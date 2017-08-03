Пока «Спартак» готовит трансферную бомбу, «Зенит» взрывает мировой рынок (видео)

Марио Пашалич подписывает контракт со «Спартаком» Фото: ФК «Спартак»

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

«Зенит» - в европейском топе

Питерский «Зенит» продолжает взрывать мировой футбольный рынок. По данным, которые были вчера опубликованы на сайте Transfermarkt, аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони из «Индепендьенте» уже перешел в стан сине-бело-голубых.

Сегодня, правда, информация о сделке на 8 миллионов евро исчезла. Но это не отменяет того факта, что игрок близок к подписанию контракта. То же самое касается и еще одного аргентинского хавбека – Сантьяго Аскасибара, которого «Зенит» якобы готов взять за 15-16 миллионов евро.

«Зенит» уже входит в пятерку главных «транжир» мирового футбола этого лета. Если считать вместе с трансфером Ригони, питерский клуб потратил на покупку футболистов 69,5 млн евро, получив от трансферов лишь 5,1 млн. Таким образом, трансферный баланс команды этим летом пока составляет 64,4 млн евро – пятый показатель на планете. Манчини – в своем стиле. Даже Неймара вроде хотел купить, но ПСЖ опередил.

«Спартак» - в стиле аутсайдеров

В битве трансферов сине-бело-голубым пока явно проигрывает действующий чемпион – московский «Спартак». Пока что красно-белые действуют в стиле клуба-аутсайдера из премьер-лиги, или обычной команды из «пердива» - берут исключительно бесплатных футболистов, или – в аренду.

Например, вчера клуб объявил о годичной аренде хорватского полузащитника лондонского «Челси» Марио Пашалича, который до этого играл в аренде в «Монако» и «Милане». Автоматического права выкупа игрока у красно-белых, если верить СМИ, нет. Ожидается, что игрок взят на подмену получившему травму в сборной Роману Зобнину.

Также в это трансферное окно «Спартак» приобрел уже игравшего в клубе Тигиева за 1 млн евро, активировав пункт о праве выкупа и бесплатно взял защитника из «Црвены Звезды» Марко Петковича. Учитывая, что деньги у команды есть, складывается впечатление, что клуб готовит трансферную бомбу и отличное усиление к Лиге чемпионов.

Акинфеев идет на новый рекорд?

Что-то странное творится с московским ЦСКА в квалификационном раунде Лиги чемпионов. И нам это нравится! Во-первых, красно-синие без проблем проходят слабых соперников, что бывает отнюдь не всегда. Во-вторых, Игорь Акинфеев не пропускает уже во втором матче Лиги чемпионов подряд. Что же Гончаренко сделал с командой?

В ответном матче ЦСКА во второй раз обыграл греческий АЕК со счетом 1:0. Гол на счету Бибраса Натхо. Вот только триумф своей команды увидело совсем небольшое количество болельщиков.

Чем же они занимались в этот будний вечер? С уверенностью можно говорить за одного из них – его задержала полиция. За что? За то, что он ударил журналиста НТВ, когда тот вел прямой эфир с Дня ВДВ из Парка Культуры имени Горького.

ЦСКА, кстати, может радоваться не только своему успеху, но и неудачам киевского «Динамо», амстердамского «Аякса» и чешской «Виктории». Обе эти команды, превосходившие армейский клуб по европейскому рейтингу, выбыли из розыгрыша Лиги чемпионов. Это значит, что красно-синие будут сеянными при жеребьевке и получат себе соперника попроще на последний отборочный раунд.

Еврокубки

Если армейцы уже отмучались, то «Зениту» с «Краснодаром» только предстоит это делать.

Сине-бело-голубым в квалификации Лиги Европы предстоит дома сыграть с израильским «Бней Иегуда». Все, включая букмекеров, настолько уверены в победе российской команды, что два игрока соперников вместо футбола решили отправиться по магазинам и отстали от рейса.

Свою вторую встречу в Лиге Европы проведет и «Краснодар». Соперник – датский «Лонгбю». Ситуация у второго российского клуба чуть сложнее, чем у «Зенита» - победа в первой игре всего 2:1, выездной матч и более качественный соперник. Но букмекеры все равно ставят на наших.

Трансферы

Тем временем, в чемпионате России продолжает усиливаться не только «Зенит». «Динамо», например, делает это, как раз за счет клуба с берегов Невы. Бело-голубые объявили об аренде полузащитника питерского клуба Ибрагима Цаллагова, купленного сине-бело-голубыми лишь в прошлом сезоне. Видимо, Манчини этот игрок ко двору не пришелся.

Вполне возможно, что настоящую бомбу готовит московский «Локомотив». Клуб активно ищет себе форварда – на замену травмированному Ари. Так вот, в списке потенциальных новичков помимо остальных значатся и бывшие нападающие «Спартака», некогда лучшие бомбардиры чемпионата России Юра Мовсисян и Веллитон.