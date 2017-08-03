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«Буду привозить бразильцев в Россию». Вагнер Лав хочет стать агентом

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Буду привозить бразильцев в Россию». Вагнер Лав хочет стать агентом

Лучший бомбардир чемпионата Турции Вагнер Лав готовится к очередному мощному сезону и планирует, чем займется после завершения карьеры.

ПЛАН – ИГРАТЬ ДО 37 ЛЕТ

В 33 года нападающий стал тщательнее следить за физической подготовкой, а потому за две недели до завершения отпуска начал индивидуальные тренировки в Бразилии.

- Те, кто действительно любят футбол, должны хорошо заботиться о своем теле. Когда я был моложе, мог компенсировать недостаток тренировок энергией на поле. Теперь предпочитаю готовиться заранее, это что-то вроде профилактики, - сообщил нападающий в интервью GloboEsporte.

Физиотерапевты, работающие в Вагнером в Бразилии, уверены: если он будет продолжать занятия, то вполне сможет играть на высоком уровне не менее четырех лет, то есть до 37.

БАЗА ЗИКО И КАРЬЕРА АГЕНТА

Помимо занятий с личными физиотерапевтами, Вагнер Лав вкладывается и в свое будущее после футбола. Нападающий приобрел тренировочную базу в Рио-де-Жанейро, которая раньше принадлежала Зико.

- Это долгосрочный проект. Но в будущем, когда здесь все обновят и завершат ремонт, а я закончу карьеру, собираюсь готовить ребят, которые могли бы играть за границей, - говорит Вагнер. - У меня очень хорошие контакты с Россией. Хотел бы устроить что-то вроде обмена опытом, привозить в Россию молодых футболистов.

Вложиться в базу Вагнеру посоветовал его агент и давний друг Эвандро Феррейра. Нападающий не раз рассказывал историю, как в 14 лет думал отказаться от мечты и забыть о карьере футболиста. И только благодаря Феррейре не бросил футбол и вырос в нападающего высокого класса.

- Я не хотел больше играть в футбол, знакомство с Эвандро все изменило. Ко мне вернулись мечты. В то время у нас ничего не было, начинали с нуля. Идея с приобретением базы наша общая, хочу и дальше работать с Эвандро. Рад, что могу помочь ему в реализации проектов, - заявил нападающий.

Бывшая база Зико теперь реконструируется и будет полностью обновлена в 2018 году.

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