Унаи Эмери: Лучше высоко не воспарять, чтобы не так больно было падать

Тренер «ПСЖ» еле дождался конца отпуска и рвется в бой – реабилитироваться за «такой интересный прошлый сезон», в котором «много было и хорошего, и плохого». О планах и изменениях в команде он рассказал газете L’Equipe.

ПЛЯЖ, ГОРЫ, ТЕННИС…

– Какое настроение сейчас в межсезонье?

– Весь год я жил только футболом, и сейчас, не терпится «снова в бой». Отпуск кажется таким долгим…

– Как провели его? Удалось отдохнуть от футбола?

– В отпуске делаешь то, на что не хватает времени во время футбольного сезона. Стараешься больше быть с сыном, с семьей. Встречался с друзьями в Ондаррибия (рыбацкий городок в Испании, в которой Унаи родился – прим. ред.). С того времени, как я начал работать тренером, не пропустил ни одного рабочего дня. А в «ПСЖ» летом даже во время отпуска постоянно в контакте с Антеро (Энрике – новый, со 2 июня, спортивный директор «ПСЖ»).

– Так чем занимались во время отпуска?

– Проводил время с сыном (ему 14 лет) в Валенсии, где он живет. А в Ондаррибия ходил на пляж, в горы, занимался спортом. В частности играл в теннис. Довольно прилично, разбираюсь со всеми, если соперники… моего уровня.

«НАБИВАЛИ ШИШКИ И РОСЛИ»

– Прошлый сезон был самым сложным в вашей карьере?

– Я начал тренировать молодым, в тридцать два года. И всегда считал себя начинающим тренером, которому полезен любой опыт – и положительный, и отрицательный. Прошлый сезон, я бы сказал, был довольно интересным. Мы набивали шишки и росли. Было и плохое, и хорошее, но все в копилку.

– Какие выводы сделали по итогам сезона?

– Я такой человек – не люблю ворошить прошлое. Надо смотреть вперед. Все, что ни происходит - к лучшему. Боролись за пять призов, выиграли три (Суперкубок, Кубок Лиги и Кубок Франции), а в двух самых главных турнирах (чемпионат Франции и Лига чемпионов) пролетели.

– Есть в этом ваша вина?

– Я очень тщательно проанализировал все, что произошло, с моим штабом. Мы много говорили с президентом о том, что можно и нужно еще сделать. Было три встречи с президентом и Антеро Энрике, на них определили стратегию на этот сезон. Когда вернулся из отпуска, мы снова встретились и обсудили, все ли так идет, как задумали.

НЕЙМАР? МОЖЕТ БЫТЬ…

– Ну и что это за стратегия?

– Мы говорили о селекции, о будущем составе. Все согласились с тем, что команде нужен еще сильный игрок атакующего плана. Сейчас это - главная задача селекционеров. Так же сошлись на том, что нужно сохранить лучших игроков, в частности Маркиньоса и Верратти.

– Кем хотите усилить атаку? Алексисом Санчесом? Мбаппе?

– В «ПСЖ» мы будем приглашать только лучших игроков мира из лучших команд мира. В декабре прошлого года, когда дела шли неважно, мы встретились с президентом – обсудили, кем можно усилить команду. Если мы хотим конкурировать с «Баварией», «Барселоной», «Реалом» и выиграть Лигу чемпионов, нам нужен еще один игрок из пятерки лучших в мире. Этим летом надо приобрести такого. Санчес и Мбаппе – классные футболисты, а Мбаппе к тому француз. Конечно, предпочтение я отдаю местным игрокам, ведь у нас французская команда.

– Сейчас много разговоров о Неймаре, о его возможном переходе в «ПСЖ»…

– За то время, что он находится в «Барселоне» (с 2013-го года), Неймар здорово прибавил, я следил, как это происходит, тренируя «Севилью». И сейчас он входит в пятерку лучших футболистов мира. А наш президент и клуб все делают для того, чтобы в команде были самые лучшие. И игроки, и болельщики всеми руками за то, чтобы появился такой футболист – пятый, шестой или седьмой в мировом рейтинге. Но заполучить такого не так просто. Может быть, удастся. Может, нет.

