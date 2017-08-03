Футбол для пустых кресел. Трудовые будни ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов

Автор «Советского спорта» подводит итог будничной во всех
смыслах победы армейцев на предварительной стадии главного клубного турнира
Старого Света.
СУДЬБА ПУТЕВКИ В СЛЕДУЮЩИЙ РАУНД РЕШИЛАСЬ В
ГРЕЦИИ
«Мой организм такого футбола не принимает!». Эту
фразу, увы, так и не ставшую крылатой, изрек еще с десяток лет назад Рашид
Рахимов в бытность главным тренером «Амкара». Те же соображения посетили и
автора этих строк вечером среды при просмотре ответного матча 3-го
квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА принимал АЕК.
После того, как армейцы неделей ранее одержали
дежурную выездную победу с разницей в два мяча над старательными, но не слишком
изобретательными посланниками Эллады, наверное, иной игры в Москве, тем более,
трудно было ожидать. Поскольку путевка в следующую стадию квалификации самого
престижного европейского клубного турнира буквально торчала у них из кармана. И
причин для того, чтобы отчаянно рвать жилы, не проглядывалось ровным счетом ни
одной.
ИГРА БЕЗ ДУШИ
Однако то действо, которое красно-синие явили в
родных стенах, – оно без души. Оно для пустых кресел, коих по традиции на
домашнем стадионе ЦСКА было едва ли не больше, нежели занятых. В их
направлении, видимо, и целили форварды хозяев, изредка выходя на ударную
позицию. А в робких попытках полузащиты, ведомой Дзагоевой и Головиным, придать
происходящему на газоне хотя бы малейшие элементы творчества, прослеживалась обезличенная
машинальность.
Олицетворением данного не шибко привлекательного
для футбольных гурманов процесса стал и единственный гол, забитый как бы
нехотя, словно через губу, когда мяч после касания Натхо невесть знает какой
частью тела с чувством глубочайшего одолжения едва заполз за ленточку греческих
ворот.
ПРИВОЗ ОТ ВАСИНА И БОКС В ИСПОЛНЕНИИ
АКИНФЕЕВА
На том и порешили, предварительно позабавив
немногочисленную публику очередным эпическим привозом от Васина и неожиданным
приступом слепоты у французского рефери Стефана Жошема, посчитавшего, что хук с
правой в голову сопернику в исполнении Акинфеева, бросившегося выручать незадачливого партнёра от предания
анафеме, а заодно и себя от новой лигочемпионской серии, не противоречит не
только правилам бокса, но и футбола, а, значит, недостоин назначения пенальти.
ПОИСК МУЗЫ В ПРЕДДВЕРИИ БУДУЩИХ СРАЖЕНИЙ
Говорят, победителей не судят, иногда добавляя
ещё что-то там про очки, которые не пахнут. У желающих же все-таки принюхаться,
помимо результата, ещё и к содержанию, данный поединок, вероятнее всего,
оставит сомнительное послевкусие. Затмить его способно разве что ожидание
запланированной на ближайшую пятницу жеребьёвки раунда плей-офф, где команда
Гончаренко по счастливому стечению обстоятельств окажется среди сеянных.
Ибо основные конкуренты в борьбе за право
обладания особым статусом в лице «Виктории» (Пльзень) и «Динамо» (Киев) дружно
сошли с дистанции. Впрочем, сей факт отнюдь не избавляет армейцев от
необходимости кардинального улучшения собственной игры в преддверии будущих
сражений и поиска вдохновляющей на подвиги музы, без которой и жизнь – тоска, и
футбол – просто работа. Возможно, тогда на матчи ЦСКА наконец-то массово
потянется зритель.