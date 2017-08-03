Пока «Спартак» готовит трансферную бомбу, «Зенит» взрывает мировой рынок (видео)
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных
событиях в российском футболе.
«Зенит» - в европейском топе
Питерский «Зенит» продолжает взрывать мировой футбольный рынок. По данным, которые были вчера опубликованы на сайте Transfermarkt, аргентинский полузащитник Эмилиано Ригони из «Индепендьенте» уже перешел в стан сине-бело-голубых.
Сегодня, правда, информация о сделке на 8 миллионов евро
исчезла. Но это не отменяет того факта, что игрок близок к подписанию
контракта. То же самое касается и еще одного аргентинского хавбека – Сантьяго Аскасибара,
которого «Зенит» якобы готов взять за 15-16 миллионов евро.
Финансовый фэйр-плей? Не слышали! «Зенит» – в пятерке главных транжир этого лета
«Зенит» уже входит в пятерку главных «транжир» мирового
футбола этого лета. Если считать вместе с трансфером Ригони, питерский клуб потратил
на покупку футболистов 69,5 млн евро, получив от трансферов лишь 5,1 млн. Таким
образом, трансферный баланс команды этим летом пока составляет 64,4 млн евро –
пятый показатель на планете. Манчини – в своем стиле. Даже Неймара вроде хотел
купить, но ПСЖ опередил.
Роберто Манчини: Хотели взять Неймара в «Зенит», но он переходит в «ПСЖ»
«Спартак» - в стиле аутсайдеров
В битве трансферов сине-бело-голубым пока явно проигрывает
действующий чемпион – московский «Спартак». Пока что красно-белые действуют в
стиле клуба-аутсайдера из премьер-лиги, или обычной команды из «пердива» - берут
исключительно бесплатных футболистов, или – в аренду.
Например, вчера клуб объявил о годичной аренде хорватского полузащитника лондонского «Челси» Марио Пашалича, который до этого играл в аренде в «Монако» и «Милане». Автоматического права выкупа игрока у красно-белых, если верить СМИ, нет. Ожидается, что игрок взят на подмену получившему травму в сборной Роману Зобнину.
Также в это трансферное окно «Спартак» приобрел уже
игравшего в клубе Тигиева за 1 млн евро, активировав пункт о праве выкупа и
бесплатно взял защитника из «Црвены Звезды» Марко Петковича. Учитывая, что
деньги у команды есть, складывается впечатление, что клуб готовит трансферную
бомбу и отличное усиление к Лиге чемпионов.
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Акинфеев идет на новый рекорд?
Что-то странное творится с московским ЦСКА в квалификационном
раунде Лиги чемпионов. И нам это нравится! Во-первых, красно-синие без проблем
проходят слабых соперников, что бывает отнюдь не всегда. Во-вторых, Игорь Акинфеев
не пропускает уже во втором матче Лиги чемпионов подряд. Что же Гончаренко
сделал с командой?
Акинфеев идет на новый рекорд? Чем ЦСКА Гончаренко лучше ЦСКА Слуцкого
В ответном матче ЦСКА во второй раз обыграл греческий АЕК со
счетом 1:0. Гол на счету Бибраса Натхо. Вот только триумф своей команды увидело
совсем небольшое количество болельщиков.
Футбол для пустых кресел. Трудовые будни ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов
Чем же они занимались в этот будний вечер? С уверенностью
можно говорить за одного из них – его задержала полиция. За что? За то, что он
ударил журналиста НТВ, когда тот вел прямой эфир с Дня ВДВ из Парка Культуры
имени Горького.
Даже из «Ярославки» выгнали. Ударивший журналиста НТВ оказался фанатом ЦСКА
ЦСКА, кстати, может радоваться не только своему успеху, но и неудачам киевского «Динамо», амстердамского «Аякса» и чешской «Виктории». Обе эти команды, превосходившие армейский клуб по европейскому рейтингу, выбыли из розыгрыша Лиги чемпионов. Это значит, что красно-синие будут сеянными при жеребьевке и получат себе соперника попроще на последний отборочный раунд.
Еврокубки
Если армейцы уже отмучались, то «Зениту» с «Краснодаром»
только предстоит это делать.
Сине-бело-голубым в квалификации Лиги Европы предстоит дома
сыграть с израильским «Бней Иегуда». Все, включая букмекеров, настолько уверены в победе российской команды, что два игрока соперников
вместо футбола решили отправиться по магазинам и отстали от рейса.
«Они пошли в Duty Free». Что случилось с пропавшими соперниками «Зенита»
Свою вторую встречу в Лиге Европы проведет и «Краснодар». Соперник – датский «Лонгбю». Ситуация у второго российского клуба чуть сложнее, чем у «Зенита» - победа в первой игре всего 2:1, выездной матч и более качественный соперник. Но букмекеры все равно ставят на наших.
Трансферы
Тем временем, в чемпионате России продолжает усиливаться не только «Зенит». «Динамо», например, делает это, как раз за счет клуба с берегов Невы. Бело-голубые объявили об аренде полузащитника питерского клуба Ибрагима Цаллагова, купленного сине-бело-голубыми лишь в прошлом сезоне. Видимо, Манчини этот игрок ко двору не пришелся.
Вполне возможно, что настоящую бомбу готовит московский «Локомотив». Клуб активно ищет себе форварда – на замену травмированному Ари. Так вот, в списке потенциальных новичков помимо остальных значатся и бывшие нападающие «Спартака», некогда лучшие бомбардиры чемпионата России Юра Мовсисян и Веллитон.