НУЖЕН ОПОРНИК

– Сколько новичков появится в «ПСЖ»?

– Усилить такую команду как наша – не простая задача. А мне нужны только такие игроки, кто реально поднимут ее уровень. Максвелл ушел, мы купили Юри (Берчиче). Я говорил с Сержем (Орье), просил его остаться, но он сказал, что уходит и хочет остаться в Париже (не поедет на Международный кубок чемпионов), чтобы все оформить. Поэтому мы пригласили опытного Дани Алвеса. Нам нужен еще игрок середины поля.

– Фабиньо, например?

– Нам нужен опорник, техничный, способный быстро вписаться в команду. Я говорил с Гжегожем Крыховяком (играл на месте опорного полузащитника в «ПСЖ»). Он классный футболист, ему нужна соответствующая команда мирового уровня, но «ПСЖ» - это особая история, чтобы заиграть в нужном ключе, новички должны очень и очень постараться. И Гжегожу, я пришел к такому выводу, надо искать более подходящую под свой стиль команду.

– Это же касается и Адриана Рабио? Он ведь не доволен тем, что играет на месте опорного?

– Рабио в прошлом сезоне очень прибавил. С ним было много работы. Он хочет играть впереди, инсайда, и мы постараемся найти ему такое место.

ВРАТАРЕЙ ДОЛЖЕН ТРЕНИРОВАТЬ «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»

– Вратаря прикупить не хотите?

– Меня вполне удовлетворяют и Альфонс Ареоля, и Кевин Трапп. Но я уже говорил, что мы за усиление во всех линиях. Если у клуба есть средства купить такого вратаря, что ж… Оба наших вратаря не желают сидеть на скамейке, все зависит только от них самих.

– Если оба остаются, Трапп будет вратарь №1?

– В прошлом сезоне я в равной степени доверял обоим, они выходили по очереди, выглядели вполне прилично, но у обоих были неудачные матчи. Так что я еще не решил, кто будет первым номером, а кто вторым, пусть сами доказывают.

– Почему вы сменили тренера вратарей?

– Я в прошлом году хотел привести с собой в «ПСЖ» Хави Гарсия – уверен в этом человеке, знаю его в деле. Попросил руководство пойти мне навстречу, но мне сказали, что это нецелесообразно. И сейчас я снова обратился с этим вопросом в клуб, переговорил Николя (Дэон – уволенный тренер вратарей), сказал, что доволен им, как он работал, но мне нужен свой человек на этом месте.

«ДОСТУПЕН В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК»

– Почему расстаетесь с Хатем Бен Арфа? Это ваше решение?

– По вопросу Бен Арфа мы встречались с президентом и Антеро – это было наше общее решение. Конечно, трудно тренироваться не в общей группе, но мы создали для него все условия. Пабло Вильянуэва, один из моих помощников, всегда с ним, Симон Колине, тренер по физподготовке, тоже в его распоряжении, есть массажисты, врач. У нас сейчас перебор игроков, претендующих на место в составе. Так что по Бен Арфе – это решение клуба. Хороший футболист, но в «ПСЖ», чтобы завоевать место в составе, этого недостаточно.

– Какие у вас отношения с новым спортивным директором?

– С того дня, как он прибыл, решаем все вопросы вместе. С ним легко, это очень опытный специалист и готов работать круглые сутки. Ему можно позвонить в четыре утра – никаких проблем…

– Вы что – по ночам работаете?

– (Смеется.) Я также доступен для начальства в любое время суток. Работая еще в «Валенсии» с прежним их президентом, я понял, что таким и должен быть тренер. Тот мог вызвать работника, когда угодно, именно такие ему были нужны.

– Есть большие изменения в тренерском штабе – ушли Оливье Летанг и Патрик Клюйверт. Боялись, кто-то из них вас подсядет?

– Самое главное для тренера - это результаты, его работа и честен он или нет в своих решениях. Думаю только об этом: о победах, как двигать вперед команду и быть честным перед самим собой. Надо смотреть вперед, а все остальное…

– Какие отношения были у вас с Клюйвертом, ведь он не всегда был с вами согласен, в частности в вопросах селекции?

