Футбол для пустых кресел. Трудовые будни ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов

Автор «Советского спорта» подводит итог будничной во всех смыслах победы армейцев на предварительной стадии главного клубного турнира Старого Света.

СУДЬБА ПУТЕВКИ В СЛЕДУЮЩИЙ РАУНД РЕШИЛАСЬ В ГРЕЦИИ

«Мой организм такого футбола не принимает!». Эту фразу, увы, так и не ставшую крылатой, изрек еще с десяток лет назад Рашид Рахимов в бытность главным тренером «Амкара». Те же соображения посетили и автора этих строк вечером среды при просмотре ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА принимал АЕК.

После того, как армейцы неделей ранее одержали дежурную выездную победу с разницей в два мяча над старательными, но не слишком изобретательными посланниками Эллады, наверное, иной игры в Москве, тем более, трудно было ожидать. Поскольку путевка в следующую стадию квалификации самого престижного европейского клубного турнира буквально торчала у них из кармана. И причин для того, чтобы отчаянно рвать жилы, не проглядывалось ровным счетом ни одной.

ИГРА БЕЗ ДУШИ

Однако то действо, которое красно-синие явили в родных стенах, – оно без души. Оно для пустых кресел, коих по традиции на домашнем стадионе ЦСКА было едва ли не больше, нежели занятых. В их направлении, видимо, и целили форварды хозяев, изредка выходя на ударную позицию. А в робких попытках полузащиты, ведомой Дзагоевой и Головиным, придать происходящему на газоне хотя бы малейшие элементы творчества, прослеживалась обезличенная машинальность.

Олицетворением данного не шибко привлекательного для футбольных гурманов процесса стал и единственный гол, забитый как бы нехотя, словно через губу, когда мяч после касания Натхо невесть знает какой частью тела с чувством глубочайшего одолжения едва заполз за ленточку греческих ворот.

ПРИВОЗ ОТ ВАСИНА И БОКС В ИСПОЛНЕНИИ АКИНФЕЕВА

На том и порешили, предварительно позабавив немногочисленную публику очередным эпическим привозом от Васина и неожиданным приступом слепоты у французского рефери Стефана Жошема, посчитавшего, что хук с правой в голову сопернику в исполнении Акинфеева, бросившегося выручать незадачливого партнёра от предания анафеме, а заодно и себя от новой лигочемпионской серии, не противоречит не только правилам бокса, но и футбола, а, значит, недостоин назначения пенальти.

ПОИСК МУЗЫ В ПРЕДДВЕРИИ БУДУЩИХ СРАЖЕНИЙ

Говорят, победителей не судят, иногда добавляя ещё что-то там про очки, которые не пахнут. У желающих же все-таки принюхаться, помимо результата, ещё и к содержанию, данный поединок, вероятнее всего, оставит сомнительное послевкусие. Затмить его способно разве что ожидание запланированной на ближайшую пятницу жеребьёвки раунда плей-офф, где команда Гончаренко по счастливому стечению обстоятельств окажется среди сеянных.

Ибо основные конкуренты в борьбе за право обладания особым статусом в лице «Виктории» (Пльзень) и «Динамо» (Киев) дружно сошли с дистанции. Впрочем, сей факт отнюдь не избавляет армейцев от необходимости кардинального улучшения собственной игры в преддверии будущих сражений и поиска вдохновляющей на подвиги музы, без которой и жизнь – тоска, и футбол – просто работа. Возможно, тогда на матчи ЦСКА наконец-то массово потянется зритель.