенно он проявился в матче с «Уфой».

- Вам предстоит непростая игра с «Краснодаром», который потерял очки в последнем туре. Как идет подготовка к этой встрече?

- Сейчас тренировки идут в привычном режиме. Ближе к самой игре, я думаю, мы подойдем к более детальному разбору соперника. Потеря очков говорит о том, что будет очень непросто соперничать с ними. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы показать максимальный результат.

- После того, как вы поиграли в больших российских клубах, как вам работается в «Урале»?

- Мне везде было комфортно, где бы я ни играл. Если каждый игрок будет выполнять свои функции на поле по максимуму, думаю, с «Уралом» мы сможем подняться высоко в турнирной таблице. Разница между «Локомотивом» и «Уралом» только в том, что в «Локо» есть некоторые игроки более высокого уровня.

- Методы работы Тарханова сильно отличаются от методов тех тренеров, с кем вы сотрудничали раньше?

- У всех по-разному. У иностранцев, при Биличе, например, была одна подготовка, у Александра Федоровича - другая. Тарханов - опытный тренер, и он готовит нас к игре, отталкиваясь от ближайшего соперника.

- Ваша бывшая команда - московский «Локомотив» - сейчас находится вверху турнирной таблицы. Что скажете об этом?

- Я слежу за всеми. Могу сказать, что наш чемпионат усилился. Нам стало тяжелее играть, и победы достаются нам тяжелее, чем раньше.

МНОГИЕ К СМОРОДСКОЙ ОТНОСИЛИСЬ С ИРОНИЕЙ…

- Почему у вас не получилось закрепиться в составе «железнодорожников»?

- Тренеры менялись один за другим, какому-то тренеру ты нравишься, какому-то, может быть, не очень. Где-то, наверное, и я себя не проявил должным образом. Но я не мог подойти к тренеру и спросить, почему на мою позицию он ставит другого игрока, а не меня. Хотя на тренировках я работал не хуже других, а на деле выходил на замену. Конкретного ответа на этот вопрос у меня нет.

- Как у вас складывались отношения со Смородской?

- С президентом отношения складывались нормальные, у меня никогда проблем не было с ней. Основные недопонимания были с тренерами.

- Правда, что она активно вмешивалась в тренировочный процесс?

- Я бы не сказал, что она прям вмешивалась. Если какие-то матчи у нас бывали неудачные, она пыталась нам подсказать что-то. Мы к этому относились спокойно: понимали, что человек просто переживает. Такого, чтобы нам указывали - играйте так или сяк - не было. Она старалась помочь нам в силу своего видения футбола. Многие к этому относились с иронией и всерьез не воспринимали.

- Для карьеры игрока ваше пребывание в «Локомотиве» - самый важный этап в жизни?

- Наверное, да. Потому что я и в сборную попадал именно из этого клуба. Для меня это был хороший период. К сожалению, с «Локо» у меня не склеилось, но в то же время я не жалею ни о чем.

Из «Локомотива» я ушел в аренду, потому что сидеть на скамейке мне не хотелось. Потом случилась травма «крестов». Ее я получил под конец моего контракта, и руководство железнодорожников не стало его продлевать.

МОИ ОТНОШЕНИЯ С КАРПИНЫМ БЫЛИ МИМОЛЕТНЫЕ…

- В вашей карьере был еще один суперклуб России – это «Спартак». В 2009 вы стали серебряным призером. Не обидно, что вы воспитанник этого клуба, а в итоге играете за другую команду?

- Конечно. Раньше, если отправляли в аренду, то только для того, чтобы поднабраться опыта. Кто-то возвращался, как например, Паша Яковлев, но в итоге все равно ушли. Артем Дзюба уходил в аренду, потом возвращался. И в результате теперь он тоже в другом клубе. Меня отдали в Новочеркасск. Видимо, «Спартаку» воспитанники не нужны свои, они делают ставку на сильных легионеров.

- Уйти из клуба вас попросил Карпин?

- Да, он предложил поиграть в другом клубе, поднабраться опыта и вернуться уже закаленным. Но я понимал, что они купят на мое место иностранца. Стало ясно, что на меня в «Спартаке» не рассчитывают, хотят отдать куда-нибудь под видом того, чтобы я в другом клубе подрос как футболист. Мои отношения с Карпиным были мимолетные, я знаю его как игрока, а как тренер он толком не успел со мной поработать. При нем я играл в дубле. Иногда я, конечно, тренировался с основой, но не более того.

Сейчас он возвращается к тренерской деятельности, и я хочу пожелать ему удачи.

БУДУ ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ В СБОРНУЮ…

- У вас есть объяснение, почему вы не играете в сборной?

- Сразу скажу: не из-за тренера. С Черчесовым знаком еще по «Спартаку». Личного тут вообще ничего нет. Я пропустил 8 месяцев из-за травмы, меня не было видно, на публике я тоже не появлялся. Я буду стараться играть в клубе, показывать свой уровень, и тренеры будут это видеть. В этом случае приглашение в сборную не за горами.

- Вы родились в Липецке. Давно были на родине?

- Когда бывает отпуск летом и зимой, я постоянно туда езжу. Там родители, друзья, все по-прежнему.

Был там с приятелем на мини-турнирах, общался с детишками, давал автографы. Если будут мероприятия, связанные с детским футболом, в моем родном городе и меня пригласят, то я приеду обязательно.

- Чем занимаетесь в свободное время от футбола?

- В свободное время занимаюсь семьей, сыном. И большую часть времени стараюсь отдать именно семье.