– Да хорошие были отношения – и с ним, и с Оливье (Летангом)! Именно Оливье первым связался со мной (сделал предложение о переходе в «ПСЖ»), с ним я переговорил еще до встречи с президентом. А то, что Патрик ушел – так решил клуб. Да, у нас были кое-какие разногласия, но всегда выслушивали друг друга. Как не прислушиваться к мнению человека такого калибра!

ЧЕМ ВЫШЕ ВЗЛЕТИШЬ…

– Снова о прошедшем сезоне. Извлекли какие-то уроки?

– Условно в сезоне было два «тайма». В первом проиграли четыре матча – слишком много для чемпиона. Но во втором поработали над ошибками, и дело пошло: в тридцати матчах 25 побед, два поражения и три ничьих. Хорошо проявили себя Анхель Ди Мария и Эдинсон Кавани (для него сезон получился самым результативным в карьере), выделялись Кимпембе и Рабио. Лукасу тоже удался сезон. И новый надо начать в том же тонусе.

– Перед прошлым сезоном плодотворно поработали на сборах, но начали чемпионат ни шатко ни валко…

– Одно дело – предсезонка, другое дело – сезон. Думаешь одно, получается другое, такое часто бывает. В игре не доставало нужной сбалансированности, звезды - это еще не коллектив. Были споры в тренерском штабе, общие собрания, индивидуальные беседы. Все это дало результат, так будет и впредь, поэтому команда будет прибавлять и прибавлять. Футбольные идеи неизменны, но совершенно точно – тактически мы стали сильнее, потому что лучше понимаем друг друга – и тренеры, и игроки. Я вижу, как ребята работают на тренировках, в каком тонусе.

– Но ведь были еще два матча с «Барселоной»...

– Я был на седьмом небе от счастья после домашнего матча (4-0) и какой удар в гостях (1-6)! Лучше высоко не воспарять, чтобы не так больно было падать. Это урок на всю жизнь. Полезный опыт. Да, это футбол – здесь важно не только, как играешь, но и что творится у тебя в голове.

– В конце матча не повезло…

– Да, возможно, но это хороший урок. Может быть, уверовали, что и в гостях получится так же сыграть, как дома. Но такое на «Камп Ноу» с «Барселоной» не проходит. «Барса» понеслась вперед, а судья потерял контроль над игрой. Но было ведь два матча, один мы выиграли, в итоге – ничья.

МОЖЕМ ВЫИГРАТЬ ВСЕ ТУРНИРЫ, ДАЖЕ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ…

– Надеетесь, в этом сезоне результаты будут лучше?

– Чем больше ты знаешь команду и игроков, тем быстрее и легче реализовать свои идеи. Думаю, я с этой командой способен на большее.

– Не планируете менять тактический рисунок, перейти к схеме 4-4-2, на пример?

– Сейчас игра сбалансирована, она по душе футболистам, ведь они предпочитают играть первым номером, контролировать мяч. Зачем нам менять тактическую схему с тремя нападающими? Это наш козырь. Мы ведь забили 85 голов в 30 матчах с такой схемой. Ди Мария сполна проявил свой бомбардирский талант, Верратти стал больше бить по воротам, Рабьо и Матюиди чаще появляться в чужой штрафной. Оптимальная схема для нас - 4-3-3 или 4-2-3-1, незачем ее менять.

– Как идет предсезонка?

– Не все игроки прибыли к началу сборов. Те же Кавани и Ди Мария. Но все работали индивидуально во время отдыха. Все под контролем. Они настоящие профессионалы и поддерживали себя в форме.

– Так, значит, у вас грандиозные планы на будущий сезон?

– Не хочу загадывать. Есть пять целей, первая – матч Суперкубка против «Монако» (29 июля). Я хочу, чтобы у команды был свой стиль, если коллективная игра и индивидуальная будут в гармонии, если у ребят сформируется психология победителей, тогда нам ничего не страшно, можем выиграть все турниры и Кубки, даже Лигу чемпионов.