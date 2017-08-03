Максим Григорьев: Отношения с Карпиным у меня были мимолетные
Полузащитник екатеринбургского
«Урала» Максим Григорьев в интервью «Советскому Спорту» рассказал о старте
чемпионата и о том, почему не сложилась карьера в «Локомотиве» и «Спартаке».
В КАКОМ БЫ КЛУБЕ НИ ИГРАЛ, МНЕ БЫЛО КОМФОРТНО…
- Как оцените старт сезона - лично ваш и команды?
- Считаю, что начали мы неплохо: с пятью очками за 3 тура. К
каждому матчу мы готовимся серьезно, и каждая игра имеет принципиальное
значение.
В том, что мы так удачно себя показали, заслуга не только тренера.
Ребята и сами понимают, как важно стараться брать очки в каждом матче.
Соответственно, и характер тоже присутствует. Особенно он проявился в матче с
«Уфой».
- Вам предстоит непростая игра с «Краснодаром», который потерял
очки в последнем туре. Как идет подготовка к этой встрече?
- Сейчас тренировки идут в привычном режиме. Ближе к самой игре, я
думаю, мы подойдем к более детальному разбору соперника. Потеря очков говорит о
том, что будет очень непросто соперничать с ними. Мы со своей стороны будем
делать все, чтобы показать максимальный результат.
- После того, как вы поиграли в больших российских клубах, как вам
работается в «Урале»?
- Мне везде было комфортно, где бы я ни играл. Если каждый игрок
будет выполнять свои функции на поле по максимуму, думаю, с «Уралом» мы сможем подняться
высоко в турнирной таблице. Разница между «Локомотивом» и «Уралом» только
в том, что в «Локо» есть некоторые игроки более высокого уровня.
- Методы работы Тарханова сильно отличаются от методов тех
тренеров, с кем вы сотрудничали раньше?
- У всех по-разному. У иностранцев, при Биличе, например, была
одна подготовка, у Александра Федоровича - другая. Тарханов - опытный тренер, и
он готовит нас к игре, отталкиваясь от ближайшего соперника.
- Ваша бывшая команда - московский «Локомотив» - сейчас находится
вверху турнирной таблицы. Что скажете об этом?
- Я слежу за всеми. Могу сказать, что наш чемпионат усилился. Нам
стало тяжелее играть, и победы достаются нам тяжелее, чем раньше.
МНОГИЕ К СМОРОДСКОЙ ОТНОСИЛИСЬ С ИРОНИЕЙ…
- Почему у вас не получилось закрепиться в составе
«железнодорожников»?
- Тренеры менялись один за другим, какому-то тренеру ты нравишься,
какому-то, может быть, не очень. Где-то, наверное, и я себя не проявил должным
образом. Но я не мог подойти к тренеру и спросить, почему на мою позицию он
ставит другого игрока, а не меня. Хотя на тренировках я работал не хуже других,
а на деле выходил на замену. Конкретного ответа на этот вопрос у меня нет.
- Как у вас складывались отношения со Смородской?
- С президентом отношения складывались нормальные, у меня никогда
проблем не было с ней. Основные недопонимания были с тренерами.
- Правда, что она активно вмешивалась в тренировочный процесс?
- Я бы не сказал, что она прям вмешивалась. Если какие-то матчи у
нас бывали неудачные, она пыталась нам подсказать что-то. Мы к этому относились
спокойно: понимали, что человек просто переживает. Такого, чтобы нам указывали
- играйте так или сяк - не было. Она старалась помочь нам в силу своего видения
футбола. Многие к этому относились с иронией и всерьез не воспринимали.
- Для карьеры игрока ваше пребывание в «Локомотиве» - самый важный
этап в жизни?
- Наверное, да. Потому что я и в сборную попадал именно из этого
клуба. Для меня это был хороший период. К сожалению, с «Локо» у меня не
склеилось, но в то же время я не жалею ни о чем.
Из «Локомотива» я ушел в аренду, потому что сидеть на скамейке мне не хотелось. Потом случилась травма «крестов». Ее я получил под конец моего контракта, и руководство железнодорожников не стало его продлевать.
МОИ ОТНОШЕНИЯ С КАРПИНЫМ БЫЛИ МИМОЛЕТНЫЕ…
- В вашей карьере был еще один суперклуб России – это «Спартак». В
2009 вы стали серебряным призером. Не обидно, что вы воспитанник этого клуба, а
в итоге играете за другую команду?
- Конечно. Раньше, если отправляли в аренду, то только для того,
чтобы поднабраться опыта. Кто-то возвращался, как например, Паша Яковлев, но в
итоге все равно ушли. Артем Дзюба уходил в аренду, потом возвращался. И в
результате теперь он тоже в другом клубе. Меня отдали в Новочеркасск. Видимо,
«Спартаку» воспитанники не нужны свои, они делают ставку на сильных легионеров.
- Уйти из клуба вас попросил Карпин?
- Да, он предложил поиграть в другом клубе, поднабраться опыта и
вернуться уже закаленным. Но я понимал, что они купят на мое место
иностранца. Стало ясно, что на меня в «Спартаке» не рассчитывают, хотят отдать
куда-нибудь под видом того, чтобы я в другом клубе подрос как футболист. Мои
отношения с Карпиным были мимолетные, я знаю его как игрока, а как тренер он
толком не успел со мной поработать. При нем я играл в дубле. Иногда я, конечно,
тренировался с основой, но не более того.
Сейчас он возвращается к тренерской деятельности, и я хочу пожелать
ему удачи.
БУДУ ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ В СБОРНУЮ…
- У вас есть объяснение, почему вы не играете в сборной?
- Сразу скажу: не из-за тренера. С Черчесовым знаком еще по
«Спартаку». Личного тут вообще ничего нет. Я пропустил 8 месяцев из-за травмы, меня
не было видно, на публике я тоже не появлялся. Я буду стараться играть в клубе,
показывать свой уровень, и тренеры будут это видеть. В этом случае приглашение
в сборную не за горами.
- Вы родились в Липецке. Давно были на родине?
- Когда бывает отпуск летом и зимой, я постоянно туда езжу. Там
родители, друзья, все по-прежнему.
Был там с приятелем на мини-турнирах, общался с детишками, давал
автографы. Если будут мероприятия, связанные с детским футболом, в моем родном
городе и меня пригласят, то я приеду обязательно.
- Чем занимаетесь в свободное время от футбола?
- В свободное время занимаюсь семьей, сыном. И большую часть
времени стараюсь отдать именно семье.